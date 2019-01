El subsuelo logroñés estalla Beratúa, 9. Zanja abierta por los operarios en la confluencia con Valcuerna. :: justo rodríguez El Ayuntamiento atribuye la cadena de averías a la primera rotura de Ramírez de Velasco por su efecto expansivo e incluso no descarta nuevos incidentes Cinco reventones de tuberías inundan varias calles, cortan suministros y dañan garajes y negocios ÁFRICA AZCONA Domingo, 20 enero 2019, 00:02

logroño. La rotura de otras tres tuberías, además de las de Ramírez de Velasco y Vara de Rey en la mediodía y tarde del viernes, provocaron nuevos 'ríos' de agua ya casi de madrugada: esta vez en la calle Lardero y en Beratúa con Valcuerna, donde se registraron dos averías a la vez, una enfrente de la otra. Los tres últimos reventones en cadena ocurrieron prácticamente de forma simultánea, entre las 23 y las 0,30 horas, y, según fuentes municipales, se desencadenó a raíz de los incidentes anteriores. «Siempre suele ocurrir igual, primero hay una primera rotura, que se suele originar por fatiga de las conducciones y, a partir de ahí, entra aire y ese aire provoca un efecto expansivo», explicaba uno de los técnicos a pie de obra a Diario LA RIOJA. El Ayuntamiento también concreta que todo se desencadenó en la red de Ramírez de Velasco y , «producto del inevitable cambio de presión», se extendió al resto de las conducciones. De hecho, para esta noche no se descartaban nuevos incidentes, ya que al bajar el consumo, aumenta la presión y el riesgo de nuevas roturas.

Ayer por la mañana, a excepción de Gonzalo de Berceo, donde seguía habiendo charcos junto a las aceras, el agua se había ido y las tres patrullas municipales destinadas para las labores de limpieza se centraban sobre todo en retirar el rastro de barro acumulado, especialmente en el entorno del parque de La Cometa, hasta donde acudió la alcaldesa, Cuca Gamarra, para hacer una evaluación de los sucedido. Policía Local, Bomberos y el Servicios de Aguas intervinieron para cortar el tráfico en las proximidades de cada rotura y cerrar la tubería principal para acometer los arreglos. Para las 15 horas, ya se había restablecido el suministro en toda la ciudad.

En la calle Lardero, donde el agua abrió un gran socavón, la labor de los operarios consistió en sustituir cuatro metros de tubería de fibrocemento, «bastante antigua», por tubería de fundición. La rotura tuvo lugar justo enfrente de la sede de Podemos, ayer cerrada, y dejó un rastro de suciedad y material de arrastre que llegó hasta la calle Vitoria. «El chorro no salía muy fuerte, pero era constante y al final se inundó todo», relata Jesús Cámara, vecino de la zona. La dueña de un local de estética se alegraba de que el agua no entrara en su local, pero no podía dejar de mostrar su «perplejidad» por lo ocurrido: «Hace solo unos meses pasó lo mismo en la acera de enfrente, entonces el agua llegó hasta la Gran Vía».

En la pequeña plaza que une Beratúa con Valcuerna el agua abrió dos grandes socavones. La rotura de la red de suministro se produjo en los números 9 y 8 bis, en ambos lados de la calle. En este último, el agua entró hasta el fondo del portal y también afectó a los garajes del inmueble, según informó una de las vecinas, para quien, sin embargo, lo peor de todo fue no disponer de agua en toda la mañana. «Al final he llenado un barreño con agua de la fuente y me he apañado bien», señala.

Andrés Fernández, propietario del bar Peyma, contiguo al portal, también se las apañaba como podía: «Aquí estoy, sirviendo hasta que se acaben los vasos limpios». Ayer, cuando llegó al local como cada día a las 5,30 de la mañana, se encontró con la sorpresa: «Había un dedo de agua, los muebles no se han estropeado, pero las baldosas se están ahuecando...». A la vuelta, en Gonzalo de Berceo, Mari Carmen, propietaria de una tienda de comestibles, respiró tranquila el viernes cuando vio desde la calle que el agua no había entrado en la tienda. Se fue tranquila, pero ayer por la mañana se sorprendió al encontrar el cuarto de almacén con una «balsa de agua» y la mercancía mojada. «Se habrá filtrado por las paredes..., no lo sé, ahora nos toca comprobar qué ha pasado...». El Ayuntamiento agradeció la gran disponibilidad y eficacia de los funcionarios municipales a la hora de solventar los incidentes y de restablecer el servicio de agua. Los más afectados por el corte de suministro fueron los pares entre Pérez Galdós y Vitoria.