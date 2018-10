«Que te apoye el aparato o no resulta insustancial»

Un lugar conocido con caras conocidas. Así se desarrolló ayer la puesta de largo de la precandidata a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Logroño, Beatriz Arraiz, quien apeló directamente a los militantes para hacer buenas las expectativas electorales del partido de cara a las municipales del 2019. El PSOE «entero y verdadero», en palabras de la concejala Ana Vaquero, que actuó como presentadora, se dio cita en el café Moderno, junto a la sede de Martínez Zaporta, para arropar a la actual portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital de La Rioja.

«Los militantes y afiliados tenéis mucho que decir en este proceso, yo diría que todo, pues hemos estado a las duras y las maduras. Os pido que no os quedéis de brazos cruzados», dijo Arraiz ante un aforo completo y con su secretario regional, Francisco Ocón, tomando buena nota del acto y la actual portavoz parlamentaria y candidata al Parlamento de La Rioja, Concha Andreu, en primera fila.

«Quiero poner en valor el proceso en sí, que es abierto a la sociedad logroñesa, pero también quiero poner de manifiesto que los militantes y afiliados tienen mucho que decir y echar el resto», resaltó Arraiz para añadir que «también quiero poner en valor lo que puedo aportar, que es esa experiencia acuñada durante años en situaciones muy distintas».

«Algo habremos hecho muy bien en la oposición porque hemos situado al PSOE para poder ganar» Beatriz Arráiz

Y es que Arraiz, tras 21 años de militancia, presumió de acumular bagaje pasando por distintas etapas: de relleno en las listas, sin aparecer en las mismas, de militancia pura y dura... «hasta que tuve la oportunidad que me regalaron mis compañeros de dirigir el grupo municipal socialista, en mi caso en la oposición».

Arraiz, quien habló de su 'experiencia', dijo que si bien la política municipal es la «más cercana y bonita», también es «la más dura» y, por tanto, tener tal trayectoria no puede ser más que positivo. «Yo conozco el Ayuntamiento y conozco Logroño, como ciudadana antes y desde dentro ahora, y así llegas a conocer un Logroño distinto con las dificultades que encuentras para solucionar los problemas de la gente».

Arraiz también destacó su mandato al frente de la oposición municipal. «Algo hemos tenido que hacer muy bien porque hemos situado al PSOE en una buena posición para poder ganar las elecciones». «El grupo socialista ha conseguido liderar la oposición y hemos demostrado que somos capaces de aglutinar en torno a nosotros una mayoría suficiente», dijo en presencia de hasta cuatro de sus concejales -Ana Vaquero, Kilian Cruz, Izaskun Fernández y Vicente Ruiz Cazorla-.

A sus palabras, bajo el lema de 'Siempre socialistas', asistieron también los alcaldes de Nájera, Murillo, Arnedo, Navarrete, Ventosa, Torrecilla, Corera, Casalarreina y Villamediana. Y la vieja guardia compuesta por nombres como Tomás Santos -y algunos de los concejales de su equipo de Gobierno como Domingo Dorado, Pilar Criado y Atilano de la Fuente-, José Antonio Ulecia, María Victoria de Pablo, Inmaculada Ortega o José María Buzarra. «Tiene el suficiente meritaje como para apoyarla incondicionalmente», dijo Santos en uno de los momentos más aplaudidos.

Preguntada por si Hermoso de Mendoza aparece como candidato del aparato regional, Arraiz no quiso mojarse. «Al final tienes que convencer uno a uno y el que te apoye el aparato o no resulta insustancial... es un apoyo que puede existir, pero yo no conozco que lo tenga ni tampoco sé si lo tienen otros. Cada uno tendrá sus preferencias, pero una persona es un voto sea el secretario general, el último militante de Logroño o, en este caso, el último ciudadano».