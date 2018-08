Los socialistas proponen combatir las pintadas fomentando el arte urbano El PSOE criticó ayer la dejadez del Ayuntamiento de Logroño en el problema de las pinturas vandálicas DIEGO G. CHAPARRO/M.M. LOGROÑO. Miércoles, 15 agosto 2018, 23:27

«Combatir el vandalismo con cultura». Con esta premisa, los concejales socialistas de Logroño José Luis Díaz Cámara y Kilian Cruz- Dunne criticaron ayer la «mala gestión» del gobierno de Cuca Gamarra en cuanto a las pintadas en la ciudad junto al colegio Navarrete el Mudo, «un sitio que es un claro reflejo del problema».

Díaz recalcó que «no es una crítica a la cultura grafitera como expresión del arte callejero» sino a aquellas pintadas que a modo de 'tags' o firmas se extienden por todo Logroño y suponen un claro problema estético. También se refirió a las soluciones que otras ciudades han tomado: Zaragoza, que ha creado un festival internacional grafitero en el que los trabajos «quedan como un buen patrimonio cultural»; Santander, que también está intentando introducir este arte en su urbanismo o Jaén, que lleva años concienciando a sus jóvenes, llegando muchos de ellos a entrar en escuelas de arte para potenciar sus habilidades.

Mientras tanto, según Díaz, Logroño está «completamente parada» con una inversión de 200.000 euros que no ha servido para limpiar estas pintadas y con nueve expedientes sancionadores que suponen «cantidades ridículas». Además, dijo que el Ayuntamiento «se mantiene en la comodidad de los concejales que no aportan soluciones». Por su parte, Cruz-Dunne recalcó que «el grupo municipal socialista no quiere quedarse en las críticas» sino adelantarse y proponer soluciones como recoger espacios por toda la ciudad donde referentes del 'street art' o arte callejero «puedan encauzar su arte de una forma ordenada». Además destacó la posibilidad de usar este arte«como motor turístico».