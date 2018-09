Otra sesión, mismas dudas Miembros de la comisión de investigación municipal con los tres comparecientes, al fondo, durante la jornada de ayer. :: juan marín Los tres niegan tajantemente haber recibido favores o presiones por parte de José Alberto Bueno o Fernando Corral JAVIER CAMPOS Logroño Miércoles, 12 septiembre 2018, 09:02

Avanzan las sesiones, pero todo sigue igual. La comisión municipal de investigación que trata de arrojar algo de luz a la trama de corrupción 'Enredadera', red que supuestamente intentó influir en contratos del Ayuntamiento de Logroño, registró ayer su segunda tanda de comparecencias -a la primera sólo acudió uno de los cuatro citados- sin que sirviese para despejar dudas.

El exdirector general de Interior Antonio Román Camacho; el actual director de la citada área, Guillermo Revilla; y el comisario jefe de la Policía Local de Logroño, Fernando Fernández Beneite, se personaron para responder a las preguntas de los distintos grupos municipales donde se desvincularon de las personas vinculadas a la trama, asegurando que su relación con ellas se limitó a lo profesional, y negaron tajantemente haber recibido cualquier tipo de regalo, insinuación de posibles prebendas o presiones.

A todos ellos se les preguntó por sus relaciones tanto con J.A., José Alberto Bueno, uno de los responsables de Gespol y actualmente en prisión provisional; y F.C., Fernando Corral, supuesto 'conseguidor' no investigado pero presente en las conversaciones incluidas en el sumario adelantadas por Diario LA RIOJA el pasado agosto. Conversaciones entre ambas personas en las que hablan del Ayuntamiento y de su Policía.

LAS FRASES Mar San Martín Concejala del PP «Han dado todas las explicaciones oportunas, como ha hecho siempre el equipo de Gobierno» Beatriz Arraiz Concejala del PSOE «Hay aspectos en los contratos que despiertan dudas y que llevan a pensar que algo no cuadra...» Gonzalo Peña Concejal de Cambia Logroño «Fernando Corral debe explicar lo que ha pasado y, si no, el PP debe responder porque fue su candidato» María Luisa Alonso Concejala de Ciudadanos «¿Por qué estaba Fernando Corral en la visita a Lérida? Todos entendieron que representaba a Gespol» Rubén Antoñanzas Concejal del PR+ «Entendemos que quien debe dar explicaciones es el equipo de Gobierno y no escudarse en funcionarios»

«Son contratos, tanto el programa de gestión policial como el de la grúa o el de mantenimiento de radares, que presentan aspectos que como poco despiertan dudas», reiteraba ayer la socialista Beatriz Arraiz. Algo que no compartía la popular Mar San Martín, quien aseguraba que las explicaciones de los funcionarios «han sido las oportunas, como por otra parte se ha hecho siempre desde el equipo de Gobierno». María Luisa Alonso, de Ciudadanos, informaba de que por su parte se ha pedido más documentación al respecto. «Yo sigo pensando que esto es una comisión de investigación política y que, por tanto, son los responsables políticos quienes deben dar las explicaciones pertinentes», precisaba el regionalista Rubén Antoñanzas.

Gran parte de las cuestiones se centraron en la visita que hicieron en febrero del 2014 los citados Camacho y Beneite a Lérida para conocer la implantación del programa de gestión policial Gespol. Allí fueron recibidos por las autoridades locales y, en la reunión, estuvieron presentes uno de los hermanos Bueno y Fernando Corral. Sin embargo, ninguno de los tres supo precisar en calidad de qué asistía Corral a tal encuentro -nadie sabe aclarar su relación contractual con Gespol- teniendo en cuenta que al tiempo las relaciones con el mismo fueron a raíz de la adjudicación del contrato del servicio de grúa a Aussa, a la cual representaba. Sólo Camacho conocía a Corral con anterioridad a esa visita, de un curso formación.

La figura de Corral, clave y que no compareció en la primera sesión, fue recordada por la oposición. «Es la persona que tiene qué explicar lo que ha pasado y, si no lo hace, el PP debe responder pues fue candidato suyo en Ezcaray», concluía Gonzalo Peña, de Cambia, quien no entiende «qué hacía Corral en Lérida y en calidad de qué» y «cómo es posible que si Gespol funciona en Lérida no lo haga en Logroño y se resuelva el contrato mes y medio antes de que la UDEF entrase en el Ayuntamiento».