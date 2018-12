Seis condiciones sobre proyectos que continúan sumando retrasos

Cs fueron los primeros en hablar de presupuestos de cara al 2019... fue el pasado 7 de noviembre cuando el grupo municipal 'naranja' planteaba seis condiciones al PP para empezar a negociar las cuentas municipales. Seis exigencias que suponían avances en la avenida de la Sierra, la pasarela de Los Lirios, la ordenanza de terrazas, las 100 Tiendas, el CCR y el mercado de San Blas, que el PP da «por muy avanzadas, en las que ya no existe marcha atrás y pueden darse por cumplidas» y que Cs sigue sin verlo así y, como mucho, «da por buenas dos de seis -la relativa a la pasarela de Los Lirios y la de la plaza de abastos-.

Las discrepancias sobre el cumplimiento o no de tales 'líneas rojas', en cualquier caso, ha servido para dejar claro que son proyectos que, en el mejor escenario posible, siguen acumulando retrasos más allá de los dos meses de consultas técnicas previas a la licitación conjunta del proyecto y obra de la pasarela de Los Lirios o de la próxima reunión convocada para informar sobre las consultas preliminares con las empresas potencialmente interesadas en la gestión del mercado de San Blas. Así, el CCR no se abrirá como pronto hasta finales del 2019, el mapa no estratégico de ruidos de ocio, tras su revisión, no incluye ni determina zonas acústicamente saturadas y, respecto a la remodelación de las 100 Tiendas, Cs califica lo presentado por el PP como un 'corta-pega' que sólo consiste en la contratación del suministro de nuevo mobiliario urbano.