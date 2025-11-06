Sanz, sobre la falta de inspectores: «Que los funcionarios no concurran a una plaza no es culpa del gobierno»

Ya estaba dicho, tanto lo uno como lo otro, pero ello no quita para que siga sorprendiendo a la oposición, como así han querido dejar ... constancia. Así, Podemos-IU, según lo previsto, ha preguntado en el pleno de este jueves a la concejala de Personal, Celia Sanz, por la falta de oficiales inspectores en el Ayuntamiento de Logroño, especialmente en lo relativo a Disciplina Urbanística tal y como ha desvelado Diario LA RIOJA.

«Cuando quedaron libres dos de los tres puestos, hubo un 'concursillo' interno, previo al concurso-oposición actualmente en marcha, y se presentaron cero personas. A ver si ahora el que los funcionarios no quieran concurrir a una plaza va a ser culpa del equipo de gobierno. La culpa hubiese sido no convocarlo», ha explicado la propia Sanz en la línea ya expuesta a este periódico en la previa.

«La ciudad no es que esté sin inspectores, la ciudad está pendiente de resolver un concurso-oposición para cinco plazas de oficial (dos de promoción interna y tres libres); dos de las cuales irán a cubrir vacantes de Disciplina Urbanística estando como está una ocupada, aunque acaba de sufrir una baja de corta duración», explicaba 24 horas antes la popular.

Y ello después de que Diario LA RIOJA publicase que la Administración local lleva con un solo inspector de obras y terrazas desde mayo de 2024; y sin ninguno durante el último mes puesto que el único inspector oficial de Disciplina Urbanística ha estado de baja varias semanas hasta su reincorporación, efectiva el pasado miércoles. «Sin inspectores no hay control, sino impunidad... ustedes no están haciendo su trabajo pese a que se trata de supervisar nada más y nada menos que licencias de obras, licencias de actividades, arquetas y zanjas de gas, ocupación de espacio público y control de terrazas y veladores».

De la misma manera, el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, ha informado en la sesión plenaria correspondiente al mes de noviembre de otro asunto adelantado por este medio de comunicación: que Logroño decidiese no optar a los fondos EDIL dejando los 3,7 millones asignados a La Rioja íntegros para Calahorra.

Iglesias ha justificado nuevamente que el Ayuntamiento de Logroño no se presentó a la convocatoria para pedir fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) porque la ciudad «no encajaba» en los criterios que marcaba la convocatoria en cuestión.

«Se tomó la decisión de no participar porque no encajamos, no entramos (en las bases) y no merecía la pena hacer el esfuerzo de preparar toda la documentación para que nos excluyeran por no cumplir los criterios, como ha ocurrido con otras ciudades», ha explicado sin convencer, especialmente, al PSOE, que ha sido el principal denunciante de los hechos.