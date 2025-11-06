LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Celia Sanz y Conrado Escobar, a la izquierda, y Miguel Sáinz y Francisco Iglesias, a la derecha, en el pleno de este jueves. Irene Jadraque / Sadé Visual

Sanz, sobre la falta de inspectores: «Que los funcionarios no concurran a una plaza no es culpa del gobierno»

Iglesias reitera ante el Pleno que Logroño «no encajaba» en los criterios de la convocatoria de los fondos EDIL

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:02

Comenta

Ya estaba dicho, tanto lo uno como lo otro, pero ello no quita para que siga sorprendiendo a la oposición, como así han querido dejar ... constancia. Así, Podemos-IU, según lo previsto, ha preguntado en el pleno de este jueves a la concejala de Personal, Celia Sanz, por la falta de oficiales inspectores en el Ayuntamiento de Logroño, especialmente en lo relativo a Disciplina Urbanística tal y como ha desvelado Diario LA RIOJA.

