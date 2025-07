Santa Teresita, una parroquia que resiste

Lucía García-blanco Jueves, 24 de julio 2025, 07:31 Comenta Compartir

Durante semanas, la iglesia de Santa Teresita, ubicada junto al parque Gallarza, ha estado en el punto de mira. La Diócesis de Calahorra y La Caldaza-Logroño ha barajado la idea de suprimir su condición de parroquia y que pasase a ser la sede de la Hermandad de Cofradías de la Pasión. Finalmente, tras la contestación vecinal con recogida de firmas incluida, el templo seguirá con sus funciones parroquiales mientras se reajusta el mapa eclesiástico logroñés, aunque también será la sede de las cofradías. Diario La RIOJA se interesó ayer por la opinión de los vecinos tras la decisión del obispado.

Una de las vecinas de la zona, Rufina Escarza, expresa lo que muchas personas del barrio opinan. «Soy muy mayor, pero estoy muy contenta de que se mantenga, porque mi vida ha transcurrido en la iglesia». Recuerda con emoción que sus «hijos están bautizados allí, han hecho la comunión y para mí que siga como parroquia es una alegría». Rufina recalca también que la parroquia «es un emblema del barrio».

Y es que Santa Teresita es, para las personas que han crecido en esta zona, mucho más que un lugar de culto, ya que muchos han vivido grandes experiencias de su vida entre sus paredes. «Aunque nosotros ya no seamos practicantes, no quita que no sintamos la iglesia como nuestra», señala Rosa Puente, antes de que Julián añada: «Nos hemos bautizado allí, nuestros hijos y nosotros hemos hecho la comunión, por eso que no desaparezca es importante».

En mayo, la diócesis anunció que estaba pensando en suprimir la condición de parroquia de la iglesia y en convertirla en la sede de la Hermandad de Cofradías. Sin embargo, la noticia no agradó nada al vecindario. José Sánchez, otro de los parroquianos, recuerda cómo recibieron esta noticia las personas que residen en el barrio. «Decían que la iban a tirar. Estampamos muchas firmas. Todo ha sido un cuento hasta que saquen dinero para poder hacer las obras, pero al final aquí estamos».

Aunque se mantenga como parroquia, el templo se va a someter a una remodelación, pero aún no se sabe la fecha exacta en la que comenzarán las obras. Debido a ello la iglesia estará cerrada temporalmente. Además, todavía hay dudas sobre cómo será la futura administración del templo. Alguno de los vecinos tiene miedo de que los certificados, ya sea de bautismo o matrimonio, se trasladen a otras parroquias. «Si algún día pides el papeleo para un bautizo, igual te dicen que te vayas o a San Ignacio o incluso a Sevilla», comenta con ironía otra residente.

El templo se levantó hace 70 años, es obra del arquitecto riojano Agapito del Valle y está inspirado en el estilo neoclásico. Se inauguró en octubre de 1957. El nuncio apostólico de Pío XII en España, Hildebrando Antoniutti, bendijo el templo con el obispo de la diócesis Abilio del Campo.

Lo que ha pasado estas semanas en la parroquia de Santa Teresita ha vuelto a demostrar la unidad de un barrio que se ha movilizado para conseguir que el recinto religioso retenga sus funciones como siempre: «Me alegra mucho que se mantenga», expone Jesús.

Santa Teresita no es solo una iglesia que va a seguir abierta y se mantiene activa. Es la historia de un templo que todavía se sigue escribiendo.

