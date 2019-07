Noelia Heras Terreros y Cristian Ortega Perez, Vendimiadores 2019

Con mucha emoción, nervios y alegría compartida, Noelia Heras Terreros y Cristian Ortega Perez, han sido elegidos Vendimiadores 2019.

La elección se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento de Logroño, después de que los aspirantes a Vendimiadores y Vendimiadoras de las fiestas de San Mateo hayan estado toda la mañana realizando la entrevista personal. Tras el examen, realizado ayer, los aspirantes se efrentaban hoy al día decisivo, en el que se ha llevado a cabo la proclamación de las dos personas que representarán a los logroñeses durante las próximas fiestas.

Los seis chicos y 13 chicas que se han presentado a estra tradicional elección se encuentran en estos momentos realizando las entrevistas personales, que durarán hasta las 11.30 de la mañana. Después, el jurado procederá la la realización del voto secreto y a las 12.00 se darán a conocer los nombres.

En la entrevista personal han tenido que contestar a preguntas como por qué se presentan, con quién se ven elegidos, qué innovaciones harían en la fiestas, si no salen quién les gustaría que saliese elegido...

Una de las candidatas, Leire Lizarza, explica que se presenta «por algo personal y familiar, vendimiadora es lo último que me falta, he sido la niña de San Bernabe, he participado en varios desfiles...« Lo qu está claro es que el buen ambiente reina en el grupo y seríen mucho, aunque reconocen que están muy nerviosos.

La vendimiadora 2018 explica que «esto ya es un paso muy importante de decir adiós» y añade que está «contenta, si estuviésemos todo el rato los mismos sería una rutina. Intentamos buscar a los mejores por que esto es un año». El vendimiador dice que «lleva todo el día llorando. Esto es una familia».

Ana Eguizabal

El jurado

El jurado encargado de la elección está formado por el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Logroño, Kilian Cruz; la concejala del Grupo Popular, Penélope Ramírez; la vendimiadora 2018, Andrea Ruiz; el vendimiador 2018, Álvaro Marín; un representante de la Federación de Peñas, Luis Barrón; un representante de las Casas Regionales, José Javier Ortega; un representante de las Asociaciones de vecinos, Luis Carlos Martínez; un representante de la Asociación de la Prensa, Santiago Ruiz, y como secretaria la gestora de Fiestas del Ayuntamiento de Logroño, Rebeca Sánchez.

Los que está claro que no conseguirán ser vendimiadores son los elegidos en la encuesta de larioja.com, ya que han tenido que renunciar a sus opciones por motivos personales. Eduardo Leoncio Mateo, de 49 años, y su hija Ana Mateo, de 18, padre e hija, han sido elegidos favoritos de la encuesta que ha realizado esta semana larioja.com para que nuestros lectores votasen a su candidato preferido para ejercer el cargo de Vendimiadores en las fiestas de San Mateo 2019, aunque ambos han renunciado a sus candidaturas hace escasos minutos por un problema laboral.