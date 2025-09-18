¿Usuario de los autobuses de Logroño? Atento a estos cambios en los horarios por San Mateo
Las fiestas de Logroño obligan a modificar el servicio de bus urbano en varias líneas
Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:38
El servicio de autobús urbano de Logroño modificará sus horarios durante las fiestas de San Mateo de Logroño.
El Servicio de Transporte Urbano de Logroño ampliará su horario del 19 al 27 de septiembre, ambos inclusive, para atender la previsión de mayor demanda de viajeros durante las fiestas de San Mateo.
-
Ampliación de horarios:
Línea 3 'El Campillo – Villamediana' ofrecerá su último servicio desde Villamediana a las 23:45 horas y, en la dirección contraria, la última salida tendrá lugar a las 24:00 horas desde la parada 'Casa de las Ciencias'.
Línea 9 'Pradoviejo – Las Norias' realizará una última salida desde Padroviejo a las 23:45 horas; mientras que en la dirección opuesta partirá a las 24:00 horas de la parada situada frente al Adarraga.
-
Refuerzo de frecuencias:
Del 20 al 27 de septiembre, la frecuencia de la línea 9 será de 10 minutos a partir de las 17:00 horas.
Los días 21 y 22 de septiembre, la línea 10 tendrá horario de sábado y las líneas 1, 2, 3, 4, 5, y 9 tendrán horario de sábado, pero se retrasará una hora su primer servicio matinal (la línea 9 tendrá una frecuencia de 10 minutos a partir de las 17:00 horas). Por su parte, la línea 6 mantendrá sus horarios de domingo o festivo.
El 28 de septiembre, las líneas 3 y 9 ofrecerán servicios cada 15 minutos durante toda la jornada.
Líneas Búho 1, 2 y 3 prestarán servicio del 19 al 27 de septiembre en sus horarios habituales. Se establecerá un servicio adicional a las 23:00 horas con salida desde La Cava en la línea Búho 1, desde La Estrella en la línea Búho 2 y desde El Campillo en la línea Búho 3.
Modificación de rutas
Varias líneas del servicio de autobús urbano de Logroño modificarán sus rutas en diferentes días y horquillas horarias debido a la celebración de diferentes actos de las fiestas de San Mateo.
-
Día 20 de septiembre, de 10:00 a 14:30 horas
Línea 1
Hospital San Pedro – Lardero: c/ Madre de Dios – c/ San Millán – c/ Padre Claret – av. Solidaridad.
Lardero – Hospital San Pedro: c/ Villamediana – av. Colón – av. Solidaridad – c/ Padre Claret – plaza Joaquín Elizalde – av. Autonomía de La Rioja – av. de La Paz – c/ San Millán – c/ Madre de Dios.
Línea 2
Yagüe – Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Solidaridad – c/ Padre Claret – plaza Joaquín Elizalde – av. Autonomía de La Rioja – av. de la Paz.
Varea – Yagüe: av. de la Paz – c/ Padre Claret – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.
Línea 5
Madre de Dios – Valdegastea: c/ San Millán – c/ Padre Claret – av. Solidaridad – c/ Villamediana.
Valdegastea – Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Solidaridad – c/ Padre Claret – plaza Joaquín Elizalde – av. Autonomía de La Rioja – av. de la Paz.
Línea 7
El Arco – Polígono Cantabria: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Solidaridad – c/ Padre Claret – plaza Joaquín Elizalde – av. Autonomía de La Rioja – av. de la Paz.
Polígono Cantabria – El Arco: av. de la Paz – c/ Padre Claret – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.
Línea 9
Pradoviejo – Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey – av. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Marqués de Murrieta – c/ Norte – Puente de Piedra.
Las Norias – Pradoviejo: puente de Piedra – c/ Norte – / Marqués de Murrieta – av. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Gral. Vara de Rey.
Línea 10
El Arco - Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Solidaridad – c/ Padre Claret – plaza Joaquín Elizalde – av. Autonomía de La Rioja – av. de La Paz.
Hospital San Pedro – El Arco: av. de la Paz – c/ Padre Claret – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.
-
Día 21 de septiembre, de 18:00 a 22:00 horas
Línea 1
Hospital San Pedro – Lardero: c/ Rio Lomo – c/ Madre de Dios – c/ Luis de Ulloa – c/ Obispo Fidel García – av. de Lobete – av. Colón – c/ Poeta Prudencio – av. Madrid.
Lardero - Hospital San Pedro: av. de Madrid – c/ Miguel Delibes – av. Colón – av. de Lobete – c/ Obispo Fidel García – c/ Luis de Ulloa – c/ Madre de Dios – c/ Rio Lomo.
Línea 2
Yagüe – Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – avda. de Lobete – c/ Obispo Fidel García – av. de la Paz.
Varea – Yagüe: av. de la Paz – c/ obispo Fidel García – av. Lobete – av. Colón – c/ Miguel Delibes – c/ Duques de Nájera – av. Burgos.
Línea 3
El Campillo – Villamediana: av. Gran Vía Juan Carlos I. – c/ Gral. Vara de Rey.
Villamediana – El Campillo: c/ Poeta Prudencio – av. Club Deportivo – c/ Chile – av. gran Vía Juan Carlos I.
Línea 4
Palacio de Congresos – Pradoviejo: av. de Lobete – av. Colón – c/ Miguel Delibes– c/ Duques de Nájera – c/ Chile.
Pradoviejo – Palacio de Congresos: c/ Chile – c/ Duques de Nájera – c/ Miguel Delibes – av. Colón – av. Lobete.
Línea 5
Madre de Dios – Valdegastea: Inicio de línea en parada «Palacio de los Congresos» – c/ Madre de Dios – c/ Luis de Ulloa – c/ Obispo Fidel García – av. de Lobete – av. Colón.
Valdegastea – Madre de Dios: av. Colón – av. de Lobete – c/ Obispo Fidel García – c/ Luís de Ulloa – c/ Madre de Dios – Final de línea en parada «Palacio de Congresos».
Línea 6
El Cortijo – Centro: final de línea en parada «Olimpia».
Centro – El Cortijo: inicio de línea en parada «Torre de Logroño».
Línea 9
Pradoviejo – Las Norias: av. República Argentina – av. Club Deportivo – c/ Chile – av. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Marqués de Murrieta – c/ Norte – puente de Piedra.
Las Norias – Pradoviejo: puente de Piedra – c/ Norte – / Marqués de Murrieta – av. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Gral. Vara de Rey.
Línea 10
El Arco – Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. Colón – av. de Lobete – c/ Tirso de Molina.
Hospital San Pedro – El Arco: c/ Tirso de Molina – av. de Lobete – av. Colón – av. Pio XII – av. Pérez Galdós – c/ Chile.
-
Día 22 de septiembre, de 7:00 a 19:00 horas
Línea 3
El Campillo – Villamediana: c/ Carmen Medrano – c/ Marqués de Murrieta – av. Gran Vía Juan Carlos I.
Villamediana – El Campillo: av. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Marqués de Murrieta – c/ Carmen Medrano.
-
Día 22 de septiembre, de 11:00 a 11:30 horas
Línea 2
Yagüe – Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. Colón– av. de la Paz.
Varea – Yagüe: av. de la Paz –av. Colón – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.
Línea 5
Madre de Dios – Valdegastea: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – c/ Villamediana.
Valdegastea – Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.
Línea 9
Pradoviejo – Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Doce Ligero – c/ Madre de Dios – c/ San Francisco – Puente de Piedra.
Las Norias – Pradoviejo: Puente de Piedra – av. Viana – c/ Capitán Gaona – c/ San Francisco – c/ Madre de Dios – av. Doce Ligero – av. Colón - av. Solidaridad – c/ Gral. Vara de Rey.
Línea 10
Hospital San Pedro – El Arco: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.
El Arco – Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.
-
Día 24 de septiembre, de 11:00 a 11:30 horas
Línea 2
Yagüe – Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.
Varea – Yagüe: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.
Línea 5
Madre de Dios – Valdegastea: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – c/ Villamediana.
Valdegastea – Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.
Línea 7
El Arco – Polígono Cantabria: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.
Polígono – El Arco: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.
Línea 9
Pradoviejo – Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Doce Ligero – c/ Madre de Dios – c/ San Francisco – puente de Piedra.
Las Norias – Pradoviejo: Puente de Piedra – av. Viana – c/ Capitán Gaona – c/ San Francisco – c/ Madre de Dios – av. Doce Ligero – av. Colón – av. Solidaridad – c/ Gral. Vara de Rey.
Línea 10
Hospital San Pedro – El Arco: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.
El Arco – Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.
-
Día 25 de septiembre, de 11:00 a 11:30 horas
Línea 2
Yagüe – Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.
Varea – Yagüe: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.
Línea 5
Madre de Dios – Valdegastea: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – c/ Villamediana.
Valdegastea – Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.
Línea 7
El Arco – Polígono Cantabria: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.
Polígono – El Arco: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.
Línea 9
Pradoviejo – Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Doce Ligero – c/ Madre de Dios – c/ San Francisco – Puente de Piedra.
Las Norias – Pradoviejo: Puente de Piedra – c/ San Francisco – c/ Madre de Dios - av. Doce Ligero – av. de Colón – av. Solidaridad – c/ Gral. Vara de Rey.
Línea 10
Hospital San Pedro – El Arco: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.
El Arco – Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.
-
Día 26 de septiembre, de 21:30 a 23:00 horas
Línea 2
Yagüe – Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.
Varea – Yagüe: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.
Línea 5
Madre de Dios – Valdegastea: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – c/ Villamediana.
Valdegastea – Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.
Línea 7
El Arco – Polígono Cantabria: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.
Polígono – El Arco: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.
Línea 9
Pradoviejo – Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Doce Ligero – c/ Madre de Dios – c/ San Francisco – Puente de Piedra.
Las Norias – Pradoviejo: Puente de Piedra – c/ San Francisco – c/ Madre de Dios - av. Doce Ligero – av. de Colón – av. Solidaridad – c/ Gral. Vara de Rey.
Línea 10
El Arco – Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.
Hospital San Pedro – El Arco: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.
-
Día 27 de septiembre, de 8:00 a 18:00 horas
Línea 1
Hospital San Pedro – Lardero: av. de Doce Ligero de Artillería – av. de la Paz – c/ Muro de Cervantes – c/ Muro del Carmen – c/ Gral. Vara de Rey.
Lardero – Hospital San Pedro: c/ Gral. Vara de Rey – c/ Muro del Carmen – av. de Navarra – c/ Capitán Gaona – c/ San Francisco – c/ Madre de Dios – c/ La Ribera.
-
Día 27 de septiembre, de 18:15 a 18:45 horas
Línea 2
Yagüe – Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.
Varea – Yagüe: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.
Línea 5
Madre de Dios – Valdegastea: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – c/ Villamediana.
Valdegastea – Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.
Línea 7
El Arco – Polígono Cantabria: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.
Polígono – El Arco: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.
Línea 9
Pradoviejo – Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Doce Ligero – c/ Madre de Dios – c/ San Francisco – Puente de Piedra.
Las Norias – Pradoviejo: Puente de Piedra – c/ San Francisco – c/ Madre de Dios - av. Doce Ligero – av. de Colón – av. Solidaridad – c/ Gral. Vara de Rey.
Línea 10
Hospital San Pedro – El Arco: av. de la Paz – av. de Colón – av. Solidaridad – av. Gran Vía Juan Carlos I.
El Arco – Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.
