TRES OREJAS Y BRONCA FINAL

Podía suceder en la tarde de ayer una cosa y la contraria. Me explico. Las quinielas, una vez los carteles en la calle, entre esos aficionados exigentes, que consideran, yo entre ellos, que el toro es el verdadero protagonista de la fiesta, que las corridas de las figuras serían una especie de proyecto de toros. Vamos, que más de cuatro se han ido de vacaciones al considerar que no figuraban ganaderías, salvo la de Victorino, dignas de sus exigencias. En la segunda, no hicieron pleno los que se fueron a las playas, porque los de Zalduendo, ni fu ni fa, pero se les pudieron cortar varias orejas. Los de Juan Pedro Domecq, terciaditos sin aparato destacable en sus defensas, blandos de remos y con carencia de casta. Sí que fueron lo que se dice manejables, con embestidas pastueñas casi todos: la prueba es que a los tres primeros de la tarde les cortaron una oreja cada matador y el cuarto, si no es por la espada, hubiera proporcionado otro trofeo. En el sexto se armó la que no está en los escritos. El toro perdió las manos varias veces en capotes y las cosas empezaron a calentarse con protestas ligeras al principio, que arreciaron en la suerte de varas, que no fue otra cosa que una pantomima, dos picotazos en dos entradas. Ya los gritos de 'fuera, fuera' sonaron por todos los tendidos, arreciando cada minuto que pasaba. El palco consideró que no era de devolución, cosa que tenía su justificación para el equipo gubernativo, y sacó el pañuelo blanco de cambio de tercio. ¡Vaya bronca! Modestamente tampoco me pareció que tenía que ir a los corrales, porque son muchos los toros de parecida condición que han servido para torearlos. Lo cierto es que Roca Rey cogió la muleta y empezó el trasteo, con ovaciones incluso, pero cuando perdió el toro las manos arreciaron las protestas y no tuvo el torero otra salida que coger la espada y finiquitarlo a la primera. Menos mal que era el último de la tarde. Los del palco aguantaron insultos y gritos de muchos espectadores. Los insultos nunca son justos, los pitos y las palmas de tango, admisibles porque el enfado tenía justificación.

Decíamos que cada matador cortó una oreja a sus primeros toros. Enrique Ponce brindó sus dos toros a la plaza. Le comenté a mi señora que me extrañaba que lo brindara porque el morlaco había perdido tres veces las manos en el capote del valenciano, una en el quite después de la suerte de varas. Me equivoqué, porque no volvió a arrastrarse por los suelos; es más, le montó una faena completa por ambos pitones, toda en los medios, comenzando a media altura para ir bajando la mano a medida que transcurría el trasteo que tuvo mucha altura con la Poncina incluida. Mató de estocada desprendida. Posiblemente en su segundo hubiera cortado otra oreja, pero tuvo que utilizar el estoque de descabellar dos veces después de media estocada en buen sitio. A Ponce se le resiste la puerta grande de La Ribera como le pasó en la de la Manzanera, pero estuvo toda la tarde en maestro.

Yo vi a Manzanares bastante más centrado que en sus últimas corridas. Una oreja ante un torete justo de todo. Comenzó por derechazos periféricos para, a medida que transcurría la faena, pasarlo por ambos pitones con más estrecheces, destacando unos naturales francamente buenos. Lo pasaportó de estocada corta y fue ovacionado. Un aviso escuchó en su segundo, como lo había recibido Ponce también en su segundo toro, después de una faena apañadita ante un toro terciado, anovillado que se apagó muy pronto, si alguna vez se había encendido.

Roca Rey estuvo con ganas desde que salió el toro hasta su muerte de pinchazo y estocada. Un toro noblón queriéndose ir mediada la faena hacia las tablas. Buen comienzo de faena de muleta con dobles cambiados y por alto sin mover las zapatilla y la traca final de faena con una ajustadas bernardinas que pusieron la plaza a cien de temperatura. Tres orejas, que pudieron ser más, con poca historia.