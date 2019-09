«Si vas a tocar, por lo menos hazlo bien» Tarumba Percusión y La Vil Canalla tocaron en el Espacio Peñas / Diego Marín A. Tarumba Percusión reinventa la batucada DOC Rioja y La Vil Canalla llega en Cadillac al Espacio Peñas 2.0 para abrir el escenario a Teté Delgado & Los Ciclones DIEGO MARÍN A. Logroño Miércoles, 25 septiembre 2019, 11:20

Parece imposible asistir a un acto del programa de San Mateo que a uno le pueda sorprender. Degustaciones, Gorgorito, orquestas, pasacalles, pisado de la uva, vaquillas, toros, chamizos… y batucadas. Tarumba Percusión ofreció ayer dos funciones de su espectáculo 'Los tambores del vino' y fue una ola refrescante en estas fiestas. Larry, junto a Ricardo Ureta, Salomé Duarte, Álvaro Muelas y Matilde Larrea, protagoniza un divertido espectáculo de percusión que, sin ambages, son el auténtico Mayumaná de la DOC Rioja. La actuación repasa la elaboración del vino haciendo música con diferentes instrumentos más propios de la viticultura, como cunachos, corquetes, barricas, botellas, botelleros… y todo ello con listones de pino como baquetas. El resultado es muy atractivo y muy riojano, tanto que debería mostrarse en FITUR, contratarlo en 'El Rioja y los 5 sentidos', en 'La Gran Cata de la Estación' de Haro y en el programa municipal de estas Fiestas de la Vendimia, no en la iniciativa privada del Espacio Peñas 2.0.

'Los tambores del vino' cuenta con baile, con humor, con circo, con equilibrismo y también con un poco de etnografía, puesto que con unos listones de madera tocan hasta una suerte de 'txalaparta'. Los músicos se atavían de negro pero se diferencian con corazones en el pecho y zapatillas de color rojo, verde, azul, rosa y morado, lo que propicia ciertos 'gags' políticos cuando tienen que entenderse para tocar un ritmo. A destacar barbaridades maravillosas como cuando Larry y Salomé golpean las barricas e imitan las melodías de canciones como 'We will rock you' de Queen y 'Killing in the name' de The Rage Against the Machine. Todo con el grito de guerra que bien podría ser condición en la SGAE: «Si vas a tocar, por lo menos hazlo bien».

Fue curioso ver, de pronto, en la última canción, colarse en el escenario a Pelayo Lavieja, del grupo siguiente, La Vil Canalla, con su guitarrón de rockabilly, conectando agachado, como pudo, sus cables. La verdad es que hubiera quedado genial que tocara con Tarumba Percusión, pero todo tenía su explicación y su momento. Al acabar con el himno que conquistó a los niños presentes, 'Hoy no quiero ir al cole', La Vil Canalla realizó su habitual entrada de película. El trío llegó en un precioso Cadillac hasta los pies del escenario y Lavieja empezó a tocar entre el público. Esa era la razón. Y lo cierto es que Tarumba Percusión y La Vil Canalla tocaron juntos la primera canción de los segundos y aquello fue un apoteosis musical, algo maravilloso, lleno de ritmo y fuerza. Eso sí, Pelayo Lavieja vestía una de sus habituales camisas de rockabilly pero, en plenas fiestas, más parecía el camisón de la peña La Rondalosa.

'Surcando los bares'

El concierto de La Vil Canalla fue entretenido, como siempre, sonando muy bien esa rareza de tocar un batería de pie (Álvaro Cuartero) y una contrabajista (Lore Aguilar), a ritmo de clásicos y presentando las canciones de su disco 'Surcando los bares'. «Nuestro lema: ¡cerveza en el escenario! Por favor», exclamaron. Con esta banda sucedió el raro caso del telonero que resulta mejor que el grupo principal. Y es que la noche en el Espacio Peñas 2.0 la cerró Teté Delgado & los Ciclones, grupo liderado por la actriz que le da nombre y que ayer actuaba también en el Teatro Bretón de los Herreros con la obra 'Sé infiel y no mires con quién'. De hecho, todos sus compañeros de función, excepto Josema Yuste pero con Santiago Urrialde, se acercaron a verla y les dedicó una canción. «¡Logroño, qué rima más bonita tenéis! ¿Quién decía que no llegaría?», se presentó, para después explicar: «Esto es de 'punkis', salir del Bretón y venir a tocar».

Teté Delgado habló mucho, rio mucho, hizo un papel más de actriz que de cantante, y la verdad es que no mejoró lo visto anteriormente. La actuación ganó en la recta final, cuando la banda interpretó versiones como la del bolero 'Bésame' y el clásico de Led Zeppelin 'Whole lotta love', una mezcla insólita pero, hay que reconocerlo, quedó bien.