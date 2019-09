Planes compartidos entre amigos en la Terraza de Diario LA RIOJA La terraza de Diario La Rioja propició la charla animada entre los distintos invitados | Los representantes de las firmas que apoyan la iniciativa y numerosos visitantes aprovecharon una mañana agradable MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Domingo, 22 septiembre 2019, 20:17

El 'New York, New York' de Frank Sinatra que pinchó Mr. Mii, el dj de la terraza, sirvió el domingo de punto final -más o menos- a una nueva sesión de vermú entre amigos que pudieron aprovechar un mediodía tranquilo para intercambiar proyectos. Los primeros que llegaron al espacio de El Espolón estuvieron los patrocinadores del evento, desde Cristina Morales, de PSN, a Domingo Mendi y Javier Lázaro, de Banco Santander, sin que faltaran los representantes de Top Cash. Cristina Forner, presidenta de la bodega Marqués de Cáceres, que ayer se encargó de los vinos, también llegó muy prontito, junto a David Losantos y Santos Ruiz. No paró de atender a invitados y de contar sus planes de trabajar cada vez más en busca de la excelencia.

Hasta tres jefes superiores de la Policía Nacional en La Rioja -cada uno en su momento- se reunieron bajo la carpa de La Rioja e incluso posaron para nuestra cámara. Manuel Álvarez, Pedro Mélida y Jesús Herranz comentaron impresiones acerca de unas fiestas, las mateas, en general tranquilas.

Si Herranz hablaba del interés, estos días, por mostrar todas las especialidades que tiene la Policía, Mélida presumía -porque puede- de que la unidad que dirige, la Científica, está a punto de alcanzar la igualdad, en efectivos, entre hombres y mujeres. Nos visitó además Fernando Martínez Soba, el coordinador de la Unidad de Trasplantes de La Rioja y lo hizo junto a Miguel Ubis, que ya lucía la pulsera de una nueva entidad, 'Vida x Vida', que, según está previsto, se presentará en sociedad en noviembre.

El lunes, en la terraza, Bodegas Corral y los pinchos de Villa Lucía Entre temita y temita de los que ponía el dj de la terraza, cuya mesa lucía flanqueada por racimos de uva de Cenicero, nuestros visitantes pudieron degustar la carrillera al vino tinto, el bacalado en aceite y guindillas, el pisto con huevo de codorniz y las migas del Tito José que prepararon Brígida Manchón, Andrés Perdón y Laura Marcilla, del restaurante Tierra Lara, todo ello acompañado de los 'Excellens' Rosé y Cuvée Especial que llevó Marqués de Cáceres. Pero hoy hay más. El plan lo conforman los vinos que aportará Bodegas Corral, que llega con sus Don Jacobo Viura 2018 y Reserva 2011, así como su Altos de Corral Crianza de 2015, y los pinchos de Villa-Lucía, que trae mini herméticos de cuajada de foie, txupito de crema de tomate, banderillas, croquetas, tartaletas...

El alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, que se acercó con la presidenta regional, Concha Andreu, refería que se iba a acercar a conocer a su homónimo rejoneador un rato antes del evento taurino, y el concejal de Festejos, Kilian Cruz-Dunne, pese a que no se veía bailando estas fiestas -debe ser más de barra, como Marc Gasol- confesó que sí se marcó unos pasos en el Espacio Peñas 2.0. Los consejeros Francisco Ocón -junto a su responsable de Coordinación y Transparencia, Nuria del Río-, y Ana Santos acudieron a la cita, lo mismo que los concejales Iván Reinares, Eva Loza y Francisco Javier Pérez.

Izquierda Unida estuvo de la mano de Henar Monero, de Miguel Galán, de Alfredo Ollero y también de Alfredo Orío, el nuevo asesor de la sección de IU en el Parlamento regional.

Y el sumiller Carlos Echapresto también se acercó a la terraza, donde, preguntado por ello, recomendaba para estas fiestas vinos ligeros y frescos. Hoy, el espacio de El Espolón volverá a abrir a la unas.