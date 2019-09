La terraza más blindada del mundo Juan Marín Las jugadoras del EDF, la parrillade Casa Armendáriz y el crianza de Carlos Moro dejaron el listón muy alto | El 'hombre del tiempo', José Calvo, pronosticó buenas temperaturas hasta el final de las fiestas mateas ÁFRICA AZCONA Logroño Miércoles, 25 septiembre 2019, 21:36

Esta terraza no cuenta con vistas panorámicas ni un mirador desde el que ver la puesta de sol, pero algo tendrá que no deja de recibir visitantes. Será que el lugar invita a tomar unos vinos fresquitos en un ambientes distendido y festivo, en el que siempre hay alguien a quien saludar o algo que celebrar... Será. Este miércoles, sin ir más lejos, tuvimos cumpleaños, el de la concejal Esmeralda Campos, y las celebraciones se sucedieron: nuestro compañero Enrique Medrano festejaba su reencuentro con su antiguo compañero de facultad, ahora inspector jefe en Pamplona. También las jugadoras del EDF, a punto de viajar a la capital para el compromiso del domingo con el Atlético de Madrid, quisieron celebrar sus éxitos y brindaron por los venideros. Decididas y con aplomo, desfilaron por nuestra alfombra roja particular como las estrellas que son.

De todo ello fuimos testigos ayer en nuestra Terraza, seguramente la más blindada del mundo por su proximidad al evento del Día de la Policía. Nosotros también vivimos nuestros propio desfile: bodegueros, comerciantes, políticos, deportistas... y todo ello en un día de sol pleno, que, según nuestro hombre del tiempo, nos acompañará hasta terminar las fiestas. José Calvo nos visitaba por primera vez y lo hizo acompañado de otros expertos, pero en helados: Fernando Sáez y su mujer Angelines González, que aprovecharon la jornada libre para compartir vermú con Toño del Río y Elena Álvarez. Entre bocados de chistorra y morcilla, cortesía de Casa Armendáriz, y brindis con un crianza Carlos Moro 2015, fue discurriendo animadamente la mañana, que tuvo su punto 'ochentero' de la mano del dj Mr. Mii.

La terraza apuraba el vermú mientras el experto parrillero Óscar Palacios, se afanaba en sacar las brochetas de chuletón de vaca en su punto. Todo un arte solo al alcance de quienes han pasado muchas horas entre brasas. «No es vuelta y vuelta, el calor tiene que filtrar». Mucho y variado se vio este miércoles por la terraza: La Corporación municipal, como una piña, nos volvió a visitar con el alcalde a la cabeza. Pasadas las dos y media de la tarde se iba corriendo, justo cuando hacían su aparición en escena el expresidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, acompañado de Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía, a quien se le vio muy animado en conversación el exdelegado de La Rioja Alberto Bretón; Domingo Mendi, del Banco Santander y el portavoz del PP en La Rioja Jesús Ángel Garrido. Marina, la benjamina de nuestra compañera Blanca García, tenía razón: su hermano Sergio, de 14 años, en Irlanda aprendiendo inglés, se perdió una gran fiesta.