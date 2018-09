TARDE DE EXPECTACIÓN QUE ACABÓ EN DECEPCIÓN

La tarde soleada con calor que fue amainando poco a poco y nos dispusimos a afrontar la corrida del viernes con la esperanza de ver unas buenas faenas a los toros. De tres ganaderías distintas, pero con los mismos orígenes; de diferente tipo, pero la mayoría con aspecto de novillos sin presencia, sin fuerzas y carentes de lo principal, de casta brava. El cuarto de la tarde no parecía un novillote, más bien diría que parecía un buey de carreta y su nulo juego nos dio la razón. Diego no pudo sacarle ni un muletazo en condiciones, fuertemente pitado en el arrastre como justa correspondencia. Empezó bien la corrida con el corte de la primera oreja de la tarde al primer torete por parte de Julián López 'El Juli'. No tuvo mala embestida pero le faltaron las fuerzas para que aquello tuviera carácter de corrida de un mano a mano entre dos diestros de categoría. Muy apañadita fue la labor de la estrella taurina que es el madrileño que logró muletazos de bella factura por los dos pitones. Menos valía su segundo toro, anovilladito también que pareció mejor de lo que realmente era en manos tan expertas. Fatal estuvo con la tizona.

No sé que le vería al quinto de la tarde para brindarlo a la plaza porque las fuerzas se las dejó en la dehesa ya que en el ruedo empezó a perder las manos de salida con el capote. Sin casi recibir castigo en el caballo, renqueante de los cuartos traseros y delanteros, una birria de toro. Volvió a fallar con la espada y la cosa quedó en palmas a la voluntad, o quizás, por el detalle del brindis. El toro fue justamente pitado en el arrastre. Una especie de saldo ganadero que, la verdad, no merece la afición logroñesa y riojana que llenó gran parte de los tendidos. Para hacérselo mirar.

Los dos toros con más romana de la corrida le tocaron a Diego Urdiales. El primero de su lote con 567 kilos y su segundo, cuarto de la tarde, con 565. El primero fue un manso de libro en el tercio de varas. Perdí la cuenta las veces que fue al caballo, de uno a otro, cinco, seis veces saliendo de naja, persiguió en banderillas y presentó una pelea desigual en el tercio final. Diego estuvo de un valiente subido, con su oficio bien aprendido. Empezó con doblones toreros para meterlo en los engaños, cosa que consiguió con valor y decisión y le montó una faena que levantó continuos aplausos de los aficionados. Faena importante con series por ambos pitones ligadas y templadas, largas y siempre llevando sometido al burel con mando y látigo. Quizás se pasara de faena, porque a la hora de cuadrar al toro no había forma, no se paraba ni a la de tres. Sonaron dos avisos después de varios pinchazos y descabellos. Lástima, lo que hubiera sido de orejas se malogró con el estoque. A su segundo, otro manso descastado, que recibió una vara cuando el picador no estaba colocado, le taparon y de dieron estopa. También recibió castigo en el segundo encuentro con el montado, muy violento en banderillas y sin un pase en el tercio final. Y llegó el sexto, de Garcigrande (el cuarto fue de Zalduendo y su primero de José Vázquez ), anovillado que apenas le pegaron en el caballo, lo que se notó en el tercio final, con pies en banderillas y embestidas encastadas en la muleta de Diego. No fue toro de embestida nada clara, había que someterlo con poder y oficio. Lo brindo a la plaza llevándolo a los medios con ayudados por alto. Hubo calidad en los lances muleteriles por ambos pitones con embestidas desiguales, unas veces se quedaba corto otras reponía rápido. No fue fácil su lidia. Lo pasaportó de pinchazo y estocada y descabello a la primera. Había sonado un aviso antes de entrar a matar y la oreja la paseó con placer como final de la tarde.

No dejó buen recuerdo una corrida que había levantado ilusión pero en la que los toros dieron mal juego

La de ayer era una jornada esperada desde que se conocieron los carteles y una vez más se puede decir aquello de 'tarde de expectación, tarde para olvidar', porque fallaron los toros, mansos, sin presencia, descastados. No nos deja buen recuerdo la corrida del mano a mano. Igual se corrige el año que viene.