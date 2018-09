«Lo que me ha sucedido ha sido un verdadero regalo de la vida» Pablo Hermoso de Mendoza, triunfal. :: justo rodríguez Pablo Hermoso de Mendoza Rejoneador P.G.M. LOGROÑO. Domingo, 30 septiembre 2018, 00:37

Contaba Pablo Hermoso de Mendoza tras doblar el sexto cornúpeta de la última corrida de la Feria matea que estaba absolutamente satisfecho de su actuación en Logroño: «Venía de una tarde rarísima de Salamanca en la que todo me había salido al revés, en la que estuve desacertado, una tarde de esas sin ángel en la que sentía interiormente que no era yo mismo. Así que a punto de finalizar la temporada, lo que me ha sucedido hoy es un auténtico regalo de la vida».

-¿Qué le ha parecido la corrida de Ángel Sánchez y Sánchez?

-Excelente, una gran corrida.

-¿Qué ha sentido con el toro de las dos orejas?

-Felicidad. Lo he toreado como a mí me gusta, con temple, con calidad, con cadencia, verdad, suavidad. Yo creo que se ha conjuntado todo y la verdad es que lo he disfrutado mucho.

-Logroño sigue siendo una de sus bazas esenciales.

-Esta ciudad es parte de mi vida y es un coso en el que he logrado momentos insuperables. Noto el calor de los aficionados y la pasión de su público.

-¿Cómo ha visto a su hijo?

-Con un novillo exigente como el primero muy bien. Arriesga y hace todo con suma entrega. Con otros como el sexto aflora la lógica falta de oficio de alguien que está comenzando.