EL SONIDO DE LA FIESTA

Si estás leyendo estas líneas, bien puedes hacer la prueba. Se trata de acercarse al Archivo Municipal de Logroño y solicitar los programas de las primeras Fiestas de la Vendimia, en concreto desde la primera en 1957 hasta mediados de los setenta. El visitante se sorprenderá porque la música detallada es ínfima y corresponde a grupos folklóricos de danza, gaiteros, desfiles de peñas a partir de su renacimiento en los sesenta y poco más. Por supuesto, había mucho que añadir: actuaciones en salas de fiestas (discotecas al aproximarse los setenta), locales del Real de la Feria, programación del Teatro Bretón o Moderno y otros espacios de ocio. Pero no se mencionaban porque se sufragaban al margen del erario municipal.

Una primera intentona de programar artistas en las fiestas mateas, desde el ayuntamiento, fue la Verbena de Proclamación de Reina y Corte de Honor de la Vendimia Riojana -como se denominaba entonces- que tenía lugar el sábado anterior a las fiestas en el Parque González Gallarza. Por allí desfilaron en los setenta, al lado de las orquestas de baile, Pop Tops, Patxi Andión, Al Bano, Nubes Grises o Albert Hammond entre otros.

Fue en 1976 cuando se empezaron a programar artistas -aquel año María Dolores Pradera, Kiko Ledgard y Fernando Esteso- desde la Concha del Espolón. Uno recuerda muy bien, al año siguiente, contemplar a Juan Pardo, Pablo Abraira y, con mi hermano al inefable José Luis Moreno. Noches mateas en las que, ni remotamente, pensaba que mi vida estaría muy relacionada con el espectáculo profesional. Aquella década se cerraría, en el mismo emplazamiento, con otros nombres de moda que podían oscilar entre Enrique y Ana o los hispanoargentinos Tequila, en 1979, hacíendo vibrar a la muchachada en una sesión inolvidable para mis 18 años.

Y llegó la inauguración del nuevo ayuntamiento que supuso, en lo que estoy escribiendo, el estreno de su plaza como recinto de los artistas señeros de cada San Mateo. En 1980, los madrileños Asfalto y la barcelonesa Orquestra Platería -con su versión del hoy clásico 'Pedro Navaja'- se dejaron ver allí. Fueron los primeros ochenta años formativos para el que escribe y entrevisté a muchos de los protagonistas de aquellos tiempos: Manolo Sanlúcar, Lole y Manuel, Olé Olé, Mecano o el pianista de jazz Tete Montoliu me vienen a la cabeza, alguno de ellos actuando en el Auditorio municipal porque, hasta 1990, no se reinauguró el Teatro Bretón. Fue esa década el comienzo de mi labor como programador y productor artístico. A lo largo de estas últimas décadas, he tenido puntuales relaciones con la programación matea. Recuerdo a Radio Futura en 1987, presentaban su disco 'La canción de Juan Perro'", continuando con artistas muy variopintos -en diferentes lugares- como Nuevo Mester de Juglaría, Candeal o Golden Apple Quartet.

Los años fueron pasando y la programación ha tenido sus vaivenes, desde luego, siendo siempre las actuaciones musicales -con sus presencias y ausencias- momento clave de la semana, el sonido de la fiesta que define cada edición.