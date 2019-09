Bárbara, vedette y 'Reina de la pantaloneta': «Soy serrana, de hueso ancho» Bárbara, de fiestas, con su traje de serrana. Gente Matea «No les voy a defraudar porque es San Mateo, además estoy preparando algo para Navidad, para Carnavales... y creo que me voy a presentar a Eurovisión», asegura ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Martes, 24 septiembre 2019, 21:29

Es la estrella de los sanmateos y de Youtube, donde Bárbara se presenta como 'Reina de la pantaloneta'. Serrana, festiva, cariñosa, teatrera... Bárbara reúne grandes cualidades para ser Vendimiadora de estas fiestas, y lo intentó... sin suerte.

- ¿Ha superado este pequeño trauma?

- Lo he superado gracias al cariño de los logroñeses y logroñesas. Estoy todos los días en la calle y me dicen: 'Bárbara, te queremos, y al año que viene lo vas al lograr'.

- No sé qué pudo fallar, es la candidata perfecta.

-Pues sí, pero Noelia, la elegida, también era muy perfecta y al final se declinaron por ella. ¡Qué le vamos a hacer! El próximo año lo intentaré de nuevo. Además, el otro día hablé con el alcalde y me dijo que no me rindiera.

- No le habrá aguado esto la fiesta...

- Para nada, al revés, estoy más festiva que nunca.

-¿Dónde se le puede ver estos días?

- Este miércoles, en el café Moderno a las doce de la noche con 'Las noches golfas del Novelty', un espectáculo especial para San Mateo con números de la tierra, jotas... No quiero descubrir nada para que la gente venga y lo pase bien. Y este martes nos vamos a la peña La Rioja, también a medianoche, y haremos un pequeño 'Novelty', que llevamos representando en El Moderno desde febrero, una vez al mes.

- Me da la sensación de que estas fiestas está abusando un poco de las degustaciones.

- Me gusta mucho comer, no lo voy a negar. Voy a todas las degustaciones, y de esta guisa todo el mundo me deja entrar. Y venga migas, venga chuletillas, mejillones... no paro.

- ¿Alguna debilidad?

- Me gustan mucho los morros, las cortezas, esto del cerdito me encanta. Pero no estoy así sólo por comer; como mujer serrana soy de hueso ancho.

- ¿Qué le falta y le sobra a estas fiestas?

- A mí me falta un poco más de teatro, la verdad. Hace tiempo hacían un festival en El Espolón y creo que el teatro de calle animaría mucho la fiesta. Y sobrar... quizá algún día de fiesta, porque tanto, tanto, tanto es un poco cansino.

- ¿Con quién hace mejores migas, con los peñistas, los guiris, toreros, autoridades...?

- Las autoridades, no sé por qué, me han recibido con los brazos abiertos; los peñistas, más de lo mismo. Todo el mundo ama a Bárbara 'Reina de la pantaloneta'. Y no les voy a defraudar porque es San Mateo, además estoy preparando algo para Navidad, para Carnavales... y creo que me voy a presentar a Eurovisión.

- ¿Bárbara es drag queen o mamarracha?

- Ni una cosa ni la otra. Bárbara es un personaje, una fantasía.