«Tengo la sensación de que Roca Rey está tocado por una varita» Ponce, en redondo con el primero de la tarde. :: Justo Rodríguez Enrique Ponce Matador de toros P.G.M. LOGROÑO. Jueves, 27 septiembre 2018, 23:29

Enrique Ponce mantenía un semblante satisfecho tras pasaportar al segundo de su lote, con el que fue ovacionado después de una de sus características faenas de absoluta maestría: «Me he encontrado muy bien toda la tarde. Era impresionante ver la entrada que había en la plaza y cómo nos ha tratado el público. Me he sentido muy arropado en todo momento», explicaba el diestro de Chiva.

- Parece que no hay manera de lograr esa puerta de grande de Logroño que tanto anhela...

- La tarde ha empezado muy bien. Mi primer toro ha tenido calidad, le he podido hacer las cosas muy a mi gusto, y esa oreja me ha venido interiormente muy bien. Creo que he estado por encima de él en todo momento.

- ¿Y el segundo?

- Le ha faltado fondo para terminar de romper la faena. Le hemos hecho todo a su favor en todos los capítulos de la lidia. Yo sabia que no se le podía exigir demasiado y que había que llevarlo a media altura. Al final de la faena, cuando le he intentado dar las 'porcinas', él ya ha dicho que no iba más allá. Pero bueno, el público ha podido disfrutar de mi tarde.

- ¿Qué le ha parecido la entrada?

- Es impresionante ver así la plaza. El ambiente que se respira en una corrida con tanto calor de la gente es algo verdaderamente indescriptible.

- ¿Parece usted incombustible?

- Son muchos años pero me encuentro muy bien. Creo que estoy realizando una gran temporada y estoy satisfecho porque me veo muy bien en todos los sentidos. Ahora ya se va terminando la temporada y uno piensa en seguir mejorando cada día.

- ¿Qué le parece Roca Rey?

- Es un torerazo. La verdad es que nos tiene impresionados a todos por su capacidad. Da la sensación que no le pesa nada ni la exigencia ni la dureza de una temporada exponiendo tanto cada corrida.

- ¿Cree que se ha convertido en el sucesor de las actuales figuras?

- Tiene toda la pinta, porque es capaz de emocionar a la gente, posee un carisma especial y tiene valor y registros. La verdad es que lo que pienso de él es que está tocado por una varita.

- ¿Piensa que es bueno para la tauromaquia que surja un diestro de sus características e incluso que sea del otro lado del charco?

- Es estupendo para todos y ese matiz, que sea peruano, también es relevante para la afición de todos aquellos países hermanos. Yo lo conozco desde que era un niño y me alegro una barbaridad por él y por toda la tauromaquia.