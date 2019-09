Salió Delirio y llegó el toreo Juan Marín Paco Ureña abre la puerta grande tras una gran faena a un soberbio sobrero de Domingo Hernández | Fracaso total de Núñez del Cuvillo que lidia una corrida vacía y anovillada ante la que Antonio Ferrera se esfumó en tres faenas inexistentes PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Lunes, 23 septiembre 2019, 22:37

Del estrepitoso naufragio de la corrida de Núñez del Cuvillo surgió en el estertor último de la corrida Delirio, el hondo y musculado sobrero de Domingo Hernández que ofreció su singular bravura, su prestancia y su empuje para que Paco Ureña, todo corazón y apasionada entrega, lo cuajara en los medios en una faena soberbia, medida, y con muletazos muy largos por abajo arrastrando los vuelos de la franela en redondo y con dos series de naturales de inusitado temple. Paco Ureña, en su mejor versión, acicalando el toreo por momentos, buscando la naturalidad máxima en los embroques y la ligazón de los muletazos llevando el viaje del toro hasta el final, sin toques, sin ventajas, sin nada más que el toreo puro por donde camina en el alambre de su año más memorable. Ureña en estado de felicidad y en esa íntima rebeldía para sobreponerse a la terrible cornada de Albacete y surgir como un torero renovado, con perfiles de figura, con responsabilidad y categoría para echarse a los lomos tardes como las de ayer y exponer sus razones para proclamar su autenticidad y categoría. Conviene apuntar que Delirio fue bueno en el último tercio pero no fácil. Recibió el primer puyazo y se fue a buscar el cuello de caballo, empujando con la cara por las nubes; ésas cosas que hacen los toros de esta ganadería y que tanto le avergonzaban a Justo Hernández –propietario de este hierro– tal y como le confesó en una entrevista a Álvaro Acevedo. Contaba Justo que aprobaba sementales con estas características porque en la muleta comenzaban a desarrollar esa voluntad para embestir que demostró Delirio. La selección al revés, los caminos de la bravura son tan inescrutables como los periodos de sesiones en el Congreso de los Diputados. Delirio siguió proclamando sus problemas en banderillas: cortaba el viaje, se frenaba cuando le llegaban a la cara para clavar y esperaba más de la cuenta para consumar la suerte. Ferrera se quejó al palco por no cambiar el tercio. Entonces me acordé de las cosas que contaba el ganadero, de la selección inversa que practicaba y que quizás Delirio, en esta taciturna corrida lo había colocado el caprichoso porvenir para redimirnos de la débil e inaceptable mediocridad de los toros de Cuvillo y del pestoso ritmo de una tarde que se sumía en coladero de la memoria sin remisión.

Paco Ureña ya había estado a punto de cortar una oreja al cuarto, un torillo llamado Pitiminí, que como el resto de sus hermanos no reunía la mínima prestancia para venir a Logroño. Casi todas las corridas de Cuvillo han sido un fracaso en esta ciudad y la de ayer, en un año de gloria, un baldón inaguantable hasta que Delirio puso las cosas en su sitio y el torero de Lorca, a unos días de su mano a mano con Perera en Madrid echara la moneda al aire como hacen los grandes.

Juan Marín

¿Y Ferrera? Es cierto que no tuvo ningún toro a modo para lograr sacar nada en limpio, pero la sensación es que vino a cumplir el expediente sin más. Un tono gris, una sensación de mínimo compromiso como si estuviera pensando en la Feria de Otoño y los seis toros que le aguardan en Las Ventas. Apenas tres naturales tras tomar la espada en el tercero, pero siempre detrás de la mata, escondido tras la muleta, ausente. Una pena.

Menos mal que al final de la tarde salió Delirio y Paco Ureña hizo lo que hacen las figuras del toreo.