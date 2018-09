«El reto es que la actividad de las peñas no se limite a las fiestas patronales» Diego Vicente, al frente de un colectivo de 1.500 miembros. :: s. tercero El presidente de los peñistas destaca la evolución y compromiso de un colectivo vital no sólo durante San Mateo Diego Vicente Federación de Peñas TERI SÁENZ* ESAENZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Lunes, 17 septiembre 2018, 00:26

Después del largo mandato de Juan Sánchez y tras los dos años que tomó el relevo su hijo Juanjo, la presidencia de la Federación de peñistas es responsabilidad desde el pasado diciembre de Diego Vicente. El miembro de la peña La Rioja subraya el avance que demuestra un colectivo con más de 1.500 integrantes sin cuya presencia no se entiende San Mateo.

- ¿Impone cada presidente de la Federación su propio estilo a la actividad de las peñas?

- Se trata más de gestionar y coordinar la tarea de todos. Yo ya era vicepresidente con Juanjo, así que la idea es continuar su labor más allá de algunas pequeñas aportaciones.

«El Espacio Peñas 2.0 ha supuesto un punto de inflexión tras la carpa que tanto problemas nos dio»

- ¿Por ejemplo?

- El gran reto es que nuestra actividad no se limite exclusivamente a las fiestas patronales de San Bernabé y San Mateo, sino que se extienda a lo largo del año. Ahí está por ejemplo el Día del Peñistas que hemos creado para fomentar la hermandad y todas las iniciativas infantiles, talleres, campañas o actos solidarios en los estamos involucrados y seguimos desarrollando.

- Las peñas son entonces mucho más que degustaciones, charangas y agitación festivas de las calles.

- Esa es una parte de nuestra función, pero la intención es hacernos presentes mucho más, y dentro de esa faceta, ampliar la oferta de actividades con la cata urbana, la campaña 'No es no' o la recuperación del toro de fuego que hace años que no se hacía. Las peñas ya estamos plenamente adaptadas al siglo XXI.

- ¿También el Espacio Peñas 2.0 se inscribe en ese propósito?

- Ha sido un punto de inflexión. Sustituirlo por la carpa que tantos problemas nos dio en su momento no sólo ha sido un acierto absoluto, sino que la gente ha respondido de forma extraordinaria y es desde hace tiempo un punto de referencia imprescindible en San Mateo.

- ¿Cuál es ahora mismo el estado de salud de las peñas logroñesas?

- Están en un momento óptimo. Además de rejuvenecerse mucho ha entrado cantidad de nuevos miembros, con más de 1.500 peñistas que dan la medida de nuestra importancia en actos tan propios de San Mateo como las carrozas, el entierro de la Cuba o la semana de degustaciones.

- ¿No hay celos entre las peñas?

- En absoluto. Somos una piña y cuando toca trabajar juntos lo hacemos sin mirar a qué peña pertenece cada cual. Podemos ser de una u otra, pero el espíritu es el mismo y eso fomenta la unión.

- ¿Cómo es posible llegar a todo sin desfallecer en el intento?

- Con muchas ganas, robando tiempo a nuestra vía diaria y con el apoyo de nuestra familia, que saben que estas fechas están marcadas en rojo y nos volcamos al 100%.