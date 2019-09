Pupitres semivacíos y una mañana matea sin alegría Imagen tomada este jueves por la mañana en la entrada del colegio Caballero de La Rosa, de Logroño. / Miguel Herreros El absentismo en la primera jornada lectiva de San Mateo rondó el 25% y fue más evidente entre el alumnado más joven, los de Infantil y Primaria | Vaquillas desangeladas, hinchables desiertos e inmóviles, talleres infantiles cerrados... La confluencia de obligaciones escolares y actos festivos no deja contento a casi nadie ROBERTO G. LASTRA Logroño Jueves, 26 septiembre 2019, 21:25

Recorrer las calles del centro de la capital a media mañana de este jueves era como darse un paseo por Hamelin justo después de que el flautista hubiera rematado su venganza. Vaquillas, degustaciones, hinchables... La ciudad perdió su alegría de los últimos días, privada de las voces estridentes infantiles y de sus transparentes risas.

Fue el peaje que la mañana matea del jueves tuvo que pagar al ser la primera de las dos jornadas lectivas que, sin embargo, tampoco fueron del todo exitosas en el centros educativos, donde muchos pupitres quedaron vacíos. Aunque los agoreros anunciaban una desbandada general, fallaron por bastante en sus pronósticos de absentismo escolar, un indicador que se quedó en el 25%, que, no obstante, es alto. Uno de cada cuatro alumnos no acudió ayer a clase, según concretaron a Diario LA RIOJA fuentes de la Consejería de Educación, que detallaron que en Infantil y Primaria, la cifra de alumnos ausente rondó el 25-30%, porcentaje que fue ligeramente más bajo en la ESO, entre el 20 y el 25%. Contra todo pronóstico, las 'pellas' en Bachillerato fueron aún menos intensas, de entre el 10 y el 15%, y en FP, donde osciló entre el 15 y 20%.

Con un absentismo estimado medio del 25%, desde la Consejería de Luis Cacho se advirtió de que las cifras facilitadas eran horquillas generales porque sí que se detectaron diferencias importantes en la comparativa entre centros, en algunos de ellos con solo la mitad de alumnos. Fue el caso del CEIP San Francisco, con un 52% de absentismo; del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo (Agustinas), con un 37% en ESO y un 48% en Bachillerato; o del Paula Montalt, con el 38% en FP. Por contra, sin apenas huecos en su aulas, destacaron el IES La Laboral, donde el absentismo rondó el 5-6% y el Tomás Mingot, entre el 6 y el 10%.

La misma radiografía surgió de la ronda de contactos impulsada desde Diario LA RIOJA, en la que se consultó a una decena de institutos y una docena larga de colegios de la capital, tanto públicos como concertados, desde los que se explicó que la mayoría de ausencias, más numerosas en los niveles inferiores, eran de alumnos que habían viajado con sus padres fuera de La Rioja, unos días de descanso planificados y reservados muchos antes de que fuera oficial el calendario escolar que al final impuso los dos días lectivos en esta semana matea. Algunos confesaban que sus perspectivas habían sido más negativas. «Yo estoy satisfecho porque pensaba que iban a faltar muchos más alumnos, en torno al 40%, y el absentismo ha sido del 25% en la ESO, del 27% en Bachillerato y del 26% en FP, así que han venido más de los que esperábamos y se han podido dar las clases con normalidad», relataba Eugenio Argaiz Ruiz, director del IES Inventor Cosme García..

Con muchas dudas entre el profesorado y el desencanto de las asociaciones de padres por el nuevo modelo, los reacios a la decisión, que casi todos consideran que se tomó demasiado tarde, miran hacia Arnedo, donde la 'bomba' puso en marcha las fiestas de San Cosme y San Damián hasta el próximo miércoles, 2 de octubre, siete intensos días, cinco de ellos laborables que se mantienen como no lectivos en el calendario escolar de la ciudad para que su alumnado disfrute del programa.

Eso es precisamente lo que no pudieron hacer los niños y adolescentes logroñeses y la ciudad lo notó y mucho. Las calles de la capital perdieron su alegría reciente. Especialmente significativa fue la estampa vivida en la plaza de toros, donde los saltos y acrobacias de los recortadores de 'Arte Riojano' y las vaquillas se quedaron sin su público más fiel y agradecido. A algunos, como a los responsables de la Peña La Unión, no les hizo falta ni entrar a La Ribera. «Todos los días hemos agotado el chocolate y bizcochos y hoy se nos ha quedado más de la mitad en la cazuela», admitía Antonio Urdiales.

Juanjo, con todos sus globos

El panorama fue tanto o más desolador en el resto de escenarios que los más pequeños habían marcado en rojo en el programa de fiestas. El entorno del Revellín era pasado el mediodía un espacio semidesértico, con los hinchables del Espacio Peñas 2.0 inmóviles y la ludoteca y el aula infantil cerradas. «Hemos pasado de tener unas colas enormes en los talleres y los hinchables y karts abarrotados a lo que ves hoy, que tengo que ir detrás de los tres o cuatro niños que hay para ver si se quieren pintar la cara», explicaba Sonia, monitora en el recinto de la Federación de Peñas. El mismo desencanto mostraba Asier, monitor en la Casa de Andalucía, al cuidado de un hinchable impoluto. Y peor aún le fue a Juanjo, vendedor de globos junto al parking del Revellín, que a las 13.30 horas se disponía a recogerse con su carrito: «Llevo toda la mañana y no he vendido nada, no hay ni un niño; a ver si se mueve algo, pero será ya esta tarde, si se mueve».