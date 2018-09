LO QUE PUDO SER Y NO FUE

Confieso que cuando caminaba hacia el coso de La Ribera iba con escépticismo, pero con alguna ilusión, porque esta fiesta de los toros es la fiesta de la esperanza. Y así ocurrió porque me quedé sorprendido al ver el juego del primer toro que embestía con fijeza a los capotes de Padilla, al que la empresa, finalizado el paseíllo, le entregó un trofeo en su despedida de la feria matea, con fuerte ovación para el 'pirata' que agradeció los gritos de torero, torero. El caso es que el primer toro de la tarde apareció por la puerta de chiqueros justo a las seis y cuarto. Padilla lo recibió en el tercio con dos largas cambiadas ovacionadas. Cumplió en varas la primera, se fue el toro al picador que guardaba la puerta que le dio duro, y en la segunda apenas lo tocaron pero tuvo pies en banderillas y en el tercio final tuvo unas cuantas embestidas claras, pero -ya estamos con el pero- quizás le faltaron la casta brava y las fuerzas, algo que fue general, aunque la verdad es que me dije: como vaya toda la corrida así se van a cortar varias orejas.

Padilla hubiera cortado una pero falló con la espada, hubo petición minoritaria y dio la vuelta al ruedo aclamada. El descastadito cuarto, duró poco, pero Padilla, que no se descorazona nunca, lo bregó con la muleta de forma incansable, cantidad de muletazos, así, así, de aquella manera con el público que estaba con el torero. Le metió la espada en el mismo centro del ruedo y se pidieron con fuerza las orejas, una concedió el presidente Manuel González, que para un servidor fue lo justo. La segunda hubiera sido un premio excesivo. La vuelta al ruedo que dio con dos banderas de piratas y la bandera española fue apoteósica. Buena despedida de un hombre, un torero, que está cosido de cornadas y bien ganado tiene un buen retiro tras su entrega, con sus limitaciones artísticas.

Vayamos con el resto de la corrida que tiene bastante que contar. El segundo embestía rebrincadito y con poca casta. Ferrera estuvo francamente bien y no recibió premio. Muy por encima del toro. La estocada a un tiempo de de efecto rápido, la espada había entrado caída, pero no se si por la música de las peñas o, yo que sé, no lo vi ni saludar. En el quinto, muy buena embestida humillando mucho, pero sin apenas tenerse en pie. Una faena de maestro. Imposible me pareció que le sacara series templadas y mandonas, a media altura, por los dos pitones. Es una bendición ver a este veterano torero lidiando a sus toros. Escuchó un aviso y no mató bien. Lástima.

A la corrida se le pudieron haber cortado varias orejas más, pero la espada sigue contando para los premios finales

A Ginés Marín se le escapo el triunfo en el que cerró plaza, con la suerte de varas en simulacro puro. El toro se venía de largo y el torero lo aprovechó bien. No es que fuera una faena para la historia, ni de lejos, porque el toro no andaba sobrado de casta, se venía mejor en la media distancia que en al corta y, la verdad es que hubo gusto en varios pasajes de la faena y ligazón, pero bien es verdad que las mayores ovaciones las recibió al final de la faena con cuatro bernardinas ajustadas, con desarme en la última. Inmediatamente Marín cogió el trapo del costillar del toro y le dio un ajustado molinete que levantó clamores en los tendidos totalmente entregado con el torero. Tal fue así que después del primer pinchazo recibió una ovación de lujo (el toro se lo había brindado a Juan José Padilla), marró a la segunda, metió la espada desprendida y vertical a la tercera y siguieron las ovaciones, incluso hubo cierta petición, pero la espada sigue contando, por suerte. Fue una lástima.

Que nadie piense que la corrida, ni en presencia ni por casta, me dejó plenamente satisfecho, pero con el temor y el recuerdo de la lidiada el pasado año, me pareció, posiblemente, mejor de lo que fue. Que la peor que veamos sea con un poquito más de fuerza, que les faltó a los zalduendos de ayer, pero las cosas son como son y no como queremos que sean. Se pudieron haber cortado varias orejas más.