El programa de San Mateo 2019: todos los actos, día a día

Del día 20 al 27 (y algo más), San Mateo 2019 viene lleno de actos. Ahí van, día a día, para que no te pierdas nada de nada.

Antes del día 20 Actos previos

14 DE SEPTIEMBRE

11.00 a 17.00 h DÍA DEL VECINO. Tragantúa. Gastronomía, parque infantil, actuaciones musicales Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

17.30 h XXXVII Maratón de mus. Peña Logroño - Federación de Peñas CALLE VILLEGAS 18.00 h Llegada de 'El corredor solidario'. Asociación FARO PLAZA ESCUELAS TREVIJANO

15 DE SEPTIEMBRE

11.00 h. 51o Concurso Agrícola de La Rioja y 29 Concurso de Vinos de Cosecheros Fundación Caja Rioja y Ayuntamiento de Logroño CALLE PORTALES - PLAZA DEL MERCADO

12.00 h XXXI Festival Gastronómico. Chuletada . Club Deportivo Berceo CTRA. EL CORTIJO (Término La Isla)

18 DE SEPTIEMBRE

19.30 h Proclamación de los Vendimiadores de la 63 Fiesta de la Vendimia Riojana ESPACIO LAGARES

19 DE SEPTIEMBRE

10.30 h Exhibición Policial Nacional (Día de la Policía). Demostraciones operativas con la participación de alumnado de la Escuela Nacional de Policía PLAZA DE TOROS 13.00 a 19.00 h Día de las Asociaciones de Personas Mayores de Logroño. Comida de hermandad y baile POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LAS GAUNAS

17.30 h Charanga Strapalucio. Peña La Rioja CALLE SAN MATÍAS

19.00 h Inauguración de la Muestra de Casas Regionales. Federación de Casas Regionales GLORIETA DOCTOR ZUBÍA

20.00 h Inauguración de la Caseta de la Casa de Andalucía . FUENTE MURRIETA

20.30 h Inauguración 'Espacio Peñas 2.0'. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

Viernes, 20 de septiembre El día del cohete

16.00 a 21.00 h XXVII Trofeo de la Vendimia Riojana 'Memorial Fernando Jubera'. Fase Final - Federación Riojana de Tenis C.D.M. LAS NORIAS

16.30 h Fiesta prechupinazo con disco móvil . Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA 17.30 h Charanga Strapalucio. Peña La Rioja CALLE SAN MATÍAS

17.30 h Inauguración de la XXXVI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería PASEO DEL ESPOLÓN

18.00 h Imposición de pañuelos de fiestas. SALÓN DE PLENOS

19.00 h DISPARO DEL COHETE ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. Foto de todos los concejales y concejalas en apoyo de la Campaña San Mateo contra las agresiones sexistas 'Tolerancia 0'. Jota de Logroño y Pasacalles Dulzaineros de La Rioja PLAZA DE AYUNTAMIENTO - CASCO ANTIGÜO. DJ CARLOS JEAN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

20.00 h Degustación de lomo con habas / pisto . Casa de la Comunidad Valenciana - Federación de Casas Regionales CALLE ONCE DE JUNIO (Junto a la Gota de Leche)

20.00 h Visitas narradas 2019. 'El Siglo XVI: La Batalla de San Bernabé' Oficina de Turismo (PORTALES 50)

20.00 h Charangas de las peñas. Federación de Peñas – Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

20.00 h Chuchín Ibáñez y los Charros. México en vivo. Colabora Café La Fundación PARQUE DEL CARMEN

21.00 h Orquestina Anarco Yeye. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

21.00 h Conciertos PARRILLA. Rechupinazo - Rap - Trap PLAZA DEL PARLAMENTO

21.30 h 'La huella Hits' . Degustación de bocatita de jamón con pimiento verde Peña Los Brincos CALLE ATENEO RIOJANO

23.00 h XIII CONCURSO INTERNACIONAL DE FUEGOS ARTIFICIALES Pirotecnia F.A. del Mediterráneo de Valencia PARQUE DE LA RIBERA

23.00 h Charanga 'La Simpatía' y 'Los Cachorros'. Peña la Simpatía y Peña Rondalosa CASCO ANTIGÜO

23.00 h Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

23.30 h Música Celta con 'Derty Gerties'. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

23.30 h 'DJ Larry' . Peña La Rioja CALLE SAN MATÍAS

01.00 h Disco móvil. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

Sábado, 21 de septiembre El día del pisado

09.00 h Dianas. CALLE DOCE LIGERO - CALLE LA RIBERA . Degustación de chocolate, moscatel y bizcochos Peña La Unión - Federación de Peñas CALLE DOCE LIGERO

09.30 a 11.00 h Suelta de vaquillas. Exhibición de recortes, quiebros y saltos con finalistas del Campeonato de España. Forcados portugueses Ganadería Toropasión de Alfaro (La Rioja) PLAZA DE TOROS LA RIBERA

10.40 h LLAMADA A CONCEJO. AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

11.00 h Tauromaquia Programa 'Víctor Barrio'. Talleres y toritos simulados . Círculo Cultural Taurus, Fundación Víctor Barrio y Torofest PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE

11.00 a 14.00 h XXVII Trofeo de la Vendimia Riojana 'Memorial Fernando Jubera'. Fase Final - Federación Riojana de Tenis C.D.M. LAS NORIAS

11.00 a 14.00 h XXIX Torneo La Vendimia Federación Riojana de Pelota FRONTÓN EL REVELLÍN

11.00 h MISA SOLEMNE DE SAN MATEO . CONCATEDRAL SANTA MARÍA DE LA REDONDA

11.00 a 14.30 h XXXVI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería . PASEO DEL ESPOLÓN

11.00 h XLI Certamen de Chuleta al Sarmiento. Concurso de jotas Peña La Alegría PLAZA DEL MERCADO

11.0 13.30 h Pasacalles de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Doce Ligero, Plaza del Ayuntamiento, Avenida de la Paz, Muro de Cervantes, Portales, Marqués de Vallejo, Espolón, Vara de Rey, Doctores Castroviejo, Avda. de Colón, Presidente Calvo Sotelo, Juan XXIII, Jorge Vigón, Marqués de la Ensenada, Villamediana (Colegio Bretón de los Herreros).

11.00 h Degustación de chorizo. Tragantúa. Peña La Unión PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

11.00 h Degustación de revuelto de pimientos. Peña La Simpatía PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA

11.00 h Degustación de salchichón a la plancha. Tragantúa Peña Los Brincos JARDINES INSTITUTO SAGASTA

11.00 h V Degustación de torreznos Peña Logroño CALLE ONCE DE JUNIO

12.00 h Parque infantil y talleres manuales Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

12.00 h Degustación de morrito con pimiento verde. Peña La Uva PASEO DEL ESPOLÓN

12.00 h Degustación de zapatilla de jamón Asociación de Vecinos Centro Histórico CALLE RUAVIEJA (Plaza de la Policía)

12.00 h Degustación de pincho de tortilla Asociación Riojana de Daño Cerebral Adquirido PARQUE FERMÍN GURBINDO

12.00 h Visitas narradas 2019 'El Siglo XVI: La Batalla de San Bernabé' Oficina de Turismo (Calle Portales 50)

12.30 h PISADO DE LA UVA Y OFRENDA DEL PRIMER MOSTO A LA VIRGEN DE VALVANERA PASEO DEL ESPOLÓN

12.30 h Grupo 'Els Troglomusic'. Casa de la Comunidad Valenciana. Muestra de las Casas Regionales GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

13.00 h Animación musical con la Peña Áster Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA 13.00 h Pasacalles de la Asociación Cultural Escuela de Dulzaina de La Rioja. San Bartolomé, Portales, Plaza del Mercado, Capitán Gallarza, Bretón de los Herreros, Once de Junio y San Agustín

13.00 h Parque infantil y degustación de paella. Asociación de Vecinos La Estrella PLAZA SAN PÍO X

13.30 h Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla . Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

14.00 h Vermú torero. 'DJ Guatecón'. Exhibición de Lindy Hop (Rioja Swing) Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

17.00 h Café Cantante. Nowhere Plan y Fernando Madina (Reincidentes) & Javi (PPM) Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

17.30 h Festival de pelota a mano de profesionales. Semifinales Torneo de Pelota San Mateo 2019 FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

17.30 a 22.00 h XXXVI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería. PASEO DEL ESPOLÓN

18.00 h Toros. Primera de abono. Ganadería de Garcigrande y D. Hernández para Diego Urdiales, Cayetano y Ginés Marín PLAZA DE TOROS

18.00 h Fiesta de cumpleaños de Batman. Peña Áster. CALVO SOTELO 56

18.30 h III Cata urbana 'De la vid al paladar' Peña La Uva PLAZA DEL MERCADO

19.00 h Marionetas de Maese Villarejo. Patrocina CC Berceo PARQUE SAN ANTONIO

19.00 h Degustación de chistorra y queso del Roncal. Hogar Navarro - Federación de Casas Regionales PORTALES

19.00 h Desfile de Grupos Folclóricos. Plaza del Ayuntamiento, Avenida de la Paz, Muro de Cervantes, Calle Portales, Sagasta, Plaza del Espolón

19.30 h VIII Festival Folclórico Grupo de Danzas de Logroño Coros y Danzas de Bulgaria - Grupo de Danzas de Almería Grupo de Danzas de Logroño PASEO DEL ESPOLÓN

19.30 h Degustación de sardina con guindilla. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

20.00 h Visitas narradas 2019. 'El Siglo XVI: La Batalla de San Bernabé' Oficina de Turismo (Calle Portales 50)

20.00 h Reincidentes, Silenciados, Tobogán, Tercero en Discordia. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

20.00 h Grupo 'Els Troglomusic'. Casa de la Comunidad Valenciana. Muestra de las Casas Regionales GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

20.00 h Parque infantil, discomóvil y degustación de bollo preñado. Asociación de Vecinos San Antonio PARQUE SAN ANTONIO

20.00 h Parque infantil y degustación de pincho moruno. Asociación de Vecinos Fueclaya PLAZA RAFAEL OJEDA (YAGÜE)

20.00 h Grupo D. Origen. Música dedicada a nuestra tierra Colabora Café La Fundación PARQUE DEL CARMEN

21.00 h Concierto de órgano. Mineco Kojima CONCATEDRAL DE LA REDONDA

21.00 h Dixiemulando Jazz en la Narria Ámbar - La Zaragozana. (La narria es un carro tirado por caballos Shire, la raza equina con mayor alzada del mundo). Glorieta Doctor Zubía, Muro del Carmen, Muro de la mata, Víctor Pradera, Gran Vía, Fuente Murrieta

21.00 h 'Señor Ruiseñor'. Una obra de Joglars TEATRO BRETÓN

21.15 h Tertulias taurinas. Club Taurino Logroñés - Peña Taurina El Quite HOTEL F&G (Avenida de Viana 2-6)

22.00 h Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla. Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA.

22.30 h Conciertos PARRILLA . Mez-K, Ourgravity, Baikal, La Cosecha Mestizaje Band PLAZA DEL PARLAMENTO

23.00 h XIII CONCURSO INTERNACIONAL. DE FUEGOS ARTIFICIALES Pirotecnia Global Foc de Valencia PARQUE DE LA RIBERA

24.00 h CONCIERTO LA UNIÓN. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

01.00 h Charanga 'Strapalucio' Peña La Rioja CASCO ANTIGÜO

01.00 h Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla . Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

22 de septiembre El domingo de San Mateo

09.00 h Dianas. CALLE DOCE LIGERO - CALLE LA RIBERA. Degustación de chocolate, moscatel y bizcochos Peña La Unión - Federación de Peñas CALLE DOCE LIGERO

09.30 a 11.00 h Suelta de VAQUILLAS. Ganadería de José Arriazu de Ablitas (Navarra) PLAZA DE TOROS LA RIBERA

11.00 a 14.30 h XXXVI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería. PASEO DEL ESPOLÓN

11.00 a 14.00 h XXVII Trofeo de la Vendimia Riojana Memorial Fernando Jubera Fase Final - Federación Riojana de Tenis C.D.M. LAS NORIAS

11.00 h XI Festival de pinchos y vinos. Federación de Peñas PASEO DEL ESPOLÓN

11.00 a 14.00 h SAN MATEO INTERCULTURAL. DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA. Gastronomía, hinchables y talleres PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ

11.00 a 14.00 h XXIX Torneo La Vendimia. Federación Riojana de Pelota FRONTÓN EL REVELLÍN

11.00 h Degustación de bocatita de longaniza de Graus. Casa de Aragón - Federación de Casas Regionales CALLE ONCE DE JUNIO

12.00 h Marionetas de Maese Villarejo. Patrocina CC Berceo CALLE GRECIA

12.00 a 14.30 Hinchables, degustaciones y camas elásticas Tragantúa Asociación Comercial Vitoria Fundición CALLE VITORIA - CALLE FUNDICIÓN

12.00 h Parque infantil y talleres manuales. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

12.00 h VI Concurso de ranchos por cuadrillas Peña La Rioja CALLE SAN MATÍAS

12.00 h Parque infantil y degustación de huevos fritos con pimientos Asociación de Vecinos Carretera del Cortijo y Zoco (Asociación Comerciantes Zona Oeste) PARQUE DEL OESTE

12.00 h Visitas narradas 2019. 'El Siglo XVI: La Batalla de San Bernabé' Oficina de Turismo (Calle Portales 50)

12.30 h Parque infantil y degustación de zapatilla de jamón. Asociación de Vecinos Valdegastea CALLE GRECIA

12.30 h Talleres medioambientales y degustación de choricillo y panceta . Tragantúa Asociación de Vecinos Norte C.D.M. LAS NORIAS

13.00 h Concierto itinerante. Agrupación Musical Banda de Música de Logroño Once de Junio (Gota De Leche), Bretón de los Herreros (Teatro Bretón), Plaza del Mercado, Plaza San Agustín, Once de Junio

13.00 h Vermú degustación de calamares y cerveza artesana La Rúa. Peña La Rioja CALLE SAN MATÍAS

13.00 h Animación musical con la Peña La Unión. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

13.00 h Actuación Performance. Asociación AnimaNaturalis Rioja PLAZA DEL MERCADO

13.00 h Degustación de migas y productos extremeños .Hogar Extremeño - Federación de Casas Regionales CALLE LA CIGÜEÑA

13.00 h Coro Rociero de la Casa de Andalucía. Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

13.15 h Pasacalles Charanga 'Ultreya' . PARQUE DEL OESTE

13.30 h Escuela de jotas de Mendavia. Peña La Rioja CALLE SAN MATÍAS

13.30 h Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla .Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

14.00 h Vermú torero. 'DJ Edu Anmu'. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

17.00 h Festival de pelota a mano de profesionales Semifinales Torneo de Pelota San Mateo 2019 FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

17.00 h Café Cantante. 'Maspaké' y 'Las Fibys' Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

17.30 a 22.00 h XXXVI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería. PASEO DEL ESPOLÓN

17.00 a 23.30 h SAN MATEO INTERCULTURAL. DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA. Exhibición de trajes y bailes tradicionales PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ

17.00 a 22.30 h Hinchables, degustaciones y camas elásticas Asociación Comercial Vitoria Fundición CALLE VITORIA - CALLE FUNDICIÓN

17.30 a 22.30 h RAP FREESTYLE. Batalla de Maestros 4a Regional. Organizada por The Urban Rooster 'Bnet' contra 'Zaina' PLAZA DEL MERCADO

18.00 h Toros. Segunda de abono. Corrida de rejones. Ganadería de Herederos de Sánchez y Sánchez para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza PLAZA DE TOROS LA RIBERA

18.30 a 20.00 h Dúo 'Sara y Guillermo'. Música de baile. Colabora Café La Fundación PARQUE DEL CARMEN

18.30 h Degustación de lomo con pimientos. Asociación de Vecinos Centro Histórico CALLE PORTALES (esquina CALLE JUAN LOBO)

18.30 a 23.30 h «Calle Salsa» con 'Saltindeo' y 'Conjunto Saoco'. Asociación Comercial Vitoria Fundición CALLE VITORIA - CALLE FUNDICIÓN

19.00 h Marionetas de Maese Villarejo. Patrocina CC Berceo PASEO DEL ESPOLÓN

19.30 h Degustación de pochas con verduras. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

20.00 h Exhibición de batucadas. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

20.00 h Grupo folclórico de la Casa de Aragón. Muestra de las Casas Regionales GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

20.30 h a 22.00 ORQUESTA NUEVA ALASKA. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

21.00 h DESFILE DE CARROZAS. Jorge Vigón, Vara de Rey, Muro del Carmen, Muro de Cervantes, Avenida de la Paz, Padre Claret

21.00 h 'Señor Ruiseñor'. Una obra de Joglars TEATRO BRETÓN

21.15 h Tertulias Taurinas. Club Taurino Logroñés - Peña Taurina El Quite HOTEL F&G (Avenida de Viana 2-6)

21.30 h Noche de los años 80: 'La Huella' y 'Mar Covers'. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

22.00 h 'Homenaje a Niña Pastori'. Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

22.30 h Conciertos PARRILLA. Kontrol Mental, Black Luminescent, Entre Líneas, Doctor Sapiens PLAZA DEL PARLAMENTO

23.30 h Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla. Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

24.00 a 01.30 h ORQUESTA NUEVA ALASKA. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

24.00 h Makoki 'El Can' y su grupo Vela. Peña La Rioja CALLE SAN MATÍAS

24.00 h Salida nocturna con la charanga 'La Pacharanga'. Peña La Uva CASCO ANTIGÜO

Lunes, 23 de septiembre El lunes de San Mateo: el multitudinario concurso de calderetas

9.00 h Dianas. CALLE DOCE LIGERO - CALLE LA RIBERA. Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho Peña La Unión. CALLE DOCE LIGERO

9.30 a 11.00 h Suelta de vaquillas. Gran Prix Ganadería Carlos Lumbreras de Lardero (La Rioja) PLAZA DE TOROS LA RIBERA

10.00 a 16.00 h XII Concurso de calderetas. Colaboran: Bodega Gutiérrez - Bodegas Altanza - Esmaltaciones La Estrella - Zoco (Asociación de Comerciantes Zona Oeste) CALLE GONZALO DE BERCEO

11.00 a 14.30 h XXXVI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería. PASEO DEL ESPOLÓN

11.00 h SEMANA GASTRONÓMICA. Lomo con pimientos. Peña La Unión Picadillo. Peña Los Brincos PLAZA DEL MERCADO

11.00 a 14.00 h XXIX Torneo La Vendimia. Federación Riojana de Pelota FRONTÓN EL REVELLÍN

11.00 h Concierto didáctico infantil. Policía Nacional (Día de la Policía) AUDITORIO AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

11.00 h Degustación de calamares. Peña Áster CALLE ONCE DE JUNIO

11.30 h Degustación de brochetas de pollo a la miel. Peña La Rioja PLAZA SAN AGUSTÍN

11.30 h Visita a los chamizos de las peñas La Alegría, La Simpatía y Logroño

12.00 h Parque infantil y degustación de pincho moruno. Círculo Cultural Taurus PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE

12.00 h Parque infantil y talleres manuales. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA.

12.00 a 14.30 Hinchables, degustaciones y camas elásticas. Asociación Comercial Vitoria Fundición CALLE VITORIA - CALLE FUNDICIÓN

12.00 a 14.30 h Pasacalles Charanga 'Ultreya'. CALLE GONZALO DE BERCEO

12.00 h Parque infantil y degustación de champiñón al ajillo. Asociación de Vecinos Excuevas - Norte - Barriocepo PLAZA DE LA OCA

12.00 h Taller Infantil 'Federación de Casas Regionales Chef' Tragantúa Muestra de las Casas Regionales GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

12.30 h Pinchopote a la riojana. CENTROS MUNICIPALES EL CUBO, LOBETE Y EL TACÓN

13.00 h Animación musical con Peña La Alegría Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

13.00 h Entrega del segundo Galardón Ángel Jubera. Peña Rondalosa CALLE CARNICERÍAS

13.00 h Taller infantil 'Federación de Casas Regionales Chef'. Muestra de las Casas Regionales GLORIETA DEL DR. ZUBÍA

13.00 h Hinchables. Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

13.00 h XXXIII Entrega de las 'Llaves de Oro del Chamizo' 'Amantes de la jota' Peña Logroño CALLE VILLEGAS

13.30 h Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla. Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

13.45 h Taller infantil 'Federación de Casas Regionales Chef'. Muestra de las Casas Regionales GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

14.00 h Vermú torero. 'DJ Luis Herrera Live Sax' . Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

14.00 h Degustación de pulpo gigante. Centro Gallego. Muestra de las Casas Regionales GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

17.00 h Café cantante. 'Two In Harmony' y 'María Rodríguez'. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

17.00 h TICandBot - Taller de robótica, programación y drones Peña Logroño CALLE VILLEGAS

17.00 a 22.30 h Hinchables, degustaciones y camas elásticas. Asociación Comercial Vitoria Fundición CALLE VITORIA - CALLE FUNDICIÓN

17.30 a 22.00 h XXXVI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería. PASEO DEL ESPOLÓN

18.00 h Toros. Tercera de abono. Ganadería de Núñez del Cuvillo para Antonio Ferrera, José María Manzanares y Paco Ureña PLAZA DE TOROS LA RIBERA

18.00 h Talleres infantiles Pequevendimia. Espectáculo infantil Birloque Peña La Vendimia PARQUE DEL EBRO (al lado de la chimenea)

18.30 h Concurso fotográfico. CENTROS MUNICIPALES EL CUBO, LOBETE Y EL TACÓN

18.30 h Parque infantil y degustación de pincho moruno. Tragantúa Asociación de Vecinos La Cava - Fardachón PARQUE PICOS DE URBIÓN

18.30 h Pisado de uva familiar. Asociación de Vecinos La Cava - Fardachón PARQUE PICOS DE URBIÓN

19.00 h Marionetas de Maese Villarejo. Patrocina CC Berceo C.D.M. LAS NORIAS

19.00 h Degustación de palomitas. Asociación de Vecinos El Campillo C.D.M. LAS NORIAS

19.00 h Parque infantil, disco móvil y degustación de zapatilla de jamón. Asociación de Vecinos Cascajos PARQUE ROSALIA DE CASTRO

19.00 h V Concurso de Beer Pong. Peña La Uva CALVO SOTELO 38

19.00 h Degustación de Chemi - Champi. Pasacalles performance artística. 'Extinction Rebellion' La Rioja Peña La Vendimia PARQUE DEL EBRO (al lado de la chimenea)

19.15 h Festival de pelota a mano de profesionales Semifinales Torneo de Pelota San Mateo 2019 FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

19.30 h Degustación de chorizo al vino . Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

20.00 h PISADO POPULAR DE UVAS PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

21.30 h Actuación grupo folclórico de Bulgaria PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

20.00 h Escuela de Jotas de Logroño. PASEO DEL ESPOLÓN

20.00 h Actuación grupo folclórico del Centro Gallego. Muestra de las Casas Regionales GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

20.00 h Taller de bailes latinos con Carlos Quintero Peña La Vendimia PARQUE DEL EBRO (al lado de la chimenea)

20.00 h Visitas narradas 2019. 'El Siglo XVI: La Batalla de San Bernabé' Oficina de Turismo (Calle Portales 50)

20.00 h a 21.30 Miches García y Gloria Milón. Alborada de canciones Colabora Café La Fundación PARQUE DEL CARMEN

21.00 a 22.00 h Dixiemulando Jazz en la narria. Ámbar - La Zaragozana. (La narria es un carro tirado por caballos Shire, la raza equina con mayor alzada del mundo) Glorieta Doctor Zubia, Portales, Once de Junio, Bretón de los Herreros y Paseo del Espolón

21.00 a 23.30 h Verbena popular con el DJ 'De fiesta en fiesta'

Asociación Comercial Vitoria Fundición CALLE VITORIA - CALLE FUNDICIÓN

21.00 h 'Sé infiel y no mires con quién'. Una obra de John Chapman y Ray Cooney TEATRO BRETÓN

21.00 h Música en vivo con 'El Isra y la banda Palestina'. Peña La Vendimia PARQUE DEL EBRO (al lado de la chimenea)

21.15 h Tertulias taurinas. Club Taurino Logroñés - Peña Taurina El Quite HOTEL F&G (Avenida de Viana 2-6)

21.30 h DJ Pippo, DJ Mario (Concept), y DJ Jorge Ciordia. Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

22.00 h Toro de fuego. Federación de Peñas ESCUELAS DANIEL TREVIJANO

22.00 h Concurso de pasodobles. Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

22.30 h Conciertos PARRILLA. Camino Exceso, The End, Soundshakers, Los Zigalas PLAZA DEL PARLAMENTO

23.00 h Queimada popular del Centro Gallego. Muestra de las Casas Regionales GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

23.30 h 'Karvis'. Magia diferente Peña La Rioja CALLE SAN MATÍAS

23.30 h Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

Martes, 24 de septiembre Vaquillas, toros, conciertos y muchas actividades infantiles para el martes mateo

09.00 h Dianas

CALLE DOCE LIGERO - CALLE LA RIBERA

Degustación de chocolate, moscatel y bizcochos Peña La Unión - Federación de Peñas CALLE DOCE LIGERO

09.30 a 11.00 h Suelta de vaquillas

Exhibición de anillas con especialistas de España Ganadería de José Arriazu de Ablitas (Navarra) PLAZA DE TOROS LA RIBERA

11.00 a 13.30 h Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos

Plaza de toros, Doce Ligero, Plaza del Ayuntamiento, Avenida de la Paz, Muro de Cervantes, Muro del Carmen, Muro de la Mata, Víctor Pradera, Gran Vía, María Teresa Gil de Gárate, Pérez Galdós, Parque Gallarza, Pérez Galdós, Pío XII, Avda. Juan XXIII, Glorieta del Doctor Zubía, Avenida de la Paz, Plaza del Ayuntamiento, Paseo de la Constitución.

11.00 h SEMANA GASTRONÓMICA

Setas. Peña La Simpatía Embuchados. Peña Rondalosa PLAZA DEL MERCADO

11.00 a 14.00 h XXIX Torneo La Vendimia

Federación Riojana de Pelota FRONTÓN EL REVELLÍN

11.00 h XXII Tirada a la Rana

Peña La Unión CALLE ATENEO RIOJANO

11.00 h V Fiesta de los barrios. Hinchables, música

Degustación de chorizo al vino Peña Logroño PARQUE DEL SEMILLERO

11.00 h Degustación de chistorra y queso del Roncal

Hogar Navarro - Federación de Casas Regionales CALLE PORTALES

11.00 h Fiestas infantiles

Peña Áster CALLE ALBÍA DE CASTRO

11.00 h Fiesta infantil y degustación de chorizo al vino

Peña La Alegría JARDINES INSTITUTO SAGASTA 16

11.30 h Simulación tauromaquia infantojuvenil Círculo Cultural Taurus y Torofest

PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE

11.30 h Visita a los chamizos de las Peñas

La Unión, Los Brincos y Áster

12.00 h Parque infantil y talleres manuales

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

12.00 h Taller infantil 'Jugando a cuidar el medio ambiente'

Muestra de las Casas Regionales GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

12.00 h Pasacalles Charanga 'Ultreya' y degustación de salchichón a la plancha

Asociación de Vecinos Centro PARQUE GALLARZA

12.00 h Parque infantil y degustación de zapatilla de jamón

Asociación de Vecinos Carretera del Cortijo y Zoco (Asociación de Comerciantes Zona Oeste) PARQUE DEL OESTE

12.30 h Pinchopote a la riojana

CENTROS MUNICIPALES EL CUBO, LOBETE, EL TACÓN

12.30 h Parque infantil y degustación de pincho moruno

Tragantúa Asociación de Vecinos El Campillo CALLE CONCEPCIÓN ARENAL Y PASEO FRANCISCO SÁEZ PORRES

12.30 h Banda de la Escuela Municipal de Música

Peña Áster CALLE ALBÍA DE CASTRO

13.00 h Concierto de la Agrupación Musical

Banda de Música de Logroño PASEO DEL ESPOLÓN

13.00 h Animación musical con la Peña La Rioja y Peña La Uva

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

13.00 h Taller Infantil 'Jugando a cuidar el medio ambiente'

Muestra de las Casas Regionales GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

13.00 h Degustación de migas y muestra de quesos y embutidos

Hogar Extremeño - Federación de Casas Regionales CALLE LA CIGÜEÑA

13.00 h Entrega del galardón 'Gran ciudadano Logroñés'

Peña Áster CALLE ALBIA DE CASTRO

13.00 h Hinchables

Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

18 13.30 h Tarumba Percusión. Los tambores del vino (WineDrums) Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0

FUENTE MURRIETA

13.30 h Pasacalles Charanga 'Ultreya'

PARQUE DEL OESTE

13.30 h Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla

Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

13.45 h Taller infantil 'Jugando a cuidar el medio ambiente'

Muestra de las Casas Regionales GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

14.30 h Vermú torero. 'DJ Tangerine Sistas'

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

17.00 h Café Cantante. 'Coupage' y 'Spirit'

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

18.00 h Toros. Cuarta de abono

Ganadería de Victoriano del Río y toros de Cortés para Julián López 'El Juli', Diego Urdiales y Pablo Aguado PLAZA DE TOROS LA RIBERA

18.30 a 19.30 Paseos para niñas y niños en la narria de La Zaragozana

(Carro tirado por caballos Shire, la raza más grande del mundo) PASEO DEL PRIOR

18.30 h Parque infantil, disco móvil, degustación de salchichón a la plancha

Tragantúa Asociación de Vecinos Parque de los Enamorados - San Lázaro PLAZA DONOSTIA

18.30 h Pisado de uva familiar

Asociación de Vecinos Parque de los Enamorados - San Lázaro PLAZA DONOSTIA

18.30 h Gimcana de tradiciones

CENTROS MUNICIPALES EL CUBO, LOBETE Y EL TACÓN

19.00 h Marionetas de Maese Villarejo

Patrocina CC Berceo CALLE ENRIQUE GRANADOS (El Arco) 19.15 h Festival de pelota a mano de profesionales

Semifinales Torneo de Pelota San Mateo 2019 FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

19.30 h Degustación de pimientos rellenos

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

20.00 h Grupo folclórico del Hogar Extremeño

Muestra de las Casas Regionales GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

19 20.00 h Parque infantil y degustación de bollos preñados Asociación de Vecinos El Arco CALLE ENRIQUE GRANADOS (El Arco)

20.00 h Visitas narradas 2019

'El Siglo XVI: La Batalla de San Bernabé' Oficina de Turismo (Calle Portales 50)

20.00 h 'Carlos Quintero. Carlitos suena cubano'

Colabora Café La Fundación PARQUE DEL CARMEN

20.30 a 22.00 h ORQUESTA LA MUNDIAL

PASEO DEL ESPOLÓN

20.30 h Tarumba Percusión. Los tambores del vino (WineDrums)

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

20.45 h 'Espacio Danza'. Academia de Baile Charo Álvarez

Fusión de flamenco y danzas actuales PLAZA 1o DE MAYO

21.00 h 'Sé infiel y no mires con quién'

Una obra de John Chapman y Ray Cooney TEATRO BRETÓN

21.15 h Tertulias taurinas

Club Taurino Logroñés - Peña Taurina El Quite HOTEL F&G (Avenida de Viana 2-6)

21.30 h 'Teté Delgado & Ciclones' y 'La Vil Canalla'

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

22.00 h Toro de fuego

Federación de Peñas ESCUELAS DANIEL TREVIJANO

22.00 h Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla

Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

23.00 h XIII CONCURSO INTERNACIONAL

DE FUEGOS ARTIFICIALES Pirotecnia Valecea de Álava PARQUE DE LA RIBERA

23.30 h 'Las Varietés Riojanas'

Peña La Rioja CALLE SAN MATÍAS

24.00 a 01.30 h ORQUESTA LA MUNDIAL

PASEO DEL ESPOLÓN

Miércoles, 25 de septiembre Degustaciones y tributos de rock en la carpa de las Peñas

09.00 h Dianas

CALLE DOCE LIGERO - CALLE LA RIBERA

Degustación de chocolate, moscatel y bizcochos Peña La Unión - Federación de Peñas CALLE DOCE LIGERO

09.30 a 11.00 h. Suelta de vaquillas

Exhibición de bravura con obstáculos con vacas y toros famosos de España Ganadería José Arriazu de Abiltas (Navarra) PLAZA DE TOROS LA RIBERA

11.00 a 13.30 h Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos

Plaza de toros, Doce Ligero, Escuelas Pías, Cantabria, San Millán, Padre Claret, Ntra. Sra. Del Pilar, Padre Claret, Plaza Chiribitas, Albia de Castro, Esteban Manuel Villegas, Plaza Martínez Flamarique, Manzanera, Senado, Paseo de la Constitución

11.00 h SEMANA GASTRONÓMICA

Choricillo y panceta. Peña Logroño Pinchos morunos. Peña Áster PLAZA DEL MERCADO

11.00 h Degustación de chorizo

Peña La Unión CENTRO COMERCIAL ALCAMPO - PARQUE RIOJA

11.00 h Degustación de sardinas

Peña Rondalosa PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA

11.00 h Degustación de longaniza con huevo

Casa de Aragón - Federación de Casas Regionales MARÍA TERESA GIL DE GARATE

11.30 h ACTO INSTITUCIONAL DÍA DE LA POLICÍA NACIONAL

PASEO DEL ESPOLÓN

12.00 h Parque infantil y talleres manuales

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

12.00 h Taller infantil 'Federación de Casas Regionales Chef'

Muestra de las Casas Regionales GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

12.00 h Parque infantil y degustación de zapatilla de jamón

Asociación de Vecinos San José PLAZA SANTA JULIANA

12.00 h Parque infantil y degustación de champiñón al ajillo

Tragantúa Asociación Vecinal Madre de Dios PLAZA FERMÍN GURBINDO

12.15 h Pasacalles Charanga 'Ultreya'

PLAZA SANTA JULIANA

12.30 h Pinchopote a la riojana

20

CENTROS MUNICIPALES EL CUBO, LOBETE Y EL TACÓN

13.00 h Animación musical con la Peña Los Brincos

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

13.00 h Taller infantil 'Federación de Casas Regionales Chef'

Muestra de las Casas Regionales GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

13.00 h Parque infantil, juegos tradicionales y degustación de paellla

Asociación de Vecinos El Carmen y Agrupación Hosteleros Belchite CALLE BELCHITE

13.00 h Hinchables y concurso de tortilla de patata

Tragantúa Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

13.15 h Pasacalles Charanga 'Ultreya'

PLAZA FERMÍN GURBINDO

13.30 h Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla

Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

13.45 h Taller infantil 'Federación de Casas Regionales Chef'

Muestra de las Casas Regionales GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

14.00 h Vermú torero. 'DJ Lugg'

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

17.00 h Café Cantante. 'Gorka Revancha' y 'María Tarner Cover Project'

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

18.00 h Toros. Quinta de abono

Ganadería de El Parralejo para el Cid, Juan Leal y Luis David PLAZA DE TOROS

18.00 a 21.00 h Parque infantil, disco móvil, degustación de bollo preñado

Asociación de Vecinos La Cava- Fardachón PARQUE PICOS DE URBIÓN

18.30 a 19.30 Paseos para niños en la narria de La Zaragozana

(Carro tirado por caballos Shire, la raza más grande del mundo) PASEO DEL PRIOR

18.30 h Quién sabe más....

CENTROS MUNICIPALES EL CUBO, LOBETE Y EL TACÓN

19.00 h Marionetas de Maese Villarejo

Patrocina CC Berceo APARCAMIENTO CENTRO COMERCIAL BERCEO (LOS LIRIOS)

19.00 h Parque infantil y degustación de zapatilla con jamón

Tragantúa Asociación de Vecinos Fueclaya

21

PARQUE DE LA SOLANA (YAGÚE)

19.15 h Festival de pelota a mano de profesionales

Semifinales Torneo de Pelota San Mateo 2019 FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

19.30 h Degustación infantil de bollos preñados

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

20.00 h 'Smash' (Tributo a Offspring), 'Suburbia' (Tributo a Green Day), 'Black Limos' (Tributo a Foo Fighters), 'Neverminders' (Tributo a Nirvana) Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

20.00 h 'Carlos Quintero. Carlitos suena cubano'

Colabora Café La Fundación PARQUE DEL CARMEN

20.00 h Grupo Jotero 'Voces Riberas' del Hogar Navarro

Muestra de Casas Regionales GLORIETA DEL DR. ZUBÍA

20.00 h Visitas narradas 2019

'El Siglo XVI: La Batalla de San Bernabé' Oficina de Turismo (Calle Portales 50)

20.00 h Parque infantil y degustación de minihamburguesas

Asociación de Vecinos Los Lirios del Iregua PARQUE DE LOS LIRIOS

20.45 h 'Espacio Danza'. Academia de Baile Soleart

Baile contemporáneo, breakdance y flamenco PLAZA 1o DE MAYO

21.00 h 'Perfectos desconocidos'

Una obra de Pablo Genovese TEATRO BRETÓN

21.15 h Tertulias taurinas

Club Taurino Logroñés - Peña Taurina El Quite HOTEL F&G (Avenida de Viana 2-6)

22.00 h Toro de fuego

Federación de Peñas ESCUELAS DANIEL TREVIJANO

22.00 h Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla

Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

23.00 h XIII CONCURSO INTERNACIONAL

DE FUEGOS ARTIFICIALES Pirotecnia Zaragozana PARQUE DE LA RIBERA

23.30 h 'Los Pecos riojanos'

Peña La Rioja CALLE SAN MATÍAS

22

23.30 h Concurso de Sevillanas

Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

00.30 h Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla

Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

Jueves, 26 de septiembre Blas Cantó y concursos varios, en el jueves de San Mateo

09.00 h Dianas

CALLE DOCE LIGERO - CALLE LA RIBERA

Degustación de chocolate, moscatel y bizcochos Peña La Unión - Federación de Peñas CALLE DOCE LIGERO

09.30 a 11.00 h Suelta de vaquillas

Exhibición de recortadores a cargo de Arte Riojano Ganadería de Álvaro y Pablo Lumbreras de Lardero (La Rioja) PLAZA DE TOROS LA RIBERA

11.00 a 16.00 h V Concurso de paellas

Colaboran: Esmaltaciones La Estrella - Asociación de Hosteleros 7 Infantes Asociación de Vecinos 7 Infantes - Las Gaunas CALLE ALFONSO VI

11.00 h SEMANA GASTRONÓMICA

Salchichón asado. Federación de Peñas Brocheta de solomillo, queso y salsa de pimiento. Peña La Uva PLAZA DEL MERCADO

11.00 h Fiesta infantil y degustación de bocadillo de lomo

Peña La Alegría JARDINES INSTITUTO SAGASTA

11.00 h Degustación de huevos fritos con pimientos

Peña Áster ONCE DE JUNIO

11.00 h Parque infantil 'El torico' y paseos en calesa

Peña La Rioja CALLE SAN MATÍAS

11.30 h Visita a los chamizos de las peñas

La Rondalosa, La Rioja y La Uva

12.00 h Parque infantil y talleres manuales

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

12.00 h Degustación de bocatita de melva con pimiento rojo

Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

12.30 h Pasacalles Charanga 'Ultreya'

CALLE ALFONSO VI

23

13.00 h Animación musical con Peña La Simpatía

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

13.00 h VII Concurso de lanzamiento de gavillas

Peña La Rioja CALLE SAN MATÍAS

13.00 h Hinchables

Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

13.30 h Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla

Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

14.00 h Vermú torero. 'Javi Vega''

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

17.00 h Café Cantante. 'Mala Uva' y 'Víctor Stress'

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

17.00 h Animación musical 'Power Play'

Peña La Rioja CALLE SAN MATÍAS

17.00 a 20,00 h Fiesta infantil, chocolatada, concurso de dibujo, mago Leugim

Tragantúa Peña La Simpatía CALLE BERATÚA

Entrega del Galardón 'Simpático del año' con Charanga La Simpatía CALLE BERATÚA

17.30 h Fiesta Infantil 'Torofest'

Peña Rondalosa PARQUE LOS LIRIOS

18.00 a 20.30 h Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos

Plaza de toros, Doce Ligero, Paseo del Prior, San Millán, Madre de Dios, Padre Marín, Avenida La Paz, Doce Ligero, Senado, Paseo de la Constitución

18.00 h Encierros simulados 'El Torico'

Peña La Rioja CALLE SAN MATÍAS

18.00 h XVII Campeonato de futbolín por parejas 'Ciudad de Logroño'

Peña Los Brincos CALLE ATENEO RIOJANO

18.00 h Fiesta infantil y chocolatada. Tragantúa Peña La Unión CALLE ATENEO RIOJANO

18.30 h Bailes en línea y degustación de champiñón al ajillo

24

Proyecto ICI y Asociación Vecinal Madre de Dios PASEO DE LA CONSTITUCIÓN

19.00 h Marionetas de Maese Villarejo

Patrocina CC Berceo PLAZA SAN PÍO X - LA ESTRELLA

19.15 h Festival de pelota a mano de profesionales

Semifinales Torneo de Pelota San Mateo 2019 FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

19.30 h Degustación de migas

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

19.30 h Parque infantil, disco móvil y degustación de minihamburguesas

Asociación de Vecinos 7 Infantes - Las Gaunas PARQUE SAN ADRIÁN

20.00 h 'Geométrica'

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

20.00 h Parque infantil y degustación de choricillo y panceta

Asociación de Vecinos La Estrella PLAZA SAN PÍO X - LA ESTRELLA

20.00 h Visitas narradas 2019

'El Siglo XVI: La Batalla de San Bernabé' Oficina de Turismo (Calle Portales 50)

20.00 h Grupo Brez del Centro Cántabro

Muestra de las Casas Regionales GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

20.00 h III Concurso de Tirada de Boina

Peña Los Brincos CALLE ATENEO RIOJANO

20.00 a 22.00 h Dúo Trasteando

Colabora Café La Fundación PARQUE DEL CARMEN

21.00 h Festival Food Tracks

Peña La Rioja CALLE SAN MATÍAS

21.00 h Bailables.

Agrupación Musical Banda de Música de Logroño PASEO DEL ESPOLÓN

21.00 h 'Perfectos desconocidos'

Una obra de Pablo Genovese TEATRO BRETÓN

21.30 h Los Gandules y Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos)

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

22.00 h Animación musical 'Power Play'

25

Peña La Rioja CALLE SAN MATÍAS

22.00 h Noches Dulces con degustación de crepes y mojitos

Peña La Uva CHAMIZO PEÑA LA UVA

22.00 h Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla

Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

23.00 h XIII CONCURSO INTERNACIONAL

DE FUEGOS ARTIFICIALES Pirotecnia Tomás de Castellón PARQUE DE LA RIBERA

23.30 h Toro de fuego

Peña La Rioja CALLE SAN MATÍAS

20.00 h Grupo D. Origen. Música dedicada a nuestra tierra

Colabora Café La Fundación PARQUE DEL CARMEN

24.00 h CONCIERTO DE BLAS CANTÓ

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

24.00 h 'Son de Ases' + 'DJ Pipo'

Peña La Rioja CALLE SAN MATÍAS

Viernes, 27 de septiembre El día de la Quema de la Cuba

09.00 h Degustación de chocolate, moscatel y bizcochos

Peña La Unión CALLE DOCE LIGERO

11.00 h SEMANA GASTRONÓMICA

Confit de pato con vino de Rioja y pasas. Peña La Rioja Sardina con guindilla. Federación de Peñas PLAZA DEL MERCADO

11.00 h Degustación de mejillones con tomate

Peña La Simpatía PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA

11.00 h Degustación de migas

Peña Logroño BRETÓN DE LOS HERREROS

12.00 h Parque infantil y talleres manuales

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

13.00 h Animación musical con Peña La Rondalosa

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

13.00 h Verbena - Vermú

Peña La Unión

26

CALLE ATENEO RIOJANO

13.00 h I Concurso de Paellas

Peña Áster CALLE ALBIA DE CASTRO

13.30 h Concentración de calesas

Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

14.00 h Vermú torero. 'Jafi Marvel'

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

17.00 h Café Cantante. 'The Song' y 'Lou Cornago'

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

18.30 h Degustación de zapatilla de jamón

Asociación de Vecinos Centro Histórico CALLE PORTALES (Esquina con la calle Juan Lobo)

19.00 h Marionetas de Maese Villarejo

Patrocina CC Berceo PLAZA 1o MAYO

19.15 h Festival de pelota a mano de profesionales

Semifinales Torneo de Pelota San Mateo 2019 FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

19.30 h Degustación de lomo con pimientos

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

20.00 h

20.00 h

Concierto de rap. 'SOGE CULEBRA' PLAZA DEL MERCADO

Grupo D. Origen. Música dedicada a nuestra tierra Colabora Café La Fundación PARQUE DEL CARMEN

20.00 h Parque infantil y degustación de salchichón a la plancha

Asociación de Vecinos PlayParSur PLAZA 1o MAYO

20.00 h Actuación del Grupo Folclórico de la Casa de Andalucía

Muestra de las Casas Regionales. GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

20.00 h 'Bri Bri Bli Bli' (Tributo a Extremoduro),

'No somos nada' (Tributo a la Polla Records), 'Parrillada' (Tributo a Barricada) y 'Doctor Sapiens' Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

21.00 h '¿Qué hacemos con Walter?'

Una obra de Juan José Campanella y Emanuel Díaz TEATRO BRETÓN

27

21.30 h Concentración de peñas y desfile fin de fiestas

Federación de Peñas CALLE PORTALES - AVENIDA DE LA PAZ

22.00 h QUEMA DE LA CUBA. FIN DE FIESTAS

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

22.00 h Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla

Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

23.30 h Actuación R.T.D

Peña La Rioja CALLE SAN MATÍAS

23.30 h Concierto del grupo 'VAMOECUCHÁ'

Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

24.00 h Concierto 'NUNATAK'

PLAZA DEL MERCADO

24.00 h Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla

Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

28

ACTOS POST FIESTAS SAN MATEO 2019

28 DE SEPTIEMBRE

11.00 h Alimentarte. Taller de cocina para niños (4-12 años) MERCADO DE SAN BLAS

11.00 h XI EXALTACIÓN DE CHULETILLAS

Federación de Peñas de Logroño AVENIDA DE COLÓN

12.00 h Parque infantil y talleres manuales

Federación de Peñas – Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

12.00 h y a las 20.00 Visitas narradas 2019

'El Siglo XVI: La Batalla de San Bernabé' Oficina de Turismo (Calle Portales 50)

13.00 h Muestra de Gigantes y Cabezudos

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

13.00 h Hinchables

Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

13.30 h Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla

Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

14.00 h Vermú torero. 'DJ Faul Mac Carntney'

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

17.00 h Café Cantante. 'Sirens Please y Enay'

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

17.30 h Festival de pelota a mano de profesionales

Desafío del Vino Bodegas Domus Dei FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

19.30 h Degustación de huevos rotos con picadillo

Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

20.00 h Grupo Folclórico del Centro Asturiano

Muestra de las Casas Regionales GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

21.00 h Concierto 'Remember The 90's'

Paco Pil, Raúl Romo Live Sac, DJ Brissa, Two Par Deejays Federación de Peñas - Espacio Peñas 2.0 FUENTE MURRIETA

29

21.00 h '¿Qué hacemos con Walter?'

Una obra de Juan José Campanella y Emanuel Díaz TEATRO BRETÓN

22.00 h Orquesta 'Trío de Tres' Sevilla

Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

23.30 h 'Los Primos al compás de Flamenquito'

Caseta de Andalucía FUENTE MURRIETA

24.00 h CONCIERTO MAREA

PALACIO DE LOS DEPORTES

29 DE SEPTIEMBRE

11.00 h Misa solemne

Peña Áster - Federación de Peñas PARROQUIA DE VALVANERA

11.30 h XLI Festival de Jotas

Peña Rondalosa AUDITORIO MUNICIPAL

12.00 h Ofrenda de flores a la Virgen de Valvanera

Peña Áster CALLE VITORIA

17.00 h Festival de pelota a mano de profesionales

Final Torneo de Pelota San Mateo 2019 FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

30

31 OTROS EVENTOS EXPOMAT 2019 XXIV Muestra de productos y artesanías del mundo Del 20 al 29 de septiembre De 10.30 a 14.30 h. y de 17.00 a 21.00 h Nueva Ubicación en el PARQUE GALLARZA (Calle Pérez Galdós)

MERCADO DE ARTESANÍA y AGROALIMENTARIA DE SAN MATEO Del 21 al 26 de septiembre Asociación de Artesanos de La Rioja (ARTESAR) JARDINES DEL INSTITUTO SAGASTA

VISITAS GUIADAS A LA CIUDAD DE LOGROÑO Días 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de septiembre Horario salida: 12.00 horas Información y salida: Oficina de Turismo. Calle Portales 50

VISITAS AL CUBO DEL REVELLÍN Días 20, 21 y 27 de septiembre de 10.00 a 13.00 h y de 17.00 a 20.00 h. Día 22, 25 y 26 de septiembre. De 11.00 a 13.00 h Información: Oficina de Turismo. Calle Portales 50

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 21 de septiembre de 10.30 a 14.30 h. Mesas informativas y petitorias en diferentes puntos de Logroño. Asociación de Familiares y enfermos de Alzheimer de La Rioja (AFA Rioja)

CICLO CONFERENCIAS 'POLICÍA NACIONAL Y LOGROÑO' Días 18 y 19 septiembre de 17.00 a 20.00 horas Ciclo de Conferencias: Temas de Contenido Policial CENTRO CULTURAL IBERCAJA

GALA PREMIOS POLICÍA NACIONAL Día 24 de septiembre a las 19.30 horas AUDITORIO MUNICIPAL

TREN TURÍSTICO DE TVR Del 21 al 26 de septiembre. De 11.00 a 14.00 horas (Salidas en intervalos de 30») Salida de Avenida de La Rioja, Miguel Villanueva, Vara de Rey, Avda. de Navarra, San Gregorio, calle Norte, Fuente Murrieta, Avda. de Portugal, Víctor Pradera, Gran Vía, rotonda de los Ilustres, Gran Vía, Víctor Pradera y Avda. de La Rioja.

TREN DE LA FERIA DE TVR Del 21 al 26 de septiembre. De 19.00 a 22.30 horas (Salidas en intervalos de 60») El 22 de septiembre, el horario será de 18.00 a 20.00 horas El 26 de septiembre, el horario será de 19.00 a 21.00 horas. Recorridos: Espolón, Miguel Villanueva, Vara de Rey, Avda. de Navarra, Avda. de Viana, Puente de Piedra, Calle del Ebro, Calle Cabo Noval, Paseo de Las Norias, Recinto Ferial. Recinto Ferial, Puente Sagasta, General Urrutia, Antonio Sagastuy, rotonda de Murrieta, Avda. de Portugal y Miguel Villanueva.

32 RECINTO FERIAL DE LAS NORIAS ATRACCIONES DE FERIA Del 20 al 30 de septiembre Día de la niña y el niño: Lunes 30 de septiembre

CIRCO ITALIANO BELLISSIMO Del 13 al 30 de septiembre

PUNTOS VIOLETA En esta campaña contaremos con dos Puntos Violetas como espacios de información, sensibilización y prevención de actitudes y comportamientos sexistas contra las mujeres, del 20 al 27 de septiembre. Los Puntos estarán atendidos por profesionales de Trabajo Social y Psicología que se encargarán de informar e intervenir en primera instancia, en caso de que fuera necesario.

Horario de los Puntos: Días 20, 21, 22 de septiembre: de 12 a 15 h; de 22 h 3 de la mañana. Del 23 al 27 de septiembre: de 12 a 14 h; de 22 a 24 h. Ubicación: Calle Once de Junio (Centro Cultural Ibercaja) y Espolón

ESPACIO PROPIO 'Espacio Propio' es un punto Violeta. Un espacio libre de violencias machistas en un contexto de ocio y fiesta. En la Carpa de Cruz Roja se desarrollarán varias actividades relacionadas con las agresiones sexistas y buscarán aliadas que puedan ayudar a otras mujeres que lo necesiten. Se ubicará un espacio de seguridad para que mujeres que se puedan sentir incómodas o agredidas, acudan de forma libre para encontrar apoyo.

20 de septiembre de 17.00 a 3.00 horas en la Plaza del Mercado.

COLABORA CRUZ ROJA

33 EXPOSICIONES Sala Amós Salvador 'Registros domesticados (women)'. MARISA GONZÁLEZ

Sala de arte Navarrete El Mudo Ibercaja, San Antón XVIII Certamen Internacional de Pintura Taurina

Hall Ayuntamiento de Logroño Museos Policiales (Organiza Policía Nacional 'Día de la Policía') 11 a 14 h y de 18 a 21 h

Casa de las Ciencias 'Plastihistoria de la Ciencia' y 'Botánica secreta. Fotografías de Toya Legido'

Policía Nacional 18 al 25 de septiembre. Horario de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h, (excepto día 25 hasta las 14.00 h). Exposición de Medios Policiales CALLE TRICIO Exposición de Museos Policiales HALL DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO Exposición 40 Aniversario de la Mujer en la Policía Nacional ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE LA RIOJA (ESDIR)

DEGUSTACIONES

Algunas degustaciones ofrecerán pinchos sin gluten con el asesoramiento de la Asociación Celiaca de La Rioja.

RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCIÓN DURANTE LAS FIESTAS

En la medida de lo posible, evitar usar el vehículo durante las Fiestas. En muchas ocasiones se producen atascos innecesarios y situaciones de peligro. Algunos actos restringen temporalmente la circulación de vehículos. No estacionar en el itinerario del Desfile de Carrozas, día 22 de septiembre. Sigue siempre las recomendaciones del personal de seguridad.

Espectáculos pirotécnicos No acercarse al lugar donde están lanzando los fuegos. Ubíquese preferentemente, en la zona comprendida entre la plaza de Toros y el Palacio de Congresos. Tendrá una mejor visión del espectáculo de fuegos artificiales. Respeta los anillos de seguridad que se establezcan para los distintos espectáculos pirotécnicos. Durante el disparo de los fuegos artificiales es bastante frecuente, si estamos situados en la dirección del viento, que caigan restos de ceniza. En caso de introducirse en los ojos, conviene enjuagar con agua abundante y no restregarse. Aunque es raro que ocurra, si un componente del fuego artificial cae al piso sin explotar cerca de ti, no se debe tocar, ni empujarlo con el pie (ya que se puede reactivar y explosionar). Hay que avisar inmediatamente a personal de seguridad. Nunca lo manipules.

TELÉFONOS DE INTERÉS Información General Municipal: 010 S.O.S. Rioja: 112 Cruz Roja: 112

34 Bomberos y Protección Civil: 112 y 941225599 Policía Nacional: 091 y 941272000 Policía Local: 092 Hospital San Pedro: 941 29 80 00 Teléfono de la Esperanza La Rioja: 941490606 San Mateo contra las Agresiones Sexistas: 900101555

NOTA: El Ayuntamiento no se responsabiliza de los cambios de fecha, lugar u hora en las actividades organizadas por otras entidades que aparezcan reflejadas en el Programa. Si por causas de fuerza mayor se hiciera imprescindible suspender o trasladar alguno de los espectáculos contenidos en este Programa, el Ayuntamiento de Logroño lo anunciará oportunamente a través de los medios de comunicación.