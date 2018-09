«Es el primer caso desde hace tres años en fiestas» Martes, 18 septiembre 2018, 00:13

Miguel Sainz, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, recordó ayer que el presunto intento de agresión sexual de la plaza de San Agustín es el primero que se produce en los últimos tres años en la capital riojana en fiestas de San Mateo: «Lamentamos profundamente lo sucedido y confiamos en que este hecho sea la excepción en unas fiestas que siempre se han caracterizado por la seguridad y por la ejemplaridad». El concejal, además portavoz del Gobierno municipal, recuerda que durante los últimos tres años el Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha campañas de sensibilización frente y que existen dos puestos informativos, en El Espolón y en la calle Once de Junio, habilitados expresamente durante las fiestas para sensibilizar a los ciudadanos, pero también para advertir de posibles situaciones que pudieran desembocar en casos de violencia machista: «El año pasado atendimos en los puestos de información consultas de 7.400 personas, por lo que estamos muy contentos con el funcionamiento de estos puntos de información, que han apoyado además todos los grupos políticos municipales y en los que han colaborado decenas de colectivos sociales de la ciudad». Miguel Sainz matiza, en relación a los otros dos casos de supuesta violencia machista denunciados por Mujeres en Rebeldía, que, de momento, "oficialmente sólo tenemos registrado como tal el del intento de agresión en San Agustín". En este sentido, el concejal explica que es la propia Policía la que "identifica en sus atestados este tipo de agresiones y activa los protocolos, aunque no se haya producido todavía una denuncia formal, ya que la víctima suele encontrarse traumatizada y necesita en primer lugar atención psicológica". "En ocasiones -continúa-, no es fácil diferenciar un tumulto, una bronca con violencia, de una agresión machista, pero, de momento, insisto en que oficialmente únicamente tenemos un caso atendido como tal, al margen de que, como decía, las denuncias no tienen por qué ser inmediatas".