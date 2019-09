«Prefiero unas fiestas más cortas» Pablo Hermoso de Mendoza / Justo Rodriguez Pablo Hermoso de Mendoza | Alcalde de Logroño El alcalde vive sus primeras fiestas; hablamos con él mientras damos un paseo por la ciudad PÍO GARCÍA Logroño Viernes, 20 septiembre 2019, 10:48

El niño Pablo Hermoso de Mendoza vivía en la calle Gonzalo de Berceo. El alcalde Pablo Hermoso de Mendoza elige hoy el parque de La Cometa, al final de aquella calle, como escenario de esta entrevista. El lugar no solo es un recuerdo de andanzas infantiles y correrías juveniles. Enmarcado por un instituto, un centro de salud y la rehabilitada Bene, con un paseo protegido por una alameda frondosa, el parque de La Cometa le parece al entrevistado un ejemplo de cómo la sociedad española ha progresado en los últimos cuarenta años.

- Son sus primeras fiestas como alcalde. ¿Le gustaría apretar el botón de FF y plantarse en el 28 de septiembre?

- No, no. Quiero disfrutarlas y vivirlas con intensidad.

- Ha habido alcaldes a los que se les veía disfrutar de lo lindo en las fiestas (Bermejo, Santos) y otros con cara de haber preferido pasarse la semana haciéndose una endodoncia (Revuelta, a veces Cuca). ¿A usted dónde lo meteremos?

- Espero verme en el primer grupo (ríe). Me gusta la fiesta y espero vivirla con intensidad. Quizá cuando uno lleve mucho bagaje el ánimo vaya cambiando, pero de momento espero estar en el primer grupo.

- Confiese: ¿Cuántas veces se ha ido a Salou en San Mateo?

- Muchísimas. Yo de niño no viví los sanmateos. Mi madre tenía una tienda y las vacaciones familiares eran muy justas: en San Bernabé y en San Mateo. Así que para que mi madre pudiese descansar nos íbamos a Salou, a Torredembarra, a Cambrils... Luego, ya adolescente, empecé a negociar con mis padres para quedarme en Logroño con la cuadrilla de amigos.

- ¿Qué acto festivo le da más pereza?

- Pereza no me da ninguno. Me gusta la gente y es un buen momento para que la gente le diga al alcalde lo que quiera.

- ¿Y cuál le da más pudor?

- Tampoco. Me gusta bailar (ríe), comer, beber... Todo con moderación, pero me gusta. Hombre, si el baile es muy desaforado...

- El otro día le vi besando a un niño en la Casa Cuna y pronto le veré bailando pasodobles con una peñista. ¿Ya se ha convertido en un político profesional?

- (Ríe) No creo que la profesionalidad de un político tenga que ver con eso. Tiene que ver con tomar decisiones en favor de la mayoría, con criterios racionales, con datos. Pero estar cerca de la gente no es malo; lo malo es que eso se convierta en lo único. Hay que conjugarlo con el análisis, con la planificación. En ese equilibrio es donde yo quiero situarme.

- Usted, que habla mucho de innovación, quizá sepa contestarme: ¿Por qué todos los programas de fiestas son iguales?

- Bueno, este programa de fiestas lo hemos asumido nosotros, aunque lo había trabajado la corporación anterior. Sí que vamos a aprovechar estos sanmateos para analizarlos, reflexionar y así planificar bien los próximos. Pero la tradición no es mala: hay ritos que nos permiten entender las raíces. Eso no signfica que no haya que renovar los sanmateos; creo que hay muchíííísimas cosas. Quizá haya que ir a lo más esencial para darle mayor empuje y calidad.

- Mi hijo está muy enfadado porque este año tiene que ir al cole dos días en plenas fiestas. ¿A usted que le parece?

- Creo que hay un problema esencial entre los horarios laborales y los familiares. No solo por San Mateo; no es fácil conciliar los intereses de alumnos, padres, profesores... Pero no creo que la fiesta tenga que prolongarse nueve o diez días. Deben ser unas fiestas más concentradas porque nuestra peculiaridad es que dos semanas después de arrancar la actividad cotidiana paramos. Así que aquí, en realidad, no se inicia nada hasta octubre. Eso no es muy racional. Que los chavales vayan dos días a clase desajusta a algunas familias, pero por otra parte me parece sensato ir reduciendo San Mateo a esos cinco o seís días.

- ¿Prefería las fechas fijas para San Mateo?

- Apuesto por unos sanmateos que no se alarguen dos fines de semana. Y es cierto que las fechas fijas ayudan a planificar con tiempo.

- A la presidenta Andreu le gusta el heavy. ¿Y a usted? Si no hubiera restricciones presupuestarias, ¿a quién le gustaría ver en San Mateo?

- Hombre, yo traería a Bruce Springsteen , pero... (ríe) En cualquier caso, creo que debemos escuchar con atención a los jóvenes. Además las empresas que traen los conciertos ofrecen generalmente paquetes cerrados, así que tendremos que buscar la fórmula para que quizá haya menos conciertos, pero de calidad.

-En Madrid censuraron a Luis Pastor, en Bilbao a C. Tangana... ¿Tan anodinos son los conciertos de Logroño que no han merecido una miserable petición en change.org?

- En este mundo del ruido, la rabia, la furia, las sectas y los dogmas, la música es un espacio de libertad. Así que prefiero que Logroño no sea conocido por eso.

- Sigamos con la música: ¿se sabe alguna canción de Makoki?

- (Ríe) No soy demasiado seguidor de Makoki.

- ¿El desfile de carrozas es inevitable?

- No. Acude mucha gente que las disfruta. Pero también hay que preguntarse qué muestra este desfile, cuál es la pasión que se pone en las carrozas. No es inevitable, pero debería revisarse.

- Gorgorito pegándole estacazos a la bruja Ciriaca, ¿es apología de la violencia?

- No, para nada. Siempre se ha mostrado la lucha entre el bien y el mal. Y Gorgorito representa a un crío que se rebela frente al mal.

- Cojamos un día cualquiera, uno normalito. El martes, por ejemplo. Hay degustaciones de: embuchados, chistorra, queso del Roncal, chorizo al vino, zapatilla con jamón, pincho moruno, migas, salchichón a la plancha, pimientos rellenos y bollos preñaos.

- (Ríe) Imposible llegar a todo.

- ¿Y los veganos que se vayan a su país?

- Bueno... Disfrutamos con la carne, pero a mí también me gusta la verdura, el pescado. La alimentación ha de ser equilibrada y variada. Y en La Rioja tenemos unos alimentos excepcionales, y debemos aprovecharlos. Nosotros lo tenemos tan interiorizado que no lo apreciamos, pero cuando vienen de fuera aprecian esa algarabía que se forma en torno a la comida. Debemos hacer bandera de ello.

- ¿Le veremos disfrazado con el traje regional o le basta con el pañuelo?

- (Ríe) Por ahora iré de calle, de manera informal y con el pañuelo.

- ¿De qué color?

- Color vino. Refleja bien lo que es esta tierra; pero que cada cual se ponga el que prefiera.

- ¿Irá a los toros?

- No he ido nunca a la plaza a ver toros, aunque de chico los veía a veces con mi padre. Pero sí que tengo mucha curiosidad por conocer a Pablo Hermoso de Mendoza, el rejoneador.

- ¿Pero a la plaza irá?

- Pues no lo sé. No lo tengo decidido.

- ¿Si no fuese alcalde, qué preferiría ser en las fiestas: gigante, cabezudo, peñista, banderillero, camarero, cocinero, vendedor ambulante o feriante?

- (Se lo piensa) Camarero. Porque además yo trabajé en San Mateo de camarero. Es duro, intenso, pero ganas un dinero que luego puedes gastar en las fiestas.

- ¿Irá algún día a las barracas?

- Sí, algún día bajaré con la familia.

- ¿Ya ha pedido un crédito o a los alcaldes los invitan?

- No, no. Pagaré las atracciones religiosamente. Pero con mi chaval tengo un pacto: se monta en tres y punto.

- ¿Y él se conforma?

- Bueno, a veces. Negocia para conseguir la bola de algodón o la manzana asada (ríe). Pero son tres atracciones y son tres.

- ¿Gastan los Ayuntamientos demasiado en fiestas?

- Bueno, es un debate abierto. Creo que se puede gastar mejor. Pero son días para disfrutar después de todo un año trabajando. No creo que se gaste excesivamente. El presupuesto de Logroño me parece bastante sensato.

- Del uno al diez, ¿cómo de aliviado está por no haber tenido que contestar nada sobre el túnel de Vara de Rey?

- (Ríe) Nada... Es una pregunta que agradezco porque nos permite explicar las razones. Hay que tomar decisiones con criterios técnicos y de modelo de ciudad. No era fácil, pero creo que era necesario.