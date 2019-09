«En esta plaza siento en cada corrida cosas más especiales» Sensacional verónica de Urdiales a su primero. :: juan marín «Estoy muy agradecido a la afición de La Rioja. Ha sido mi mejor año y me alegro una barbaridad que el público haya disfrutado con la tarde» Diego Urdiales Torero P.G.M. LOGROÑO. Miércoles, 25 septiembre 2019, 09:59

«En esta plaza siento cada día cosas más especiales. La gente cada vez se identifica más con mi toreo y eso me llena de emoción y orgullo. Es muy hermoso sentirse querido y refrendado en tu tierra». Así expresaba sus sentimientos el torero riojano desde su habitación del Hotel Gran Vía nada más llegar del coso de La Ribera.

-¿Qué le ha parecido el toro?

-Lo he podido cuajar con el capote, pero ya he notado en las muñecas cómo se quedaba por debajo de los vuelos. La faena ha sido complicada por eso mismo, porque le faltaba el punto de celo para poder rebosarse con él. Pero creo que lo he entendido y el público lo ha sabido valorar.

-La estocada ha sido de premio.

-Llevaba unas cuantas en la que a lo mejor se me iba unos deditos abajo o contrarias. Son cosas que suceden y que me arrebataron el otro día la segunda oreja. Por eso estaba muy mentalizado. En ocasiones dependemos un poco de la suerte porque te tiras igual de bien y queda un poco desprendida. Pero me ha salido perfecta y estoy muy contento con ella.

-¿Lástima el segundo?

-Sí, se ha dañado y no había nada que hacer. Me ha dado rabia porque estaba la tarde tan bonita, con el público tan metido en la corrida. Pero no ha podido ser.

-¿Contento con la temporada?

-La verdad es que sí, además, redondear en Logroño y poder ofrecer a esta afición todo mi toreo me llena de alegría.

-Y una gran entrada.

-Lo toros interesan mucho más de lo que algunos dicen.