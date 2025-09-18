LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El pasado acto del pisado de la uva. Justo Rodríguez
San Mateo

El pisado de la uva se traslada al Sagasta

La previsión de lluvia ha obligado a cambiar de sitio el acto institucional de San Mateo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:32

El pisado de la uva este domingo se volverá a celebrar, en lugar de en el Espolón, en el patio interior del IES Sagasta ante la amenaza de lluvia.

El Gobierno de La Rioja ha explicado que «a causa de las previsiones meteorológicas que contemplan alta probabilidad de precipitaciones en Logroño» vuelve a trasladar el acto institucional.

Así, el patio acristalado del Instituto Sagasta será el escenario del emblemático y tradicional acto, que tendrá lugar el próximo domingo 21 de septiembre, día de San Mateo, a las 12.00 horas.

Previsión para el domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo chubascos durante el día y una baja de la temperaturas.

La probabilidad de que llueva el domingo es del 100%. A su vez, los chubascos irán acompañados de una temperatura máxima de 19 grados.

