Un pisado popular, deportivo y en clave femenina Los niños llenan los tinancos con las primeras uvas del año. :: s.t. Sheila Gutiérrez, Corina Mesplet, la EDF y Patricia Ortega, protagonistas LUIS JAVIER RUIZ Jueves, 27 septiembre 2018, 00:50

logroño. Que el deporte femenino en La Rioja pisa fuerte, es de sobra conocido. La EDF es un buen ejemplo. Mientras el fútbol masculino ha encadenado fracaso tras fracaso desde hace ya demasiados años, ellas están en el cielo, en la Liga Iberdrola, en la máxima categoría nacional. Pero su caso no es una excepción. Es un reflejo más de que los éxitos (no solo los vinculados al mundo del deporte) se escriben en femenino. Y Logroño lo quiso dejar patente ayer durante la celebración del pisado popular, ese que el lunes arruinó el tremendo aguacero que anegó el programa festivo. El cambio de fecha también hizo que las protagonistas fueran exclusivamente ellas. Camilo Santiago, ayer en Zaragoza, tuvo que excusar su presencia.

Rebeca Moreno, Ana Tejada, Judith Luzuriaga y Lorena Valderas (junto a su técnico, Héctor Blanco, y su director deportivo, Fernando Martínez), se encargaron de estrenar los dos grandes tinancos sobre el escenario de una plaza del Ayuntamiento que congregó a un buen número de logroñeses. Al ritmo de la música del grupo folklórico Contradanza, giraron y giraron aplastando las primeras uvas. «Es un orgullo estar aquí», decía sobre las tablas Ana Tejada a la que, ya con los pies limpios, completaba su compañera Judith Luzuriaga: «Es un acto importante y estamos muy agradecidas que nos hayan dejado participar», explicaba antes de, entre risas, reconocer la «extraña» sensación de pisar las uvas con el mosto casi hasta las rodillas.

Pero la presencia de la EDF en el escenario no fue sino el prolegómeno de que otras cuatro mujeres saltaran no al terreno de juego, sino a los tinancos. Una fue la reina de las fiestas, la Vendimiadora (ayer, en un escenario tan deportivo, hizo doblete), que se afanó en machacar granos de uva junto a la atleta Patricia Ortega (en julio se proclamó campeona de España de heptatlón), la ciclista Sheila Gutiérrez (que en el 2017 logró el campeonato de España en ruta) y Corina Mesplet (Campeona del Open de La Rioja de BTT en mujeres y referencia femenina riojana en bicicleta de montaña).

Los vendimiadores, los niños representantes de la ciudad y los voluntarios completaron el pisado

Sonaron la gaita y el tamboril y las cuatro, como si lo hubieran hecho toda la vida, dieron continuidad al trabajo iniciado por las jugadoras de la EDF. «Es una sensación muy guay», decía junto a su perenne sonrisa Sheila Gutiérrez. «En ocasiones creo que no me merezco todo lo que está pasando». Ella partía con ventaja. «No era la primera vez. De pequeña ya me había tocado», confesaba.

También tremendamente orgullosas estaban Mesplet y Ortega. La atleta explicaba que lo de pisar uvas «es más cómodo que colocarse las zapatillas de tacos». «Es un orgullo poder participar en algo tan simbólico y tan tradicional. Es un auténtico honor y un reconocimiento para todo el deporte femenino».

Ese honor al que todas apelaron lo compartieron también con los niños representantes de la ciudad de Logroño. Perfectamente ataviados con el traje regional (lo que provocó algún que otro susto con los bajos de las faldas) 'elaboraron' su primer mosto que terminaron de rematar, además de los vendimiadores, un grupo de voluntarios de Logroño que colabora con las celebraciones de la ciudad.

Y antes de que la alcaldesa hablara de tradiciones y de agradecimientos, se completó el recuento del pedaleo solidario con motivo del Día Internacional para la Prevención del Suicidio. En La Rioja los ciclistas han recorrido más de 31.247 kilómetros.