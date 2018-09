El peso de la responsabilidad Con las peñas. Al acto asistieron también los representantes de las peñas logroñesas, que posaron para la foto. :: j.m. Andrea Ruiz y Álvaro Martín recibieron ayer la banda que les acredita de forma oficial como Vendimiadores 2018 MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Jueves, 20 septiembre 2018, 23:40

logroño. Relevo materializado. Andrea Ruiz y Álvaro Martín ya son Vendimiadores a todos los efectos. Los del 2018, aunque vayan a desarrollar parte de su labor en el 2019. Porque su tarea no se circunscribe a San Mateo. Que se lo pregunten a los salientes, Natalia Sáez y Cristian Sarramián, que hasta ayer no cerraron su etapa. Y lo hicieron poniendo las bandas acreditativas a los nuevos, los que estos próximos días representarán a los logroñeses en su misma ciudad, en la primera fila de todos los eventos previstos, que no son pocos.

El acto de proclamación de vendimiadores, que se celebró en el Espacio Lagares, contó con numerosos invitados del mundo de la 'fiesta matea': peñas, asociaciones de vecinos, casas regionales y también familias, amigos, aspirantes y anteriores vendimiadores, damas de otras localidades... Pero ello no fue impedimento para que a la vez fuera emotivo, más para los Vendimiadores. Los que se van se acordaron de los apoyos recibidos en una misión nueva para ellos, de sus familias, de sus amigos, de colaboradores... Rara es la vez que no les corre una lagrimita por la mejilla y ayer no fue una excepción. Sus palabras incluso hicieron emocionarse a los nuevos. Más de una vez sacó Andrea Ruiz un pañuelo para llevárselo a los ojos.

También ellos, los de 2018, comenzaron dando las gracias y augurando unos días estupendos. «Aunque esta banda parezca ligera, pesa con la responsabilidad de representar a todos los logroñeses», señaló Álvaro Martín.

Cerró el acto la alcaldesa, Cuca Gamarra, quien primero reconoció la labor de los colectivos de las fiestas, peñas, casas regionales... «Gracias al trabajo de todo este año, San Mateo puede empezar con un nivel muy alto», les dijo la primera edil. Y luego animó a Andrea Ruiz y a Álvaro Martín a disfrutar cada momento de los que se les vayan a presentar y a tener la tranquilidad, frente al miedo que puedan tener, de que «siempre se hace bien y se deja el pabellón muy alto. Debemos sentirnos orgullosos de ser logroñeses, de que la nuestra sea una ciudad abierta con el visitante y que nuestra hospitalidad se contagie a todos los que vengan de fuera».

Concluyó Gamarra reconociendo la labor de los Vendimiadores salientes: «Nos habéis representado muy bien», remarcó.