Momento en el que Jackie le pidió matrimonio a Gina.
Momento en el que Jackie le pidió matrimonio a Gina. S. Tercero

San Mateo 2025

Amor en el Circo del Miedo: un 'sí, quiero' en plena función

Jackie le pidió este martes matrimonio a Gina, su pareja, ante la sorpresa y el delirio del público asistente al espectáculo que se representa durante estos días en Logroño

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:59

El amor le ganó la partida al terror durante unos minutos de la representación de este martes del Circo del Miedo en Logroño. En plenas fiestas de San Mateo, y ante la sorpresa y el fervor del público asistente, Jackie decidió pedirle matrimonio a su pareja desde hace tres años, Gina. Una proposición ante la que la joven no dudó y contestó con un rotundo 'sí'. «Que el amor os acompañe toda la vida», concluyó el anfitrión del espectáculo.

Jackie lo llevaba todo preparado. Reconoce que a ella no le apasiona el miedo, pero que a su pareja sí y por ello pensó que ese momento podía ser el idóneo para pedirle matrimonio. Ambas tenían entradas en primera fila y la interesada contactó días antes con los organizadores a través de su Instagram para plantearles su idea. «Les dije que íbamos a ir el día 23 y a ver si era posible hacer algo», cuenta la cabeza pensante de todo lo ocurrido. «Y ellos me dijeron que no había problema», se congratula.

Así se puso en marcha la maquinaria para que todo saliera a la perfección. El plan estaba marcado: Jackie tenía que mandarles a los responsables del circo una foto de la pareja poco antes de entrar a la función y aprovechó el momento en el que Gina se fue a comprar algo para hacerlo. «Cuando volvió me dijo que las chicas que le vendieron las palomitas eran muy simpáticas y que habían sido muy agradables con ella», afirma la joven al ser preguntada por si su pareja se olía algo de lo que iba a suceder posteriormente.

A Gina le llamó la atención tanta amabilidad y el hecho de que el conductor del espectáculo estuviese muy cerca de ellas durante la función, pero no le dio importancia al encontrarse ambas en primera fila. Lo consideró algo normal y nada le hacía pensar que iba a vivir uno de los momentos más inolvidables de su vida. «En el Circo del Miedo siempre apostamos por el amor porque no hay nada mejor que el amor puro y libre», comenzó diciendo el presentador. Y esta noche es una noche muy especial«, apostilló.

Fue entonces cuando pidió a ambas que subieran al escenario principal y le entregó el micrófono a Jackie. Ella tenía previsto un pequeño discurso previo. «Pero estaba tan nerviosa que sólo pude decir: '¿Te quieres casar conmigo?'», relata. Hincó la rodilla en el suelo y Gina respondió afirmativamente a su propuesta. «Ella ya me lo había pedido en otra ocasión, pero siempre me decía en tono de broma que yo no se lo había pedido nunca», expone Jackie. «Y ese fue el momento», añade.

La proposición causó una gran respuesta por parte del público asistente. Gritos, aplausos... Una fiesta. «La gente estaba muy entusiasmada aunque yo estaba centrada en mi pareja», admite Gina, que dejó a un lado los nervios y no dudó en besar a Jackie para sellar de la mejor manera posible este momento. Eso sí, la celebración quedará para otro día. «Cuando salimos estaba ya todo cerrado, por lo que lo festejaremos en otro momento», concluye Jackie, una de las protagonistas de la noche en la que el amor triunfó sobre el miedo.

Te puede interesar

