Pisado de la uva, carrozas... y el pañuelo de Diario LA RIOJA

Cuando alguien piensa en San Mateo se imagina las calles de Logroño repletas de gente con su pañuelo festivo anudado al cuello. La ropa puede cambiar; algunos optarán por la comodidad y otros elegirán la elegancia, pero lo único que no ha de faltar es ese complemento que diferencia cualquier jornada normal del año con las de esa semana de septiembre en la que la capital riojana celebra la vendimia.

Resulta imprescindible tanto para los actos más populares como para los más formales, incluido el pisado de la uva y todas las paradas del programa del día grande, el 21 de septiembre. Por eso, Diario LA RIOJA ha escogido esa jornada para regalar el pañuelo más especial. Uno diferente al resto, que solo portarán los lectores de este periódico.

EL PAÑUELO ¿Cuándo? El pañuelo se regala este domingo, 21 de septiembre.

¿Cómo? Se entregará de manera gratuita junto al ejemplar de Diario LA RIOJA.

¿Dónde? En los puntos de venta de Logroño, Lardero y Villamediana de Iregua.

En esta ocasión, se ha escogido un diseño dividido en dos partes. Por un lado, las imágenes. Un bonito bodegón en el que no faltan muchos de los elementos más representativos de estas fiestas y de esta tierra: la botella de vino, las copas, las uvas y un ejemplar de Diario LA RIOJA. Por otra parte, el texto: un 'San Mateo' a buen tamaño y con una tipografía diferente. Muy festiva.

Con la colaboración de Supermercados LUPA, este pañuelo se entregará de manera gratuita con el ejemplar del domingo, tanto en los puntos de venta de la capital riojana, como en los de las cercanas localidades de Lardero y Villamediana de Iregua.

Las fiestas ya están aquí y el día grande se encuentra a la vuelta de la esquina. Apúntense algunas citas imprescindibles de esa jornada: el pisado de la uva, las carrozas y acudir al quiosco para recoger su periódico y el pañuelo para vivir San Mateo de un modo completo. Con el pañuelo de Diario LA RIOJA al cuello.