La paella, hasta con chorizo

Se van superando. Los grupos que participan en el concurso de paellas de la zona de Siete Infantes se ocupan del arroz y de los ingredientes que van a utilizar, de los utensilios de cocina que van a precisar, del atrezzo que van a colocar junto a las mesas –que si cubas, que si carpas, que si detallitos de boj...–, pero lo que tampoco dejan de lado es el almuerzo variado y sabroso. Con el jamón debajo del brazo apareció más de uno. No sea que haya que ponerse a cocinar con la ansiedad de una barriga vacía. No. No hay riesgo.

Los hay confiados que entienden que la paellita está lista en una hora, con lo que el primer buen rato de la convocatoria, que se inicia a las 11, lo dedican a organizar, a descorchar las primeras botellas, a cortar el queso y el embutido... Otros adelantan lo de picar pimientos, tomates, los ajitos... Y algunos ya casi desde el primer momento encienden el fuego y rehogan los primeros ingredientes. Este martes, a eso de las doce y cuarto ya había una paella hecha. El grupo iba a preparar dos y la primera fue rápida de récord.

Y si buena parte de los concursantes optaron por el tradicional marisco para preparar el plato, también las hubo de carne, con verduras... Y sí, con chorizo. ¿Paella con chorizo? El asunto da para todo un debate que algún cocinero de la calle Alfonso VI zanjaría con una receta de la paella riojana que llevaba debidamente plastificada. Eso sí, en ella no se hablaba de champiñones y allí que estaba él cortándolos para añadirlos. ¿Qué hay más riojano que los champiñones?, argumentaba, dispuesto a inspirarse en su receta, pero a la vez que ésta no coartara su creatividad.

Paella valenciana de verdad preparaba un grupo autodenominado los 'Murciélagos', con camiseta conjuntada preparada al efecto. Para ellos, el vino es de La Rioja, pero la paella es de Valencia.

La cuadrilla de David, Borja, Jorge, Dani, Diego... recuerda que ganó en la segunda convocatoria del concurso –la de ayer era la cuarta–. Eso sí, nadie sabe ya dónde está aquella paellera de la suerte. La de esta vez, si no de premio, estaba llamada a proporcionar una paella de éxito, al menos entre los convocados a comérsela.

El grupo de Kike, Michel, Moncho, Fede... se lo tomaba con tiempo. Ocupados con el almuerzo, la paellera no asomaba ¿Dónde está? Al final, seguro que apareció. En el equipo de Jesús, Chema, Gustavo... las chicas trabajaban hasta las dos, así que se sumaron básicamente a la degustación del resultado.

El jurado que se iba a encargar de degustar y de impartir justicia definió sus criterios en una reunión previa a la cata. No hubo dudas. Los platos tenían que estar en su punto. Las bases decían que los grupos participantes tenían que estar compuestos por un máximo de cinco personas cada uno –en el papel, porque luego se juntaron los que quisieron a dar cuenta de la paella–. Y la obligación era la de preparar al menos diez raciones para que fueran catadas por el jurado que tuvo en cuenta también la limpieza y la organización, el sabor, la textura y la presentación de la paella.

El grupo ganador fue el encabezado por Jesús Sáenz Martínez y a continuación quedó clasificado el grupo de Celi Raimundo y Diego Alvariño. Los premios previstos eran lotes de vino y una paellera grande. Hubo además un accésit, que recayó en la cuadrilla de Aitor Palacios.

Al final, el certamen de paellas que organizan desde hace cuatro años el Ayuntamiento junto a la Asociación de Hosteleros de Siete Infantes, la de Vecinos y Esmaltaciones La Estrella, reunió en la calle Alfonso VI hasta 31 grupos, una cifra similar a la de otras veces.