Una ofrenda para revitalizar «unidos» el medio rural

Tradición, sentimiento y mensajes en el Pisado de la uva y la ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera, que dejó pequeño El Espolón Ceniceros se mostró preocado por la falta de arraigo en el campo y pidió implicarse en el autogobierno de la región

Logroño. «Los riojanos tenemos la palabra y todos debemos ser actores, y no meros espectadores de las políticas públicas». El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, transformó el acto institucional del Pisado de la uva y la ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera en un llamamiento a la implicación de todos los riojanos en el autogobierno de la región y en la lucha contra la despoblación rural, un problema que dijo preocuparle y «en el que todos podemos aportar algo para lograr arraigar la población, mejorar las infraestructuras y servicios públicos, y generar riqueza y empleo». Dos retos, agregó, que se han de afrontar como un objetivo de comunidad, al mismo nivel que el empleo o la internacionalización.

Desde el escenario, flanqueado por la patrona (le debió echar un capote para salir de una inoportuna afonía que por poco no le deja terminar el discurso) y ante la multitud que abarrotaba la plaza bajo un calor que parecía no importar, el presidente recalcó, en alusión a la situación de Cataluña, que «nadie es dueño de su destino al margen de los demás», por lo que aconsejó estar alerta y actuar si es necesario: «Con la discordia se arruina lo más grande». El presidente no quiso pasar por alto los datos del empleo y dio una cifra: «6.200 riojanos vuelven a tener capacidad de construir su destino», también se refirió a la «consolidación del crecimiento económico y la lucha contra las desigualdades.»

Como cada 21 de septiembre, El Espolón logroñés se puso de largo para acoger el acto central del día grande de los sanmateos, que comenzaba a las 12.30 cuando hizo su aparición la comitiva que acompañaba a la Virgen de Valvanera, portada por sus caballeros,aplaudidos por todos los presentes. Con la patrona en el lugar de honor del escenario, llegó el momento de depositar las uvas en el tinanco. La presentadora del acto, la periodista de Onda Cero, Cecilia Romero, fue llamando a los danzantes, gaiteros de Albelda (nietos y bisnietos de Serafín Abeytua), niños de Logroño, reyes y reinas de cabeceras, los Vendimiadores de este año Andrea Ruiz y Álvaro Marín... Todos depositaron las preciadas uvas procedentes de todos los puntos de la geografía riojana, que a continuación y, según la antigua usanza, convertirían en mosto los pies de Antonio Tobalina Urdiales y Diego Muñoz Urdiales. Los nietos de los anteriores 'pisadores', brazo con brazo, volvieron a protagonizar la estampa más esperada de las fiestas.

Los monjes que custodian la imagen de Valvanera asistieron, por primera vez, al homenaje a la patrona

José Ignacio Ceniceros abrió a continuación la espita del tinanco, del que brotó el primer caldo de la cosecha 2018, que bendecido por el obispo de La Rioja, Carlos Escribano, fue ofrecido a la virgen, esta vez ante la atenta mirada de los Monjes del Verbo Encarnado. Los encargados de custodiar la imagen durante todo el año asistían por primera vez y con gran interés al homenaje a la patrona de La Rioja. «Ha sido todo muy bello», resumía el padre Luis Pardo, de origen argentino, cautivado por una celebración que tuvo momentos solemnes, pero también muy divertidos. Uno de ellos y el más esperado, la actuación del Cachiberrio del Grupo de Danzas de Logroño, el personaje cómico que, afectado por el vino y, dando tumbos, llegó como es costumbre a la zona de las autoridades para invitarles a echar un trago. Ante los aplausos del público, el presidente de La Rioja, la alcaldesa de Logroño, y el obispo riojano no dudaron en inclinar la bota, tampoco el delegado del Gobierno, José Ignacio Pérez Sáenz, que repetía el gesto muchos años después.