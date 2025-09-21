Ocho detenciones en la pirmera jornada de San Mateo Los agentes realizaron 71 pruebas de alcohol y drogas, con dos positivos en cada caso; intervinieron en 17 riñas, 6 de ellas entre grupos de personas

La primera jornada de San Mateo estuvo caracterizada por la tranquilidad y la ausencia de incidentes destacables, aunque la Policía Local detuvo a 8 personas, la mitad por violencia machista y dos de ellas pertenecientes a una banda organizada de robó de teléfonos móviles.

Así lo ha explicado el concejal de Interior, Francisco Iglesias, que ha ofrecido una conferencia de prensa junto al edil de festejos, Miguel Sáinz, para hacer balance de la jornada con la que comenzó San Mateo.

Iglesias ha incidido en que el cohete de comienzo de las fiestas congregó a unas 30.000 personas en la Plaza del Ayuntamiento y a otras 15.000 en las cercanías, con lo que «aunque solo sea por estadística, cuando hay tanta gente en un lugar se producen incidencias».

Así, la Policía Local contabilizó durante la jornada, especialmente en ese momento, hasta 400 intervenciones «pero de una gravedad que no llegó a baja».

Los agentes realizaron 71 pruebas de alcohol y drogas, con dos positivos en cada caso; intervinieron en 17 riñas, 6 de ellas entre grupos de personas.

El concejal ha destacado que en la primera jornada de San Mateo no se han producido denuncias de agresión sexual, pero sí hubo 4 detenidos por casos de violencia machista.

Los agentes intervinieron en 19 actuaciones por robos de carteras y teléfonos móviles, lo que dio lugar a varias detenciones, entre ellas la de 2 personas de una banda organizada y tenían en su poder «un numero considerable» de dispositivos, por lo que fueron puestos a disposición de la Policía Nacional.

Se interpusieron 11 denuncias consumo y posesión de sustancias estupefacientes y 3 por desobediencia a los agentes.

Por otro lado, los servicios de emergencias atendieron durante la jornada a 31 heridos, de los cuales 22 fueron trasladados a centros sanitarios; del total 11 fueron atendidos en el cohete, donde los sanitarios tuvieron que realizar 60 asistencias, la mayoría por intoxicación etílica.

El concejal ha precisado que se realizaron 6 decomisos de mercancías que se vendían sin licencia, sobre todo de tabaco y bebidas; se realizaron 74 denuncias por comportamientos contra las ordenanzas municipales y se realizaron dos inspecciones en establecimientos por cuestión de horarios.

La Policía Local atendió a 26 requerimientos de vecinos, en especial en el Casco Antiguo y la zona de la calle Vitoria, relacionadas sobre todo con molestias por ruido.

Buen funcionamiento del centro de coordinación

Iglesias ha achacado el balance satisfactorio de la primera jornada, en parte, a la instalación de un centro de coordinación municipal, con presencia de fuerzas de seguridad y de emergencias y con cámaras para visionado en directo en las plazas del Ayuntamiento y el Mercado, además de las de un dron y un helicóptero.

Gracias a este centro de coordinación se pudo intervenir ante algunas situaciones de lipotimias, un conato de avalancha o por exceso de ingesta de bebida. «Se controlaron los accesos y zonas de evacuación y hubo una coordinación excelente, con lo que creemos que ese centro ha llegado para quedarse».

Por último, Iglesias ha destacado que los bomberos solo tuvieron que intervenir ayer en Logroño para sacar a una persona de un ascenso.

Y ha destacado que ayer se recogieron 18,3 toneladas de residuos, principalmente vidrio -aunque va a menos- y cartón, más de tres toneladas por encima del año pasado.

Miguel Sáinz ha felicitado a los logroñeses «porque hicieron del cohete una fiesta de la concordia» y «la alegría brilló por toda la ciudad».

El concejal de festejos ha destacado que las calles del centro estuvieron «abarrotadas» y aún así «hubo un gran clima de civismo y colaboración con los servicios municipales».

La lluvia, ha detallado, provocó la cancelación de los conciertos de ayer del Parrilla Rock y también hizo que se trasladara la actuación de la banda de Dax al interior del auditorio de Logroño, donde también actuará este domingo.

Cree que si se produce «una ventana de lluvia» por la tarde se podría retrasar el inicio del desfile de carrozas, lo mismo que el concierto de Izal, aunque no espera que se produzca la suspensión de ningún espectáculo.