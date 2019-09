Un mosto elaborado de recuerdos a 1521 Un grupo de voluntarias pisan la uva. / Sonia Tercero Los Voluntarios de Logroño fueron protagonistas de la edición de este año del pisado popular de uvas | Los homenajeados, los niños representantes de la ciudad y los Vendimiadores emularon a los Urdiales en la plaza del Ayuntamiento IÑAKI GARCÍA Logroño Lunes, 23 septiembre 2019, 23:07

El programa de fiestas de San Mateo aglutina en sus páginas dos pisados de uva. Cada uno con sus peculiaridades. El primero, más institucional, es el que tiene siempre lugar el día 21. El otro, de carácter mucho más popular, es el que acogió este lunes la plaza del Ayuntamiento de la capital riojana y que, en su edición de este año, sirvió como reconocimiento a los voluntarios de Logroño.

Esa cita funciona siempre como homenaje a colectivos o personas que realizan una labor importante en la ciudad. Durante unos minutos, dejan a un lado su desempeño habitual, ese al que están acostumbrados, para ponerse en la piel de los Urdiales y probar así lo que se siente al meterse en un tinanco y pisar las uvas con sus propios pies.

Este lunes fueron los Voluntarios de Logroño los que experimentaron esa sensación. Ellos siempre forman parte esencial de las celebraciones, pero en el caso de este lunes, de un modo especial. Resultaron los elegidos como protagonistas del acto por la labor que realizan en la capital riojana y por su papel en fechas como las fiestas de San Mateo o de San Bernabé.

Alrededor de una treintena de representantes de dicho colectivo participaron en el pisado. «Ha sido una pasada, una maravilla», aseguraba una de ellas, María del Pilar Bañuelos. «Me lo he pasado bomba», añadía. Un sentimiento compartido con el resto de sus compañeros. «Ha sido una satisfacción participar en este acto», certificaba Paulina Mosquera.

Para ellas y para muchos más, suponía la primera experiencia en una actividad similar, pero para alguna de sus compañeras no. «Tuve el privilegio de entrar en el tinanco en el primer pisado popular», recordaba María Ángeles Ruiz. «Además, he trabajado en este escenario con los niños representantes de Logroño y cuando les ayudaba a entrar al tinanco me daban también ganas de meterme a mí, pero no podía porque estaba trabajando», apostillaba justo antes de desear que este tipo de reconocimientos sirvan para que el resto de los ciudadanos logroñeses se animen a colaborar como voluntarios. «Además, tenemos el 2021 a la vuelta de la esquina», recalcaba.

Precisamente, la conmemoración del quinto centenario del sitio de Logroño también gozó de un importante papel en el acto, tal y como se apuntaba en unos carteles que acompañaban a otros miembros del grupo de voluntarios, vestidos de época. Entre ellos se encontraban Daniel Tobía y Rodrigo Ciarreta, quienes también tuvieron la oportunidad de descalzarse para pisar las uvas.

Daniel y Rodrigo no fueron los únicos niños que entraron a los tinancos. También lo hicieron los representantes de la ciudad, quienes acudieron a la cita con sus trajes regionales. Todos ellos esbozaban una sonrisa al terminar mientras se lavaban los pies para volverse a poner el calzado correspondiente y regresar a sus asientos.

Danzas, con 'Aires de La Rioja'

De igual manera, Noelia Heras y Cristian Ortega, los Vendimiadores de este año, se sumaron a esta iniciativa popular. Y lo hicieron con una sonrisa. No se nota en sus rostros el paso de las jornadas festivas y ambos siguen acudiendo a cada acto con la misma cara de ilusión que mostraron en el disparo del cohete del pasado viernes.

Testigos de todo lo que acontecía en el escenario instalado en la plaza del Consistorio logroñés fueron los miembros de la corporación municipal, quienes también disfrutaron con las danzas interpretadas por 'Aires de La Rioja'. Su buen hacer sirvió para dar comienzo al acto y también para rematarlo. Lo hicieron con un bonito baile alrededor de los Voluntarios de Logroño, los grandes protagonistas de la tarde.

Una vez que el propuesta llegó a su conclusión, todos los vecinos de Logroño que así lo desearon pudieron también despojarse de su calzado para subir al tinanco y probar una sensación que, para la mayoría, está reservada únicamente para las fiestas de San Mateo.