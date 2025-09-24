LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Morante, a hombros en la plaza de Las Ventas en la corrida de la Beneficencia el pasado mes de junio. ALBERTO SIMÓN / AFP

Morante, Talavante y Borja Jiménez, una terna de altura para despedir la feria

Los tres toreros componen una de las citas más esperadas en la que lidiarán toros de Garcigrande

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:43

La capital riojana vive hoy una de sus citas más esperadas dentro de la Feria de San Mateo. A las seis de la tarde, la ... plaza de toros de La Ribera abrirá sus puertas para acoger la cuarta de abono, con un cartel de indudable atractivo compuesto por Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Borja Jiménez, quienes se enfrentarán a un encierro de la ganadería de Garcigrande. La fecha, marcada en rojo desde hace semanas por los aficionados riojanos marida en un cartel la genialidad, la creatividad y la garra.

