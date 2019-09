Entre el miedo y la ilusión, la fuerza de una colosal atracción Sonia Tercero Una legión de niños y adultos arropa cada día a la comparsa de Gigantes y Cabezudos, que pide más voluntarios | Espartero y Duquesa de la Victoria y los Peñistas, Paco y Rosi, se tuvieron que quedar en 'casa' por falta de porteadores ROBERTO G. LASTRA Logroño Jueves, 26 septiembre 2019, 08:22

Su impresionante esqueleto de poliéster, fibra de vidrio y aluminio, su alma festiva y sus vistosos vestuarios son un imán irresistible para niños y adultos en cada pasacalles mateo. Ayer, en una sesión especialmente dura por la falta de efectivos y por la longitud del recorrido, volvió a ocurrir. A cada paso de la procesión de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Logroño se sumaban efectivos, padres y abuelos arrastrados de la mano por los más menudos del hogar que pasaban del miedo a las colosales figuras a la devoción.

Eso que no estaban todos los que son. La falta de efectivos adultos en la asociación, un mal que se arrastra desde hace media docena de años, obligó a dejar en la sede al general Espartero, con su imponente figura de 4,05 metros y más de 45 kilos, y a su consorte, la Duquesa de la Victoria, el mismo destino que tuvieron los Peñistas, Paco y Rosi, o figuras más pequeñas pero igual de emblemáticas, como el temido Demonio, que hace las delicias de los niños, sobre todo cuando se aleja por fin de ellos.

Pocos se acordaron de las ausencias porque los que pudieron salir de 'casa' -tres parejas de gigantes: Alcalde y Alcaldesa, Mateo Sagasta y Marqués de la Ensenada y Riojana (Nieves Sainz de Aja) y Riojano (Serafín Abeitua); los gigantitos Rey, Dragón, Pirata y Rey Moro; y los cabezudos, Trompita, Teresa Panza, Popeye, Morico y Dumbo, entre otros- arrastraron a sus incondicionales y a unos cuantos más.

«Nos faltan portadores adultos, es un problema que arrastramos desde hace al menos seis o siete años», se lamentaba José María Pérez, vicepresidente de la asociación, que sí sacaba pecho al recordar que «lo que sí que tenemos es mucha cantera, muchos niños que llevan cabezudos y gigantitos y que en un futuro cogerán los gigantes». De hecho, los refuerzos ya se han empezado a notar y ayer cuatro chavales de entre 15 y 19 años bailaron alguno de los colosos. «Sí, han dado un paso al frente, han ensayado mucho y se han esforzado una barbaridad», se enorgullecía Pérez.

Uno de ellos, David Schubert, cumple a sus 15 años sus segundos sanmateos bajo un gigante, ayer en las entrañas del Riojano. «Di el paso de llevar ya gigantes porque falta gente, por eso este año hemos empezado a salir fuera, a Calahorra, Alberite, Miranda de Ebro... Se trata de darnos a conocer y que se anime la gente a venir a la asociación. De todas formas el futuro está asegurado porque tenemos muchísimos niños y seguro, que como he hecho yo, en unos poquitos años empezarán a portar las figuras grandes porque no hay mucha diferencia con los gigantitos, solo algunos kilos más y que necesitas un poquito más de equilibrio».

Junto a él asienten algunos representantes de la savia futura de la comparsa, que posan orgullosos junto a sus figuras, como Asier Bañuelos, que a sus 10 años lleva ya dos años y medio en la comparsa y ayer se convirtió en las piernas del Rey Moro. «Las figuras te dan mucha impresión y a muchos niños les asusta al principio, a mí también me pasaba, les tenía mucho miedo, incluso el primer día que entré en la sede, pero ahora no y cuando sea más mayor quiero llevar un gigante». Él, como el resto de compañeros, ha ensayado durante dos meses para esta semana. Como Hugo Abad, de 10 años, que ayer portaba al gigantito Rey -«No asusta mucho a casi nadie, pero a mí me gusta mucho, aunque mi favorita es la de Serafín Abeitua», explicaba-. A su lado, su relevo ayer, Andrés Eguizábal, también de 10 años, quien señalaba que «no pesa mucho mucho, pero te cansas, claro». Ansiosa por hablar, se acerca Daniela Rodríguez de Pablo, de 8 años, y toda una vida ya en la comparsa. «Yo tenía tres años cuando empecé y llevo también al rey pequeño o a Trompitas y, aunque mi figura favorita es el Alcalde, cuando sea mayor quiero llevar a la Alcaldesa».

Pero nunca se sabe desde dónde puede llegar el apoyo. Aunque Carmen Pérez, de 65 años, lleva ocho años como acompañante de la comparsa, primero para llevar a su nieto Saúl y luego a la hermana de éste, Amalia, ayer se 'énganchó''. «Pese a que iba con sandalias y me resbalaba me he metido en el Pirata y he tirado para adelante, sin ensayar y sin nada. La verdad es que he disfrutado mucho por que hemos estado en la residencia de personas mayores de Madre María Josefa y los abuelitos y abuelitas la han gozado», relataba para admitir: «Me ha enganchado esto y me siento más joven que ni sé, así que ya no suelto al Pirata».

Ella y los demás conquistaron el corazon de logroñeses y visitantes, los de lejos y los de aquí mismo, como los alfareños Claudia y Álvaro, con 8 y 5 años, que junto a sus padres, Alberto y Burgo, no pestañearon con esa mezcla de miedo y atracción irresistible que ejercen los colosales danzantes. Álvaro señaló como favorito al Rey Moro -«Me ha gustado el que más el Baltasar»-, pero su hermana discrepó: «Nos gustan estos, pero también mucho los de Alfaro. Hoy la que más me ha gustado es la Riojana, pero miedo no me ha dado ninguna», explicaba Claudia sin despegarse de las piernas de su padre mientras miraba de reojo al Pirata, que bailaba demasiado cerca para su gusto.