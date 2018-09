El menú mateo que se sirve hasta el sábado La plaza del Mercado de Logroño se convierte cada mañana en escenario de las degustaciones más tradicionales aglutinadas en formato de Semana Gastronómica. : / Antonio Díaz Uriel La Semana Gastronómica ofrece degustaciones para todos los públicos cada mañana a cargo de las peñas | Los mejores bocados se concentran en la plaza del Mercado y la prueba de ello son las largas filas que siempre suelen dar la vuelta a La Redonda JAVIER CAMPOS Logroño Jueves, 20 septiembre 2018, 08:54

Logroño. Desde que la Semana Gastronómica se conoce como tal el menú mateo ya está decidido de antemano. Basta con echar un vistazo al programa y acercarse a la plaza del Mercado a eso de las 11 horas para, tras hacer la correspondiente fila, degustar lo que las peñas se afanan en preparar cada fiestas de la Vendimia. San Mateo son degustaciones, sí, pero el citado certamen va más allá y trasciende la degustación en sí. Choricillo y panceta a cargo de la peña Logroño y pinchos morunos de la Áster, el lunes; lomo con pimientos a cargo de la peña La Unión y picadillo de Los Brincos, el martes; confit de pato de la peña La Rioja y brocheta de solomillo de La Uva, hoy jueves; chuleta al sarmiento -XL certamen, incluido- a cargo de la peña La Alegría, el viernes; y salchichón asado y patatas a la riojana a cargo de la Federación de Peñas, ya el sábado.

Ayer, miércoles, setas de La Simpatía y embuchados de la Rondalosa con la ya conocida 'botellita' de vino de Rioja. Y todo con el mismo misterio, el de siempre: ¿Qué lleva a los logroñeses a hacer fila y guardar turno durante tanto tiempo a pleno sol con tanto establecimiento hostelero abierto a apenas unos metros? Una pregunta que, por otro lado, no es nueva.

«Ya no hay ni que preguntárselo... A estas alturas forma parte de la tradición. Sales de casa, llegas a Portales y no hay mejor manera de empezar la jornada. Tiempo habrá de sobra luego para dar una vuelta... y de entrar a un bar, a una cafetería o a un restaurante, que lo uno no quita lo otro», explican los que a diario, cada fiestas, predican con el ejemplo.

Las setas de La Simpatía y los embuchados de la Rondalosa obtuvieron el aprobado de todos

«Forma parte de la tradición. Sales, llegas a Portales y no hay mejor forma de empezar el día»

«Gusta, gusta mucho...». José Manuel Sáez, de la Rondalosa, lo dejaba así de claro ayer mientras la peña, alrededor de grandes planchas, daba cuenta de mil unidades de embuchados. «Dará para más de 2.000 raciones, que son las que se vienen dando cada día y cada año. Aunque todo depende de cómo transcurra la jornada», explicaba el peñista, que ponía de manifiesto el trabajo y el esfuerzo que supone el certamen para el conjunto del colectivo. «Estamos aquí, unos 15, pero no podemos desatender el resto del programa ni descuidar la presencia de la Rondalosa en la calle», añadía.

Los mejores bocados y los mejores tragos se volvieron a suceder ayer en la logroñesa plaza del Mercado, donde también La Simpatía se lo 'curraba' a su manera con sus setas a la plancha. 160-170 kilos de setas se amontonaban en grandes cajas que se fueron vaciando según avanzó la mañana superando también las 2.000 raciones. O esas eran las previsiones a eso del mediodía.

«Las elaboramos con un 'chumichurri' especial de la peña, que lleva vino, limón, aceite y un combinado de especias que, como me dijo una vez un buen amigo, nunca lo digas porque te puedes quedar sin el secreto», bromeaba en plena faena José Lendoiro, uno de los cocineros. «Llevo más de 20 años en estas tareas y es mucho el trabajo, sí, pero trabajo por placer», precisaba en el momento en el que, también como cada jornada, llegaba la corporación municipal al lugar. «Esto es para que nadie se lo perdiese», concluía.