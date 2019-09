«Marea me parece la mejor banda del mundo» Los miembros del grupo musical Marea, con el cantante Kutxi Romero delante. :: / Frenando Lezaun Kutxi Romero | Cantante de Marea El grupo navarro de rock actúa esta noche en el Palacio de los Deportes de La Rioja, en Logroño DIEGO MARÍN A. Logroño Sábado, 28 septiembre 2019, 09:24

Marea llega esta noche a Logroño para presentar en el Palacio de los Deportes de La Rioja su nuevo disco, 'El azogue'. El grupo navarro de rock actuará a partir de las 22.00 horas, teloneado antes por el grupo local BichoZ.

-Hace años aseguraba que venía a Logroño a comprar zapatos y ahora se le ve más en conciertos. ¿Sigue comprando calzado aquí?

-Cuando el mundo era muy grande, no como ahora que es una baldosa, bajábamos a Logroño a comprar zapatos, así es, porque tenía gran variedad de productos a precios muy competitivos. Ahora tengo muchos amigos en Logroño, la relación con La Rioja siempre ha sido muy estrecha, a parte de que navarros y riojanos nos parecemos mucho, lo celebramos todo con vino y alegría. Suelo ir al Palacio de los Deportes a ver a peña. Y al Actual.

«Los grupos tributo son el mercenariado puro y duro del rock and roll, no les tengo ningún respeto»

-En sus inicios Marea actuó en la desaparecida sala La Isla, Briones y hasta en Quel. ¿Se acuerda?

-Sí, y en La Isla y Briones hubo incidentes, algo que no se suele dar en nuestros conciertos. Supongo que la fuerza y el espíritu combativo que da el vino (porque el agua separa a los pueblos pero el vino los une) originó las confrontaciones. En Briones nos tiraron un bloque de hormigón desde la grada y hubo medio guirigay. Y en La Isla también hubo 'bolitas de regaliz', aquel bolo fue con Narco y Flitter. Todo dentro de la concordia.

-¿Por qué tantos años de 'descanso' entre disco y disco de Marea cuando, en sus inicios, eran mucho más prolíficos?

-Cuando eres muy joven no tienes nada mejor que hacer. Berriozar es un pueblo de chabolismo vertical rodeado por un McDonals, un Mercadona, un Eroski y un polígono industrial, así que en los 80 y 90, te pirabas del barrio, te hacías yonqui o, por suerte para nosotros, te agarrabas al rock and roll, lo que nos ha permitido seguir vivos.

-Algo habrá cambiado Berriozar, que ahora Marea tiene una plaza allí a su nombre...

-Hombre... Está muy bien, pero poco reconocimiento me parece. Ahora espero una estatua ecuestre en una zona más visible.

-¿Descarta la alcaldía?

-No me resultaría difícil, pero no estoy capacitado para las labores de mando en general. Prefiero ser siempre el segundo, que te da cierto orgullo proletario, ser el mejor de los que han perdido.

-¿Líder de la oposición, quizá? Bueno, hablemos en serio. Uno de esos parones se produjo por graves problemas de salud de varios miembros de Marea, incluido usted. ¿Están ya todos bien?

-Hacemos porras a ver quién va a ser el primero que va a diñar y está muy igualado. Yo, con todas las burradas que he hecho en la vida, tenía que estar muerto desde 1999, bastante poco me salió: un tumor en la garganta, benigno y extirpado; 'Kolibrí' tuvo problemas importantes de oído y Alen ha sido operado unas cuantas veces del corazón. La entrada en los 40 años fue lo que debería haber sido la entrada en los 80, pero sobrevivimos al año 2016 a duras penas y, a partir ahí, decidimos jugar a la ruleta rusa. Y aquí estamos, arrasando capitales, como el Katrina.

-Como dice Sabina, presumen de una mala salud de hierro, ¿no?

-Exacto. Pero todo es carcajeable, nada es tan importante, hay que desacralizar todo.

-Kutxi Romero se define como «conservador» y «feminista». Si quedaba alguna duda, es usted un rockero singular...

-[Ríe] Singular, sobre todo, porque soy uno. A la prensa os gusta mucho el amarillismo, pero yo, cuando digo que soy conservador, me refiero a lo musical. No escucho música más moderna del 90 para aquí. Bueno, desde el 95 creo que no hay ningún disco que me haya gustado.

-¿Ni siquiera los de Marea?

-¡Hombre, sí! Por eso canto en Marea, porque me parece la mejor banda del mundo y puedo entrar gratis a todos los conciertos. No me he perdido ni uno.

-¿Robe (Extremoduro) y Rosendo siguen siendo sus principales referencias?

-Sin ellos no hay nada, hasta para quienes creen que vienen de otros padres y madres. Deberían hacerse la prueba del ADN.

Los 'indies' y los tributos

-Critica a los 'indies'. ¿No le agrada ni un grupo 'indie'?

-No conozco a ninguno. Los oigo en alguna radio y pienso que eso debe de ser 'indie', algo pseudo moderno, mal tocado, de estética ridícula... Es una corriente que pasará y se quedará como las hombreras de los 80, como algo vergonzoso para quien lo practicó.

-Tampoco habla bien de los grupos tributo y lo más curioso es que uno de los que les imitan se llama La Patera, que es el nombre que no se pudo poner Marea por estar ya registrado, ¿no?

-¡Sí! ¡Qué curioso, eh! Así son... Los grupos tributo son el mercenariado puro y duro del rock and roll. Yo tengo muchísimo respeto a la gente que se busca la vida tocando en la calle y en las orquestas, que me parece un trabajo dignísimo, durísimo, poco reconocido e, incluso, denigrado; pero a los tributo no les tengo ningún tipo de respeto.

-¿Y un grupo como Marea no puede hacer nada contra una banda de tributo de sí mismo?

-No es mi función, estoy más ocupado en otras cosas. Si uno se tuviera que ocupar de los tontos la media de vida debería ser de 630 años. ¿Los cantantes que se disfrazan de mí firmarán autógrafos con mi nombre? Un tonto imitando a otro tonto es algo fuera de mi entendimiento. Les gusta más el foco en la calva que la pasión por la creación.

-Algún beneficio económico a través de la SGAE les llegará, ¿no?

-Si desaparecen todos, lo devuelvo.

-¿Cree que 'El azogue' es el mejor disco de Marea?

-Siempre es lo que se dice. De momento, estamos muy contentos, quizá con el que más, lo cual quiere decir mucho. Hasta el siguiente, al menos, sí.

-De alguna manera en 'El azogue' se han afinado las letras y serenándose el ritmo, como si estuviera más trabajado, más alejado del punk al que se acercaba Marea en sus inicios. ¿Lo considera así?

-Supongo que sí, pero no lo pensamos. Uno se va haciendo mayor y si los 100 metros los corrías en 20 segundos, 25 años después los haces en 35, pero lo importante es correrlos. Es la evolución natural del ser humano, pero creo que no hay una diferencia notable entre lo que yo escribía hace 20 años y ahora.

-¿Y puede ser 'El azogue' el único disco editado este año sin una colaboración?

-Puede ser. Pero ten en cuenta que yo he colaborado con todos los grupos del mundo. Las colaboraciones tienen que surgir.