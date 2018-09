El maestro ha hablado Kiko Veneno toca la guitarra durante su concierto en San Mateo. :: JUAN MARÍN Kiko Veneno ofrece sus célebres canciones en la primera noche de la plaza del Ayuntamiento en San Mateo DIEGO MARÍN A. Martes, 18 septiembre 2018, 00:12

LOGROÑO. Vaya por delante que Kiko Veneno es Kiko Veneno, una obviedad, pero eso le da potestad para decir cosas como «Oigo el desprecio con que habla de las mujeres, la zafiedad de su música y se me revuelven las tripas. Pero no hay que darle importancia. En unos años no escuchará nadie a ese tipo de gente aunque ahora tengan millones de seguidores ni dejarán ni una puñetera canción para la historia, que es a lo que aspira un artista de verdad». Se lo dijo a Teri Sáenz en estas mismas páginas de Diario LA RIOJA y por esas declaraciones mereció que el público de Logroño le hubiera sacado a hombros del escenario de la plaza del Ayuntamiento y haberlo llevado hasta el hotel en volandas entre vítores y alharacas.

Dicho esto, su concierto de la pasada noche del domingo fue válido pero sobrio, interpretó música de verdad, pero faltó algo... Lo primero que faltó fue el público merecido porque, aunque no habría menos de 2.500 espectadores en la plaza del Ayuntamiento, que en términos generales ya es suficiente para un artista no comercial, parece impropio para la calidad de la propuesta, para la gratuidad del espectáculo y para un programa de fiestas. Pero parece lo habitual para los tiempos que corren en los que los necios y la zafiedad mandan en lo artístico. Y es que el lleno más reciente en la programación musical de San Mateo sigue siendo Nancys Rubias.

También habría que tomar nota sobre que la medianoche, cuando el día siguiente, a pesar de ser fiestas, es un lunes laboral cualquiera en realidad, es una hora intempestiva que frena al trabajador, por muy fan que pueda ser de Kiko Veneno. El artista intentó congraciarse con el público a su manera, bromeando: «Nos han dicho que nos bebamos este vino, casi nos han obligado diciendo que es muy bueno». Dijo más. Antes de interpretar la canción 'Traspaso' soltó otra verdad bárbara: «Vivimos en un mundo en el que temas importantes no se tratan, sólo las pamplinas». No sólo da gusto escucharle cantar, también hablar.

Y es que, es verdad, Kiko Veneno es uno de los grandes compositores de la música española contemporánea. Él sí puede presumir de haber escrito temas como 'Volando voy', 'En un Mercedes blanco', 'Echo de menos'... Es posible que en un futuro no muy lejano se pueda presumir de haberle visto actuar en directo, de haber escuchado canciones como estas en vivo, como antes se podía ver de forma más frecuente labrar la tierra con ganado o de haber jugado al fútbol en la calle de tu barrio sin peligro de que te atropellara un coche, si no algo peor.

Pero también es verdad que el de Kiko Veneno no fue un concierto mágico, 'para plastificar la entrada'. Estuvo arropado por una completa banda de músicos, incluso por un corista, todo sonó perfecto, hasta el mirlitón que sopló para arrancar el repertorio con la canción 'Titiriti'. Puede ser que este no sea un artista tan de directo, que no se puede tener todo en esta vida, que ser el autor de obras maestras de la canción ya sea suficiente, pero siempre se espera más de los genios. Sonaron las mejores canciones de Kiko Veneno ('Memphis blues again', 'Dice la gente', 'Superhéroes de barrio', 'Lince Ramón', 'Inspiración', 'Satisfacción'...) y fue agradable tenerle en la ciudad, que las calles escucharan sus canciones. Eso sí.