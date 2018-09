«El lote ha sido exigente y he visto a la gente entregada» Escribano, toreando con la derecha a su segundo. :: juan marín Manuel Escribano Matador de toros P.G.M. LOGROÑO. Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:36

Manuel Escribano estaba contento con su presentación en Logroño y la oreja al quinto: «Ha sido una pena fallar con la espada a mi primero porque le tenía también la oreja cortada. Pero estoy satisfecho y la gente se ha entregado conmigo»

- Un lote muy exigente y extraño

- La verdad es que sí, el primero ha sido muy exigente. Un toro de los que pesan en la muleta. Todo el rato me embistió por el sobaco y sin querer ir hacia adelante. Desde mi punto de vista, lo único bueno que ha tenido es que ha transmitido su importancia y al público le llegaba todo lo que se hiciera delante de él.

- ¿Cómo se ha visto con él?

- Creo que bastante bien. La verdad es que me he entregado físicamente por completo. Soy una persona muy preparada y me he sentido acabado al final de la faena. Era duro y creo que profesionalmente he estado a la altura de lo que me pedía.

- ¿Y el segundo?

- Muy cambiante. Ha sido un animal muy atípico, con una salida rara que personalmente nunca la había visto en un toro de esta divisa. Y es verdad que le hemos hecho una lidia muy buena, en los puyazos se ha arreglado. Hemos aguantado al toro, hemos confiado en él, lo hemos tratado como bueno y al final ha tenido calidad por el lado derecho. Es verdad que ha durado poco y le ha faltado empuje por ese pitón; por izquierdo fue imposible.