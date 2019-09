'Logroño es mi pueblo...' y arrancan las fiestas Los más jóvenes celebran el inicio de las fiestas en la plaza del Ayuntamiento, rodeados de algunos paraguas. / justo rodríguez La capital inauguró su semana festiva con un evento masivo y de lo más musical en la plaza del Ayuntamiento | El himno oficioso de la ciudad se consolida como complemento perfecto del lanzamiento del cohete MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Sábado, 21 septiembre 2019, 08:37

Con el cohete, que saltó por los aires casi, casi antes de las siete -así de puntuales son ahora en el Consistorio- sonó el 'himno de Logroño', aquel que empezó oficioso y los logroñeses están haciendo oficial. Ha llegado al acto inaugural de las fiestas mateas para quedarse. 'Mi tierra es La Rioja, Logroño es mi pueblo...' y el volumen de la megafonía subía y bajaba para que sonara la plaza, llena a rebosar, como pasa en estas ocasiones. La experiencia se inició el año pasado y todo apunta a que va a perdurar porque pequeños, medianos y mayores se suman con un empeño emocionante a la canción. Eso sí, con las últimas notas, entró Carlos Jean y el entusiasmo no bajó ni un ápice. Es más, los juveniles levantaron las manos -aún más- como si no hubiera mañana. Aunque el dj viene año tras año, no deja de ser recibido con todos los honores. Y allí bailó el personal un buen rato. Las peñas, con sus charangas, ofrecieron un plan B musical bajo los soportales de la casa consistorial. Ya estamos de fiestas.

Hubo más himnos en el evento. Mientras la chavalería esperaba la hora de la pólvora, se entretuvo con el 'lo lo lolo lololo' entonado como en los triunfos deportivos. Si en el escenario hubieran estado los 'campeones del mundo' de baloncesto, los asistentes habrían coreado algo parecido. Ni los gaiteros que salieron a última hora con su 'Calle Mayor' les cambiaron el paso. También causaron sensación los fotógrafos y cámaras de la tele, a los que los de las primeras filas dedicaron poses y ovaciones varias.

Cayeron cuatro gotas y, como parecía que iban a ser más -a esa hora estábamos en alerta naranja nada menos-, surgieron los paraguas y los hubo quienes buscaron refugio bajo las columnas del edificio municipal, pero no solo no arreció, sino que más bien escampó y todo pudo transcurrir con normalidad.

Después de una breve prueba de sonido -«sí, sí...», dijo el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, en el micro unos minutillos antes-, en el momento establecido, tomó la palabra y, como si de unos banderazos de San Bernabé se tratara, quiso dedicar su primer lanzamiento de cohete -este año se estrenaba en esta tarea- «a los profesores, a los maestros... a los que nos iluminan y ponen pasiones en el camino». Tras el viva Logroño y el viva San Mateo, prendió la mecha y... 'boom'

Justo Rodriguez

Al lado del primer edil, la presidenta del Gobierno, Concha Andreu, gozó del balcón de lo lindo. Siguió la música, saludó a los que iban accediendo a la plaza...en su salsa. Los Vendimiadores, Noelia Heras y Cristian Ortega, también estuvieron en primera fila.

Los jirones en las camisetas lucieron como medallas Las camisetas que con tanta ilusión han pintado cientos y cientos de chavales esta semana ya no existen. Algunas no llegaron a las siete de la tarde. Los desgarrones lucieron como medallas en el lanzamiento del cohete. Cuanto más grandes los jirones, mejor. Porque las ceremonias en torno a este evento han ido cambiando. Y el destrozo de estas prendas ha venido a sustituir a otros, en su momento hábitos, que como se ha demostrado con el tiempo, eran completamente prescindibles. Así, mientras hubo un momento en que se pensaba que no era posible un cohete sin harina o sin huevos, ayer apenas se vieron rastros de aquellos antiguos albardados que rebozaban chavales y calles.

Y si los miradores del primer piso estaban ocupados por los invitados del Ayuntamiento, entre ellos, la anterior alcaldesa, Cuca Gamarra, las ventanas de la segunda planta, que se corresponden con los despachos de los grupos municipales, también se veían llenitas. Nadie quiere perderse el cohete.

Eso sí, a quienes ayer se echó de menos fue a los Gigantes y Cabezudos. Hoy, desde las once de la mañana, tienen pasacalles.