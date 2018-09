Urdiales: «Logroño es y ha sido una plaza esencial en toda mi carrera» Urdiales le enseña a un niño a coger la muleta. :: JUSTO RODRÍGUEZ Diego Urdiales Matador de toros Julián López 'El Juli' y el arnedano se las verán ante sendos toros de diferentes ganaderías en el cartel del día grande de las Fiestas de San Mateo PABLO GARCÍA-MANCHA LOGROÑO. Viernes, 21 septiembre 2018, 14:52

«Logroño ha sido y es fundamental en mi carrera y siempre me tomo actuar en San Mateo como en la plaza de máxima responsabilidad que pueda existir; por el respeto que le tengo a una afición que siempre me ha apoyado y lógicamente al toreo», explica Diego Urdiales con la mente puesta ya en su mano a mano con Julián López 'El Juli'.

- No es la primera vez que comparte una tarde de estas características con un compañero de este nivel. ¿Es diferente a actuar en terna?

Zalduendo Origen Domecq, a través de Jandilla y de las manos de Fernando Domecq. Garcigrande Se formó en 1980 con un lote de hembras y dos sementales de Juan Pedro Domecq. José Vázquez Formada en 1993 con vacas y sementales de Zalduendo. Julián López, 'El Juli' El torero de Madrid cumple su temporada número 20 desde que tomó la alternativa. Está considerado como la máxima figura desde hace dos décadas. Este año celebra la efémeride con un mano a mano con Diego Urdiales. Diego Urdiales Llega a Logroño con la miel en la boca de su reciente éxito en las Corridas Generales de Bilbao. Tras La Ribera le esperan dos tardes en la Feria de Otoño de Madrid y en el Pilar de Zaragoza.

- Son corridas especiales porque se salen de lo común en todo sus planteamientos; hay tres toros para cada uno, de diferentes ganaderías y el público también va con otra idea a la plaza. Pero en el fondo, cada cual va a salir al ruedo con la intención de hacerlo lo mejor posible como en cualquier otra corrida.

- El reto es mayúsculo, torear con 'El Juli' no es cualquier cosa.

- Tremendo, es un torero superlativo en todos los sentidos, una figura máxima que es referencia para todos los profesionales por su capacidad y su maestría. Lo admiro desde hace muchos años, he tenido la oportunidad de torear en muchas ocasiones a su lado y en cada corrida demuestra las razones por las que lleva veinte años en lo más alto. Es un honor torear con él y hacerlo en una plaza que además inauguramos juntos en el año 2001.

- El otro día en Bilbao cuando usted cortó las dos orejas al sexto de la tarde y llegó al burladero se le acercó 'El Juli' y le dijo algo al oído...

- Me dio la enhorabuena y se lo agradecí un montón. Son cosas normales y lógicas entre toreros. Todo el mundo sabe la pelea que cada uno lleva y la importancia en un momento dado de un triunfo de esas características.

- Sorprende que ésta sea la cuarta corrida de la temporada...

- Así es. Toreé en Arnedo en marzo y en agosto en Alfaro y Bilbao. Tras Logroño me esperan Madrid en la feria de Otoño y Zaragoza, el día 12 de octubre.

- ¿Poco?

- Bueno, ya lo he dicho muchas veces. El toreo está montado así y yo no voy anunciarme en condiciones que no considere que son las adecuadas.

- ¿Le ha marcado lo de Bilbao?

- Fue una tarde memorable, un sueño que se hizo realidad.

- ¿Le ha sorprendido la trascedencia que ha tenido?

- No lo sé; es complicado. Yo creo que el aficionado lo ha disfrutado mucho; para mí eso es lo importante. El resto de cuestiones tienen que ver con lo imprevisible de las cosas. Salir a hombros en Bilbao no es nada fácil y marca mucho una temporada.

- El año que viene cumplirá veinte como matador de toros. ¿Hará algo especial?

- Todavía es muy pronto, de momento estoy centrado en lo que me queda de temporada que es mucho. Soy una persona de ir paso a paso. Ya veremos lo que sucede la próxima temporada.

- ¿Por qué cree que un sector muy amplio de aficionados le reconocen como una de las enseñas del clasicismo?

- Desde que comencé a querer ser torero me di cuenta de que lo más hermoso al torear era la naturalidad. Tuve la suerte de contar con Rafael Guerrero, un sevillano que vivía en Arnedo que tenía una pasión inusitada por esa forma de concebir el toreo. Luego me he ido identificando con ese camino que me ha marcado en todos los sentidos en mi profesión dentro y fuera del ruedo.

- ¿Cómo imagina la tarde de hoy?

- Ojalá que los dos toreros podamos hacer disfrutar mucho a los aficionados. Sería bueno para todos.

- ¿Cómo se plantea un día de corrida?

- Me gusta estar tranquilo, lo más concentrado posible en mi mundo. Son momentos de tensión y de recogimiento.

- ¿Y su familia?

- Cada uno lleva lo suyo. Todos los toreros tenemos nuestro entorno que nos ayuda a pasar los malos momentos. Para ellos se hacen las cosas más duras.