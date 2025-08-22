Logroño impondrá el primer pañuelo de San Mateo a los nacidos el último año El Ayuntamiento promueve esta iniciativa de la Peña Aster para bebés del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2025

Adriana Iruzubieta Logroño Viernes, 22 de agosto 2025, 12:55

El próximo 14 de septiembre se celebrará por primera vez en Logroño la imposición del pañuelo de San Mateo 2025 a los recién nacidos entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de este año. Las inscripciones para participar en esta iniciativa, que ya se realiza en otros municipios riojanos y que la Peña Aster ha querido traer a la capital riojana, se podrán realizar hasta el 3 de septiembre a través del mail tuprimerpanuelo@gmail.com.

El acto del citado domingo tendrá lugar en el centro del Espolón, a las 12.00 horas de la mañana. Laura Lázaro, concejala de Festejos del Ayuntamiento, ha explicado que esperan que esta propuesta se consolide año tras año y que sirva «para implicar a los más pequeños de la casa, que van a ser el futuro de la ciudad».

Según el censo, cada año nacen unos 1.000 nuevos logroñeses y, por eso, el objetivo de la iniciativa es «llegar a todos ellos», ha señalado Juanjo Sánchez, presidente de la Peña Aster. Para participar, hay que adjuntar en la solicitud (enviada al correo electrónico) la partida de nacimiento del niño o niña y especificar la elección del color del pañuelo: azul o granate.

En relación a la posibilidad de realizar una fotografía de los menores ataviados con ellos, Lázaro ha apuntado que ve «muy difícil» poder hacerla al ser niños tan pequeños. Los pañuelos serán de un tamaño más pequeño y no podrán incluir el nombre del bebé bordado «por falta de tiempo» desde la inscripción hasta el acto.