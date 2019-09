Lobo hombre en Logroño La Unión ofrece en la plaza del Ayuntamiento una versión más electrónica de su repertorio, distinta al pop sensual de los 80 y 90 que los coronó DIEGO MARÍN A. Logroño Domingo, 22 septiembre 2019, 12:49

Tu hermana ha puesto ese disco que tiene por título 'Tren de largo recorrido' de aquel grupo llamado La Unión en la habitación que comparte con tu otra hermana. Es un concierto grabado a saber dónde [La Coruña] y suena bien. Suena muy bien. El cantante dice cosas entre canción y canción que tú, a tu edad, no entiendes y pasas por alto como «¡Oye, hermano, agárrate a lo más caliente que tengas!», «¡No es que se esté mal aquí, no, pero imagínate estar en una playa de área blanca, con esas palmeras e inmensas mulatas…! ¡Mulatos para ellas!» y «Hay un viejo refrán que dice que hay que tener amigos hasta en el infierno. ¿Y sabes lo que digo yo? Que seguro que el infierno está lleno de amigos». Hay una conexión mágica con el público, el grupo está en su cénit, el directo es vibrante y tú eso lo notas, aunque tengas, ¿cuántos, 12 años?, y estés más preocupado por decidir si eres del Real Madrid o del Barça. Hay que decidir. Siempre hay que decidir.

La Unión es un grupo clave en el pop nacional que, aunque empezó en los 80, se coronó en buena medida en los 90, sobre todo gracias al disco en directo 'Tren de largo recorrido'. Entonces los discos se editaban en vinilo. Y la llegada a casa de uno, contados, y muy seleccionados, acaso de U2 y Radio Futura, era como guardar en secreto un tesoro, todos lo husmeábamos como un cachorro curioso, probablemente pensando en cómo podía salir música de ese plástico. Pero salía, sí, aunque hubiera que manipularlo y pincharlo con la aguja con la precisión de un cirujano por miedo a rayarlos.

En ese disco en directo suena un tema que te resulta familiar. Se titula 'Más y más'. Claro, fue la canción oficial de La Vuelta a España de 1989 (después, en 1991, también lo fue 'Dámelo ya', igualmente de La Unión), una de las dos que ganó Perico Delgado en lucha con los colombianos Martín Farfán, Omar Hernández y Alberto Camargo y los españoles Fede Echave, Merino Lejarreta y Álvaro Pino. Ídolos todos de aquel ciclismo con equipos como Teka, BH, Reynols, Kelme, Zahor, Clas, Seur…

Resulta que La Unión, ese grupo liderado por el cantante Rafa Sánchez, tan sensual sobre el escenario, al estilo entonces de un Freddy Mercury ibérico y moderno, nunca se fue, siempre ha estado ahí y ha continuado editando discos en el siglo XXI, aunque ahora más bien como un 'crooner' moderno. En el 2015 La Unión ya actuó en Logroño, en la sala SUM, en uno de esos denominados 'showcase' que rara vez agrada al público y menos a los propios músicos. La Unión fue el primer gran concierto de las fiestas de San Mateo 2019, la apuesta principal de la programación municipal en la plaza del Ayuntamiento.

Faltó chispa

Dieciséis canciones en el repertorio y más de una hora y media de actuación. Pero La Unión ya no es La Unión. Para empezar, no hay batería ni, por supuesto, saxofón, el ritmo lo lleva el teclista riojano Fermín Villaescusa ('La Voz'), así que todos los temas cuentan ahora con un nuevo aire mucho más suave, pop y electrónico, como de 'chill out', si no fuera por el guitarrista Mario Cea, un prestigioso fotógrafo de naturaleza (también músico de acompañamiento de OBK), cuyos 'riffs' y solos de guitarra de heavy metal melódico fueron lo mejor del directo. Un tema de Björk anunció la salida de los músicos al escenario, quienes abrieron el concierto con 'La noche' para, después, brindar al público dos de sus temas más célebres, 'Falso amor' y 'Tren de largo recorrido'. Sonaron después otros cantados por el público, que por cierto se contaba por miles, como 'Maracaibo', 'Vivir al Este del Edén', 'Más y más' y 'Ella es un volcán'. Así, hasta acabar sin interpretar 'Lobo hombre en París'. Hubo, claro, un bis para tocar esa canción, con una espera demasiado larga. Y lo cierto es que uno imaginaba esa canción como aquella misa de góspel del directo 'Tren de largo recorrido', sin embargo, al menos en Logroño, faltó chispa, fuerza, pasión, fue como asistir a una versión dietética de La Unión.

Cuando te independizaste, echaste un vistazo a esos discos de vinilo que ningún hermano se había querido llevar a sus casas y te adueñaste de una docena de ellos como quien se encuentra un billete en una calle desierta. Ahora son como fotografías viejas de familia, pertenecen a un pasado feliz, pero a un pasado. Y esa reliquia tiene dueño.