Liturgia musical en el Palacio con los DJs El público fue mayoritariamente joven en el festival. :: SONIA TERCERO Carlos Jean lidera el programa del Rioja Electronic Music Festival con más de cuatro horas de 'techno' DIEGO MARÍN A. Jueves, 27 septiembre 2018, 23:28

LOGROÑO. Así elevado y con un púlpito, Carlos Jean parece un sacerdote oficiando misa. También hace cantar a los fieles, que le siguen el ritmo de la liturgia. El Rioja Electronic Music Festival tuvo algo de religión, una especie de fe ciega en lo que allí sucedía, sólo así es posible aguantar más de cuatro horas de soporífero calor, de ambiente cargado y ritmos machacones a un volumen infernal. Hubo gente, sobre todo jóvenes, muy convencidos de lo que sonaba y escuchaban, que disfrutaron de las sesiones y bailaron (o botaron) como si quemara la pista del Palacio de los Deportes de La Rioja, en Logroño.

Fruto de la colaboración público-privada, un año más las fiestas de San Mateo ha contado con un evento musical previo paso por taquilla, al margen de la programación habitual. La subvención del Ayuntamiento de Logroño, sacada a concurso, facilitó que la entrada para el Rioja Electronic Music Festival se redujera considerablemente, hasta los 8 euros, para asistir a una velada con los DJs Gonzalo Rodríguez, Nano, Carlos Jean y Les Castizos. Un empacho de 'remixes', 'dance', 'techno', 'samplers'... toda esa música que triunfa en las discotecas a altas horas de la noche y, confesémoslo, todos hemos bailado alguna que otra vez, aunque no sepamos muy bien cómo ni por qué.

El 'leit motiv' del festival era, sin duda, Carlos Jean, DJ que ha pasado ya varias veces por San Mateo en los últimos años ya fuera para caldear el cohete o con el proyecto NawjaJean. Además, próximamente también ofrecerá una sesión en las inminentes fiestas de Arnedo. Pero la reaparición del DJ y productor musical no fue tan mayoritaria como las anteriores. Si en los 'chupinazos', según las cifras oficiales, se congrega media población de Logroño, en el Palacio de los Deportes de La Rioja apenas hubo un millar de espectadores, por muy barata que fuera la entrada, en la noche del pasado miércoles. Y es que una cosa es lo gratuito y otra, pasar por taquilla.

La velada contó con los DJs Gonzalo Rodríguez, Nano y Les Castizos, además de Carlos JeanSonaron temas de The Black Eyes Peas, Europe y Madonna durante la sesión de Carlos Jean

Atrás quedaron conciertos que agotaron las entradas en San Mateo, como los de Extremoduro y Robe. Quizá la premura en la convocatoria y el precipitado anuncio del evento impidieron que hubiera más público. Y es que llama la atención que los conciertos gratuitos del programa se anunciaran el 22 de agosto y, en cambio, el evento privado, que necesita de más tiempo para promocionarse y atraer el público, se diera a conocer el 3 de septiembre.

Dicho lo anterior, la fiesta celebrada en la noche del pasado miércoles, aunque algo desangelada, tuvo que ser generosa para los amantes del género. Más de cuatro horas de música sin parar gracias a que no hubo transiciones entre los DJs. Así, tras unas remezclas de canciones de Coldplay con las que acabó Nano, entró en escena Carlos Jean para enloquecer, sobre todo, a las primeras filas, aunque en momentos puntuales hizo vibrar a toda la pista, que es donde se concentró el público. Temas como 'I like to move it', ' I gotta feeling' de The Black Eyes Peas, 'The final countdown' de Europe y el 'Frozen' de Madonna fueron algunas de las canciones pinchadas por Carlos Jean más celebradas, aunque en la mayoría de las ocasiones no fueran más allá del estribillo. Eso hay que reconocer a DJs como éste, que se diferencian de los 'pinchadiscos' en que tienen el mérito de reinterpretar la música de otros aplicándoles otras bases, otros ritmos, escogiendo las partes más sabrosas, reviviendo en directo unas melodías pregrabadas provocando que cada sesión sea distinta.

«Todo el mundo me decía: '¿Qué ha pasado con el cohete?' ¡No ha pasado nada! La verdad es que es el mejor sitio donde uno puede pinchar porque la plaza se llena de energía», dijo Carlos Jean en su discurso más largo y alejado de los frecuentes «¡Vamos, Logroño!». Tal vez no hacía falta la justificación, todo tiene su momento, también los DJs en San Mateo, aunque Carlos Jean, sin duda una referencia, parece que tiene la tarjeta platino en Logroño.