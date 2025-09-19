Litros de vino para ambientar San Mateo Las fiestas de Logroño tienen muchos protagonistas, y uno de ellos es la fuente del vino

Logroño ha encendido este viernes su fuente de «vino» para «calentar motores» ante el inminente inicio de las Fiestas de San Mateo, reuniendo a un numeroso grupo de personas en torno a la rotonda de la Gran Vía en la que está situada.

La buena temperatura de la tarde ha permitido la confluencia de numerosos ciudadanos en las esquinas entre las calles Vara de Rey y Gran Vía para poder ver brotar los primeros chorros de este «vino» que, en realidad, es agua teñida del característico color burdeos de esta bebida.

Gracias a esta tradicional iniciativa, la rotonda en la que está situada esta fuente de «vino» se ha convertido durante un tiempo en el espacio protagonista de la calle central de la capital riojana, que se tiñe así de color burdeos durante todas las Fiestas, es decir, hasta el próximo día 26.

Para observar este acontecimiento se han desplazado hasta el centro de la capital riojana el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; y los Vendimiadores de 2025, Judith Duro de Francisco y David Schubert.

Como es tradición, la inauguración de la fuente de «vino» ha contado con la actuación del grupo folklórico Aires de La Rioja, que ha animado con su música y sus bailes a los numerosos ciudadanos y curiosos que han asistido, sumando su color y alegría al de la fuente.

Así, la sustitución del agua que se puede ver el resto del año brotar de esta fuente por un original «vino» ha supuesto un alegre preludio del inicio de las Fiestas de San Mateo, que arrancarán de forma oficial mañana, día 20, con el lanzamiento del cohete desde la Plaza del Ayuntamiento de Logroño.