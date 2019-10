Los lectores dan un 3,55 a san Mateo Sonia Tercero Ninguno de los aspectos más polémicos de las pasadas fiestas consigue el aprobado | El aspecto que se queda más cerca del aprobado es el programa de actos del sábado y el más lejano al cinco es el hecho de que los escolares tuvieran clase jueves y viernes L.R. Martes, 1 octubre 2019, 14:05

A los lectores de la web de Diario LA RIOJA no les han gustado muchos aspectos de los recién terminados sanmateos. Por lo menos a los que han contestado a nuestra encuesta. Según se desprende de los datos una vez finalizado el test, no aprueban ni uno solo de los aspectos por los que preguntamos, los más polémicos: ni que hubiera actos una vez terminadas las fiestas, ni las fechas elegidas, ni la valoración general, ni la hora a la que se lanzó el cohete, ni la no quema de la cuba... Nada llega al 5 de nota.

El aspecto que se queda más cerca es el programa de actos del sábado y el más lejano al cinco es el hecho de que los escolares tuvieran clase jueves y viernes.