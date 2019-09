Todos juntos... ¡A volar!

Hay culturas nórdicas que celebran el cambio de estación tirando por la ventana muebles y cosas viejas. «¡Todo para afuera!» puede ser el grito de guerra para renovarse. Aquí en el San Mateo raruno del jueves medio lectivo-medio festivo según la suerte y las ganas que tengas de currar o estudiar, se hizo algo parecido tirando en mitad de la calle cosas tan nuestras como gavillas y boinas.

«¡A tomar vientos!» sería el grito de guerra políticamente correcto de estos eventos tan nuestros. Que para lo poco que va quedando de la fiesta matea no hay nada mejor que soltar adrenalina lanzando cosas con toda la fuerza del mundo y convertirlo en un concurso. Y ahí estaba el alcalde novedoso que quiere darle una vuelta a estos San Mateos tal y como dijo en LA RIOJA. Lanzando ese matojo de madera como si de lo que no le gusta de estas fiestas fuera. Una purificación matea en toda regla.

Y para seguir con el rito renovador del jueves por la tarde volaron las boinas en la calle del Ateneo Riojano. Parecían platillos volantes venidos de Marte o Brieva... Pero traían con gracia los mensajes de necesidad de cambio que tanto se sentía ayer en la séptima jornada festiva.

Que pese a todo tuvo sus momentos clásicos que no pueden faltar. Y que también vuelan. Los fuegos del miércoles no dejaron a nadie indiferente con su ruidoso final. Porque todo no va ser lanzar al aire mensajes cambio. También se hacen cosas bien. Como los bailables de la Banda Municipal en el Espolón por la tarde. Una concha que debería usarse más durante el año para actos musicales. Que para eso tiene esas maravillosas esculturas en los laterales. Curiosamente en su zona alta. Lanzando un mensaje también al aire. Volando.