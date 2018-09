Y si encima está fresquito...

Para algunos sería el trabajo perfecto. Catador de zurracapotes. Con una libreta y un bolígrafo fueron anotando uno a uno las sensaciones que les produjeron los caldos aspirantes al triunfo. Y ahora quitemos los artículos para ponernos más dignos. En nariz, pues patatín o patatán. En boca, pues esto o lo otro. El retronasal pues por aquí que te vi por allá que te va.

Éste peca de ácido, éste otro de dulce, éste está caliente, éste llega helado... Para mí que con clarete..., yo creo que es con tinto... si me lo dan en porrón, bueno, bueno... Que esto de los gustos es muy particular, como la receta del buen zurracapote. Pero como estamos para explicar también qué es eso del zu-rra-ca-po-te, porque nos leen de todas partes y la palabra tiene lo suyo, aquí que dejamos la receta para que lo hagan en casa. Es aconsejable no hacer mucho o beber rápido porque acaba picándose.

Receta del zurracapote

INGREDIENTES: Una cántara de vino (16 litros) clarete, aunque también es posible con blanco. 4-5 limones. Entre 1,5 kgs. y 2 kgs. de azúcar y dos ramas de canela.

ELABORACIÓN:

1. Poner una cazuela al fuego con un litro y medio de agua y a temperatura baja. A continuación, añadiremos el kilo y medio de azúcar blanco y removeremos lentamente hasta conseguir que el azúcar quede totalmente disuelto. De esta manera obtendremos una mezcla almibarada.

2. Pondremos el vino en un recipiente suficientemente grande y añadiremos después la mezcla que hemos obtenido en el paso anterior.

3. Paralelamente, coceremos los dos trozos de canela en rama en medio litro de agua. Después de hervir durante un par de minutos, dejaremos que la infusión se enfríe y la añadiremos al vino con el almíbar. Reservaremos aparte la canela.

4. A continuación, añadiremos a la mezcla el zumo de los 4 o cinco limones, reservando también aparte la piel. En este momento, podríamos añadir otros tipos de fruta a la mezcla en función de nuestros gustos, pero no es imprescindible para elaborar la receta tradicional.

5. Para finalizar, introduciremos las cáscaras de los limones y la canela en una malla o red de cocción de las que se emplean para cocer garbanzos y otras legumbres, o en algún utensilio similar que nos haga esta función. Introduciremos la malla con los limones y la canela en el recipiente que contiene la mezcla, y dejaremos macerar durante unos 5 a 7 días, según el gusto. A más tiempo de maceración, nuestro zurracapote presentará un mayor contenido alcohólico y menos cantidad de azúcar.

(La receta está extraida de Bodegas Vivanco)